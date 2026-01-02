"ריאל מדריד נמצאת במגעים לגבי מארק גואהי"

מארק גואהי (25) בלם אנגלי המשחק כיום בקריסטל פאלאס, הפך לאחד היעדים הבולטים של ריאל מדריד במקרה שהמועדון יחליט לחזק את ההגנה בחלון ההעברות הקרוב בקיץ. לפי 'אס', המועדון הביע עניין בשחקן והבהיר לנציגיו שהוא מודע למצבו בשוק ושאם יחליט ללכת עליו, ייווצר קשר נוסף. חוזהו של גואהי עם קריסטל פאלאס מסתיים ביוני הקרוב.

לריאל מדריד יש מספר אפשרויות נוספות ברשימה מלבד גואהי, כמו איברהימה קונאטה מליברפול, בן 26, ודאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן, בן 27, שגם הם שחקנים חופשיים. עם זאת, ריאל לא מוכנה להיגרר למלחמות הצעות על אף שחקן, ובשני המקרים הללו סוכניהם של הכדורגלנים העלו את דרישות השכר, מה שהפך אותם לפחות אטרקטיביים עבור תוכנית החיזוק של ריאל מדריד לעמדה.

בפנייה הראשונית של ריאל מדריד לגבי גואהי, המועדון הביע בפני נציגי השחקן את חששו שהבלם כבר סיכם בליברפול, כפי שדווח בתקשורת האנגלית. אין רחוק מזה מהאמת. ליברפול הייתה קרובה מאוד להחתים את גואהי בקיץ האחרון תמורת 35 מיליון אירו. הבלם אף עבר בדיקות רפואיות אצל האדומים. אולם בשעות האחרונות של חלון ההעברות איים המאמן אוליבר גלאזנר להתפטר אם השחקן יימכר, וקריסטל פאלאס נסוגה מהעסקה. באותו רגע הכל השתנה.

לפי מידע שהגיע ל'אס', ליברפול עדיין מעוניינת בגואהי, אך ברור שהמצב השתנה באופן קיצוני עבור השחקן, והמשא ומתן חייב להתחיל מחדש, בתנאים שונים לחלוטין מאלה שסוכמו בקיץ האחרון. הבלם כיום שחקן חופשי ורוצה להשאיר את כל האפשרויות פתוחות עד לפתיחת חלון ההעברות הבא, כדי לבחור את היעד המתאים ביותר עבורו, לאור מספר המועדונים הבכירים שמגלים בו עניין, בהם גם ריאל מדריד.

מעבר לכך, גואהי יעניק לריאל מדריד עדיפות מוחלטת אם תחליט לפעול לצירופו. עבורו, כמו עבור כדורגלנים רבים, מדובר בהגשמת חלום. עם זאת, הוא ממתין לראות כיצד תתפתח הסיטואציה של ריאל מדריד.

תקנות פיפ"א מאפשרות לגואהי, שצפוי להשתתף במונדיאל, לנהל מו"מ על חוזה חדש עם כל מועדון 6 חודשים לפני סיום חוזהו עם קריסטל פאלאס. לפיכך, ריאל מדריד יכולה לפתוח במו"מ עם השחקן כבר החודש. במועדון ממתינים לראות כיצד יתפתחו העניינים בסגל בין עכשיו לסיום העונה.