יום שישי, 02.01.2026 שעה 16:28
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4117-4319מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2726-2819ברנטפורד9
2721-2219קריסטל פאלאס10
2727-2619פולהאם11
2623-2719טוטנהאם12
2624-2619ניוקאסל13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"ריאל מדריד נמצאת במגעים לגבי מארק גואהי"

הקבוצה של אלונסו הביעה עניין בבלם קריסטל פאלאס, שחוזהו מסתיים בקיץ. במועדון ממתינים להתקדמות העונה לפני קבלת החלטה. המו"מ יוכל להתחיל החודש

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

מארק גואהי (25) בלם אנגלי המשחק כיום בקריסטל פאלאס, הפך לאחד היעדים הבולטים של ריאל מדריד במקרה שהמועדון יחליט לחזק את ההגנה בחלון ההעברות הקרוב בקיץ. לפי 'אס', המועדון הביע עניין בשחקן והבהיר לנציגיו שהוא מודע למצבו בשוק ושאם יחליט ללכת עליו, ייווצר קשר נוסף. חוזהו של גואהי עם קריסטל פאלאס מסתיים ביוני הקרוב.

לריאל מדריד יש מספר אפשרויות נוספות ברשימה מלבד גואהי, כמו איברהימה קונאטה מליברפול, בן 26, ודאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן, בן 27, שגם הם שחקנים חופשיים. עם זאת, ריאל לא מוכנה להיגרר למלחמות הצעות על אף שחקן, ובשני המקרים הללו סוכניהם של הכדורגלנים העלו את דרישות השכר, מה שהפך אותם לפחות אטרקטיביים עבור תוכנית החיזוק של ריאל מדריד לעמדה.

בפנייה הראשונית של ריאל מדריד לגבי גואהי, המועדון הביע בפני נציגי השחקן את חששו שהבלם כבר סיכם בליברפול, כפי שדווח בתקשורת האנגלית. אין רחוק מזה מהאמת. ליברפול הייתה קרובה מאוד להחתים את גואהי בקיץ האחרון תמורת 35 מיליון אירו. הבלם אף עבר בדיקות רפואיות אצל האדומים. אולם בשעות האחרונות של חלון ההעברות איים המאמן אוליבר גלאזנר להתפטר אם השחקן יימכר, וקריסטל פאלאס נסוגה מהעסקה. באותו רגע הכל השתנה.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

לפי מידע שהגיע ל'אס', ליברפול עדיין מעוניינת בגואהי, אך ברור שהמצב השתנה באופן קיצוני עבור השחקן, והמשא ומתן חייב להתחיל מחדש, בתנאים שונים לחלוטין מאלה שסוכמו בקיץ האחרון. הבלם כיום שחקן חופשי ורוצה להשאיר את כל האפשרויות פתוחות עד לפתיחת חלון ההעברות הבא, כדי לבחור את היעד המתאים ביותר עבורו, לאור מספר המועדונים הבכירים שמגלים בו עניין, בהם גם ריאל מדריד.

מעבר לכך, גואהי יעניק לריאל מדריד עדיפות מוחלטת אם תחליט לפעול לצירופו. עבורו, כמו עבור כדורגלנים רבים, מדובר בהגשמת חלום. עם זאת, הוא ממתין לראות כיצד תתפתח הסיטואציה של ריאל מדריד.

תקנות פיפ"א מאפשרות לגואהי, שצפוי להשתתף במונדיאל, לנהל מו"מ על חוזה חדש עם כל מועדון 6 חודשים לפני סיום חוזהו עם קריסטל פאלאס. לפיכך, ריאל מדריד יכולה לפתוח במו"מ עם השחקן כבר החודש. במועדון ממתינים לראות כיצד יתפתחו העניינים בסגל בין עכשיו לסיום העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */