יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

ברהים דיאס סיכם על חוזה חדש עד 2030 בריאל

רק ההכרזה חסרה: בכלי התקשורת הבכירים בספרד מדווחים שהקשר המרוקאי, שמככב בימים אלו באליפות אפריקה, סיכם את תנאיו האישיים בבלאנקוס עד 2030

|
ברהים דיאס (IMAGO)
ברהים דיאס (IMAGO)

האובססיה של מרוקו לברהים דיאס נמצאת בשיאה. שלושת השערים של שחקן ריאל מדריד בשלושה משחקים, מעמדו כמלך שערי הטורניר בשלב זה, עם 3 שערים, יחד עם איוב אל-כאעבי וריאד מחרז, והמנהיגות המוחלטת שלו בשלב הבתים של גביע אפריקה לאומות, הציבו אותו באור הזרקורים.

הדבר הצית שמועות בנוגע לחידוש חוזהו עם ריאל מדריד לעונות הבאות, שטרם הוכרז באופן רשמי. ריאל מדריד כבר התקדמה בקיץ האחרון להסכם על חידוש חוזהו של הקשר, והפכה אותו לשחקן מפתח בתוכניות העתיד של המועדון, כך לפי ‘מארקה’. 

חוזהו של השחקן מסתיים ב-2027, אך חידוש למספר שנים נוספות כבר סוכם, שכן במועדון רואים בתרומתו חיונית. בגיל 26, הוא מחויב באופן מלא לעתיד הקבוצה לפחות ל-5 השנים הקרובות.

נזכיר כי ברהים דיאס חידש את חוזהו עם ריאל מדריד בפעם האחרונה ביוני 2023. המרוקאי הצטרף למועדון ב-2019 וההופעות שלו התקבלו היטב בברנבאו, הן ביציעים והן בתא הכבוד. לכך מצטרפת גם ההערכה הרבה של צ'אבי אלונסו כלפי השחקן, אף שלא פתח איתו באופן קבוע בתקופה האחרונה.

