קנג'י חורה ודולב חזיזה בעננים (רדאד ג'בארה)

חגיגת סוף שנה: 0:4 למכבי חיפה אצל מ.ס אשדוד

אחרי השמינייה בגביע, הירוקים חזרו לנצח גם בליגה עם הצגה נוספת על הדשא. נימצ'יסקי סידר שערים לקאני ואגבה, גורה וחזיזה הוסיפו. סילבס בצרות

יובל בר | 31/12/2025 19:45
יום רביעי, 31/12/2025, 19:45אצטדיון הי"א - 4,617 צופיםליגת העל Winner - מחזור 16
מכבי חיפה
שער סילבה קאני (28)
שער פטר אגבה (42)
בישול בישול: קנג'י חורה
שער קנג'י חורה (59)
בישול בישול: ליסב עיסאת
שער דולב חזיזה (79)
בישול בישול: פייר קורנו
הסתיים
0 4
שופט: גל לייבוביץ' (ציון: 6)
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
קארול נימצ'יצקי, ציון: 3
שתי הטעויות של השוער בשני השערים הראשונים שספגה קבוצתו פתחו את הדרך להפסד הכואב בבית
השחקן המאכזב
פטר אגבה, ציון: 8
החיפאים חסרו את עלי מוחמד, אך אגבה נכנס לנעליו בצורה מצוינת עם שליטה מוחלטת במרכז המגרש ושער
הרכבים וציונים
 
 

ברק בכר חזק לפני כחודשיים, וכעת אפשר להגיד שגם הברק חוזר אל מכבי חיפה. הירוקים חתמו תקופה טובה ובעיקר את שנת 2025 עם שבוע מרשים במיוחד, שהתחיל עם שמינייה נגד מכבי אחי נצרת בגביע המדינה ועם 0:4 גדול באצטדיון הי”א על מ.ס אשדוד היום (רביעי), במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל.

אמנם במשחק הליגה האחרון בכר וחניכיו נכנעו לבית”ר ירושלים בתוספת הזמן למרות יכולת לא רעה, אבל הם ידעו להתאושש מזה עם 12 שערים בשני משחקים, ובכך הקבוצה קפצה אל המקום הרביעי, לפחות באופן זמני עד המשחק של הפועל תל אביב באצטדיון טדי נגד בית”ר ירושלים. בכל מקרה ומעבר למיקום, הכדורגל הולך ומשתפר משבוע לשבוע.

את הפרחים אפשר לשלוח לקרול נימצ’יסקי, כאשר השוער הפולני של אשדוד טעה פעמיים וסידר יתרון כפול למכבי חיפה, כשסילבה קאני ופיטר אגבה אמרו תודה וקבעו 0:2 עוד לפני ההפסקה. בחצי השני הגיעו שני שערים נוספים, הפעם בלי עזרה של אף אחד חוץ משל השחקנים שלבשו לבן בי”א, כשקנג’י גורה ודולב חזיזה מצאו את הרשת עם גולים נפלאים.

מהצד השני, חיים סילבס בצרות כשקבוצתו לא רק שלא ניצחה כבר שמונה משחקים ברציפות, אלא שזה הפסד רביעי ברצף עם אפס שערים ו-12 ספיגות בארבעת המפגשים הללו. הקבוצה מעיר הנמל פתחה מדהים את העונה ואפילו לפרקים חלמה על פלייאוף עליון, וכעת אפשר לומר שהמבטים צריכים ללכת לעבר הקו האדום, שרק שבע נקודות מתחתיה.

מחצית שניה
  • '90+2
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום בי"א! 0:4 גדול למכבי חיפה, שחתמה את 2025 בסטייל. אשדוד וסילבס בצרות עם משחק שמיני ללא ניצחון
  • '80
  • חילוף
  • חילוף אחרון של סילבס, כשאור דסה ירד וראם טל נכנס
ברק בכר (רדאד ג'בארה)ברק בכר (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
  • '80
  • חילוף
  • פיינגזיכט החליף את עיסאת
  • '80
  • חילוף
  • בכר עם שני חילופים. בטאיי ירד, זסנו עלה
דולב חזיזה מודה (רדאד ג'בארה)דולב חזיזה מודה (רדאד ג'בארה)
דולב חזיזה עם החגיגה החדשה (רדאד ג'בארה)דולב חזיזה עם החגיגה החדשה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים 0:4 (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה חוגגים 0:4 (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מברכים את דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מברכים את דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)
  • '79
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:4: חגיגה גדולה של האורחת בי"א. קורנו הטעה והעביר לימין, הרים עם הרגל החלשה לצד הרחוק ושם דולב חזיזה היה לבד לגמרי כדי לנגוח את הרביעי
  • '74
  • חילוף
  • בכר החליט להכניס את מתיאס נהואל אל הדשא, קנג'י גורה פינה את מקומו
ליסב עיסאת יוצא קדימה (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת יוצא קדימה (רדאד ג'בארה)
גל לייבוביץ' משוחח עם פייר קורנו (רדאד ג'בארה)גל לייבוביץ' משוחח עם פייר קורנו (רדאד ג'בארה)
  • '73
  • כרטיס צהוב
  • צהוב גם בצד השני, כאשר יוג’ין אנסה איחר לכדור ונכנס ברגל של קני סייף
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לקנג’י גורה, אחרי שהוא משך בחולצתו של שלו הרוש על מנת למנוע התקפה מהירה של אשדוד
  • '66
  • חילוף
  • סילבס החליט לעשות שינוי נוסף, כשרועי גורדנה ירד וליאב פרדה נכנס לשחק
רועי גורדנה מאוכזב (רדאד ג'בארה)רועי גורדנה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
רועי גורדנה מרים (רדאד ג'בארה)רועי גורדנה מרים (רדאד ג'בארה)
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)
  • '66
  • חילוף
  • קני סייף החליף את סילבה קאני
  • '66
  • חילוף
  • תור ברק בכר לעשות חילופים. גיא מלמד ירד, טריבנטה סטיוארט עלה
  • '62
  • החמצה
  • החמצה גדולה לגיא מלמד, שיכול היה לנעוץ את הרביעי. דיאקיטה טעה ומסירה שלו נבלמה לכיוון הרחבה של אשדוד, חלוץ מכבי חיפה נותר באחד על אחד מול נימצ’יסקי, רק שהוא בעט מחוץ למסגרת
קנג'י גורה שולח נשיקות (רדאד ג'בארה)קנג'י גורה שולח נשיקות (רדאד ג'בארה)
קנג'י חורה ודולב חזיזה בעננים (רדאד ג'בארה)קנג'י חורה ודולב חזיזה מחויכים (רדאד ג'בארה)
קנג'י חורה ודולב חזיזה בעננים (רדאד ג'בארה)קנג'י חורה ודולב חזיזה בעננים (רדאד ג'בארה)
קנג'י גורה באקסטזה (רדאד ג'בארה)קנג'י גורה באקסטזה (רדאד ג'בארה)
קנג'י גורה רץ לחגוג (רדאד ג'בארה)קנג'י גורה רץ לחגוג (רדאד ג'בארה)
  • '58
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: חגיגה בעיר הנמל. קנג’י גורה קיבל כדור בצד שמאל, העביר לרגל ימין, חתך לכיוון המרכז וסובב כדור נפלא כדי להכניע את נימצ’יסקי
  • '55
  • חילוף
  • אחרי עשר דקות בהן לא ראה שינוי למרות שני החילופים בהפסקה, סילבס עשה שינוי נוסף. סתיו נחמני נכנס, באטום סיים את חלקו במפגש
יוג'ין אנסה נגד ליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)יוג'ין אנסה נגד ליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)
איברהים דיאקיטה מול דולבב חזיזה (רדאד ג'בארה)איברהים דיאקיטה מול דולבב חזיזה (רדאד ג'בארה)
גיא מלמד במאבק (רדאד ג'בארה)גיא מלמד במאבק (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • אסף ארניה החליף את רז מאיר
  • '46
  • חילוף
  • שני שינויים של סילבס אחרי ההפסקה. קימבידי ירד, אמיתי יאמין נכנס לשחק
מחצית ראשונה
שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)
פיטר אגבה מאושר (רדאד ג'בארה)פיטר אגבה מאושר (רדאד ג'בארה)
קנג'י חורה מברך את פיטר אגבה (רדאד ג'בארה)קנג'י חורה מברך את פיטר אגבה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה בעננים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה בעננים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה נהנים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה נהנים (רדאד ג'בארה)
  • '43
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: עוד טעות של נימצ’יסקי, עוד גול של האורחת. קרן קצרה הגיעה לגורה, הקיצוני מסר אחורה לאגבה והקשר בנגיעה בעט פנימה, לא לפני שהכדור עבר ממש מתחת לגוף של השוער הפולני
  • '38
  • החמצה
  • מצב גדול לאשדוד. קימבידי קיבל כדור ועם סיבוב במקום שבר את הלחץ, הקשר נתן לגורדנה ובאחד על אחד האחרון נעצר אצל ירמקוב
שחקני מכבי חיפה שמחים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה שמחים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מתחבקים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מתחבקים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מאושרים (רדאד ג'בארה)
סילבה קאני בעננים (רדאד ג'בארה)סילבה קאני בעננים (רדאד ג'בארה)
סילבה קאני חוגג (רדאד ג'בארה)סילבה קאני חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '29
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: הפרחים לנימצ’יסקי. גורה סובב מצד שמאל, השוער הדף רע ולתוך רחבת ה-5, קאני אמר תודה עם נגיחה לרשת ושערו הראשון בליגה העונה
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • רז מאיר בא להוציא כדור חוץ ואז קלט שהשופט הצביע לאאוט של חיפה בכלל, המגן זרק את הכדור כדי לבזבז זמן ולייבוביץ' הוציא לו את הצהוב הראשון במשחק
  • '12
  • החמצה
  • איום ראשון בצד השני. קאני קיבל את הכדור מצד ימין, העביר לשמאל, חתך לאמצע ובעט, נמצ’יסקי הדף טוב
ליסב עיסאת נושם לרווחה (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת נושם לרווחה (רדאד ג'בארה)
יוג'ין אנסה לא מאמין (רדאד ג'בארה)יוג'ין אנסה לא מאמין (רדאד ג'בארה)
יוג'ין אנסה בהלם (רדאד ג'בארה)יוג'ין אנסה בהלם (רדאד ג'בארה)
  • '9
  • החמצה
  • מהחמצות העונה. טעות איומה של אלעד אמיר, שפשוט נתן לאנסה לחטוף לו ולצאת קדימה לשניים על אחד. אנסה נתן לבאטום, האחרון החזיר לראשון ברחבה ולבסוף אנסה מול שער ריק גלגל החוצה
  • '5
  • החמצה
  • ניסיון נחמד של אשדוד כשקרן בקשת של גורדנה מצאה את קימבידי לוולה מחוץ לרחבה, אבל הקשר בעט לשמיים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ’ שרק! המשחק בי”א יצא לדרך
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
ברק בכר (רדאד ג'בארה)ברק בכר (רדאד ג'בארה)
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)חיים סילבס (רדאד ג'בארה)
הקבוצות עולות לכר הדשא (רדאד ג'בארה)הקבוצות עולות לכר הדשא (רדאד ג'בארה)
