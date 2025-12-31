נערים ג': ק"ש סיבכה את הפועל ב"ש בתחתית

דרמה גדולה אתמול (שלישי) במגרש הסינתטי החדש בקריית שמונה. הפועל באר שבע ורמי ג'ורנו עלו צפונה למשחק שהחל בשעה 18:00, משחק בו ידעה הקבוצה מבירת הנגב כי כל נקודה חשובה לאור המצב בתחתית. הדרומיים הגיעו עם המומנטום מסוף השבוע, שם ניצחה ב”ש 1:2 את הפועל תל אביב. למרות זאת הפועל קריית שמונה של אושרי אמסלם הייתה עדיפה והשיגה את מלוא הנקודות.

ב-18:00 הוציא לדרך את המשחק השופט ערד מרקוביץ', שעה בה הטמפרטורות צונחות והקור עולה. לאחר 30 דקות של משחק, הפועל באר שבע מצאה את עצמה ב-10 שחקנים עקב כרטיס אדום ישיר לעברו של אביתר בן שמול, הקפטן. בקריית שמונה שמחו מההחלטה וכבר אחרי שתי דקות ניצלו את היתרון המספרי, ניריה שדה קבע 0:1 למקומיים. זהו שערו השני של שדה העונה כאשר הוא עושה זאת בהבדל של חמישה ימים בלבד.

חמש דקות מאוחר יותר הפועל קריית שמונה הגבירה את הקצב וקיבלה שער בכורה של אמיר גדיר בליגה, מלבד השער הזה גדיר כבש צמד שערים במסגרת גביע המדינה בשנתון שלו (2011). הסטטיסטיקה נשמרה כאשר בכל שלושת המשחקים בהם הבקיעה קריית שמונה היא גם ניצחה. גדיר החל דרכו במועדון הכדורגל שפרעם, בהמשך הדרך שיחק במכבי חיפה ובמ.כ. נהלל יזרעאל, עד הגעתו לקריית שמונה.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

בתוצאה 0:2 הקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה להתחמם במעט, נוכח מזג האוויר. במחצית השנייה, מלבד ארבעה כרטיסים צהובים, כששלושה מהם הופנו לעבר שחקני הפועל באר שבע, ולצד 11 חילופים, לא היו אירועים מיוחדים והתוצאה נשמרה עד הסיום ללא שערים נוספים. באר שבע חזרה הביתה באכזבה גדולה כשהיא מסתבכת בתחתית.

נוכח התוצאה, הפועל קריית שמונה השיגה את ניצחון הליגה השלישי שלה העונה, בעוד באר שבע נשארת עם שני ניצחונות בלבד. לשתי הקבוצות 12 נקודות ושתיהן נקודה אחת מעל הקו האדום, מעל המקום ה-18 והאחרון בו נמצאת בני סכנין. היה זה ניצחון ביתי שני ברציפות מבחינתה של הפועל קריית שמונה. מנגד, הפועל באר שבע עדיין ללא ניצחון חוץ.

ביום שישי (02/01), במסגרת המחזור ה-17 והאחרון לסיבוב הראשון בליגה, הפועל קריית שמונה תצא לסירקין (אימונים) פתח תקווה, שם תפגוש את הפועל המקומית. המשחק ייערך בשעה 12:00. מן העבר השני, הפועל באר שבע תצא גם היא למשחק חוץ, ביום שבת (03/01) כשתפגוש את הפועל ראשון לציון בסופרלנד מערבי סינתטי בשעה 13:30.

הרכב הפועל קריית שמונה: בן שוקרון, סובחי אבו יונס, ירין תורג'מן, ניריה שדה, ניתאי כהן, עילי ריכטר, אילי זהבי, מוחמד סעדי, דוד בן נון, איתי בן טל ואמיר גדיר. הוחלפו: ניריה שדה, עילי ריכטר, אילי זהבי, מוחמד סעדי ואיתי בן טל. מחליפים: יהלי קלמן, עמית דהן, עידו אמסלם, נהוראי עמר ועוז וישנו. בספסל: נועם לוי, נהוראי לוי, משה אלגריסי ואבישי עומר. מאמן: אושרי אמסלם.

הרכב הפועל באר שבע: איתי אלקרט, גיא סאסי, יהונתן בן דוד, רביד מנזון, ראובן טורקלטאוב, יהב בוסי, אורי כהן, ארי אתל, אביתר בן שימול, ברוך אדהנן ויהלי ביטון. הוחלפו: יהונתן בן דוד, רביד מנזון, יהב בוסי, ארי אתל, ברוך אדהנן ויהלי ביטון. מחליפים: אביב חסון, איתי טימסיט, אסף שני, גיא רם, בן סלוצקי ועמית סיבוני. בספסל: איתמר שושן ויהלי גרינברג. מאמן: רמי ג'ורנו.