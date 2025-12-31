יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"הפועל י-ם שילמה על הרבה שערים מטעויות"

מישל דיין, ל"שיחת היום": "תנסה לחיות מכוער ולא למות יפה. לא צריך להביא את גוני נאור. רוני לוי? מקווה שיחזור לאמן במהרה, אולי למכבי תל אביב"

|
מישל דיין (אורן בן חקון)
מישל דיין (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים במגמת התאוששות עם שני ניצחונות בשלושת המשחקים האחרונים, אבל הערב (רביעי, 20:00) היא פוגשת את הפועל ב"ש. מצד שני, עירוני טבריה כבר הוכיחה שאפשר להפתיע את המוליכה והקבוצה של זיו אריה תנסה לעשות בדיוק את זה. אגדת הפועל ירושלים, מישל דיין, דיבר לקראת המשחק בתוכנית "שיחת היום" ובין היתר גם על רוני לוי ומכבי תל אביב.

אתה חושב שרוני לוי יחזור להפועל חיפה?
”לא חושב שרוני יחזור. רוני צריך גם במידה מסוימת לשמור גם על מה שהוא עשה, הוא עשה דברים גדולים. אני לא יודע אם הוא יקבל את ההחלטה הזאת, להערכתי הוא לא יחזור”.

איך אחד כמוהו נשאר בחוץ?
”לא כל הקבוצות יכולות להעסיק אותו, בעיקר ברמת השכר. אם זה לא הקבוצות הגדולות או יואב כץ אז הם לא ישלמו את מה שרוני לוי משתכר. הוא מהמשתכרים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי ומגיע לו. הוא עשה שנתיים יוצאות מן הכלל בהפועל חיפה, גם בגילוי שחקנים. הרבה עברו למכבי ת”א כמו נועם בן הרוש ואיתמר נוי. מקווה שהוא יחזור במהרה. אולי מכבי ת”א”.

רוני לוי. "מקווה שהוא יחזור במהרה" (מרטין גוטדאמק)רוני לוי. "מקווה שהוא יחזור במהרה" (מרטין גוטדאמק)

מה דעתך על מה שקורה במכבי ת”א?
”יש בעיה ולא יעזור כלום. יש בעיה בין הקהל והמאמן אז הדברים מחלחלים גם לחדר ההלבשה. זה מכניס אותם למצב של פלונטר באמצע וזה לא נעים. מכבי ת”א הוא מועדון ענק ואני מאמין שהם ידעו לפתור אתה בעיות בדרך שלהם”.

משחק קשה להפועל ירושלים מול ב”ש, איך הם אמורים להיראות הפעם?
“ב”ש זה קבוצה שלוחצת ובטח בטרנר. הפועל ירושלים שילמה על הרבה מאוד שערים מטעויות בבילד-אפ וב”ש תדע לנצל את זה. זה מה שקרה לק”ש, הם מנסים לשחק את הכדורגל המודרני, אבל כשאתה נמצא בתחתית תשחק כדורגל של קבוצת תחתית. תנסה לחיות מכוער ולא למות יפה. היא תשתדל לעשות את הכל על מנת לא לספוג בהתחלה, זה הדבר הכי חשוב.

גוני נאור. "לא צריך להביא אותו, הילד בן ה-18 נראה טוב, תנו לו לשחק" (עמרי שטיין)גוני נאור. "לא צריך להביא אותו, הילד בן ה-18 נראה טוב, תנו לו לשחק" (עמרי שטיין)

“אחרי שראינו את טבריה מול מכבי ת”א, אני מקווה שהפועל ירושלים תדע להוציא את העוקץ מהמשחק של ב”ש. היא תצטרך לשחק בהרכב שידע לנצח את המעברים. אם הוא ישחק עם גיא בדש ומתן חוזז יש בעיה במעברים, אבל עם דון סדריק ואוהד אלמגור זה יכול לעבוד. לא צריך להביא את גוני נאור, הילד הזה (ג’ון אוטומאו) בן ה-18 נראה טוב, תנו לו לשחק”.

תוצאה?
”לצערי הרב הפועל ב”ש לא תפספס את ההזדמנות להגדיל את הפער ממכבי ת”א ובית”ר ירושלים, ייגמר 1:2 לב”ש”.

