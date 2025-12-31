"מתבשמים יותר מידי על ה-1:8 נגד אחי נצרת"

מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת בגביע המדינה, אבל ברור שזה לא קנה מידה. אחרי שהירוקים נעצרו בליגת העל עם הפסד 2:1 לבית"ר ירושלים, ברק בכר יקווה לפתוח דף חדש הערב (רביעי, 19:45) מול מ.ס אשדוד בצל העיסוק בעתידו בעונה הבאה. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר לקראת המשחק בתוכנית "שיחת היום".

מה אתה חושב על ההרכב של ברק בכר?

”אני מאוד פסימי, כי גם סק, גם גולדברג וגם עלי מוחמד לא משחקים. אתה לא ידוע מה תקבל מפיטר אגבה שנכנס למקום שלו, מתבשמים יותר מדי בניצחון 1:8 על נצרת. אני לא מבין למה הם מתבשמים שהם ניצחו קבוצה מליגה א’ ברמה של ליגה ב’. איך שהם שיחקו ואיך שהם עמדו היה להם יותר קל לעמוד מול קונוסים”.

זה שעלי מוחמד ייעדר שלושה שבועות עכשיו.

”אקצר לך את השאלה, זאת מכה קשה. הוא בכושר שיא, לא מפסיק לרוץ. הוא שחקן של בוקס טו בוקס”.

עלי מוחמד. "מכה קשה" (רדאד ג'בארה)

אבל אומרים שאגבה תותח על.

”אני לא מבין דבר אחד, למה להוציא את קני סייף מההרכב? כי הוא היה חולה יומיים. כשאני הצעתי לברק בכר לפני חודשיים לשים את חזיזה ב-’10’, אז מה קרה? אני לא רוצה לקחת פה קרדיט, אבל אני דיברתי עם פלורס לגבי חזיזה ומלמד, וגם עם ברק בכר. אם יובאנוביץ’ לא היה פצוע וסטיוארט לא היה מורחק מלמד היה ישוב ביציע עד היום”.

דיברת עם סילבס לקראת במשחק הערב?

”אם הוא יבוא פחדן זה יעלה לו ביוקר. אם הוא ישחק עם חלוץ אחד אז זה יעלה לו ביוקר. אתה לא יכול לסמוך על עיסאת כי אותו מעניין הת.ז שהוא מקבל ולסדר את השיער שלו, הוא לא מספיק אגרסיבי. והילד אלעד אמיר עשה את הטעות בגול של נצרת”.

תנו לנו תוצאה לסיום

”אני הולך על 2:2 בגלל שאני אוהד מכבי חיפה. אני בוחר את אנסה כאקס פקטור למשחק”.