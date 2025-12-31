יום רביעי, 31.12.2025 שעה 16:49
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"מתבשמים יותר מידי על ה-1:8 נגד אחי נצרת"

איציק אהרונוביץ דיבר לקראת חיפה נגד אשדוד ב-19:45: "אני פסימי בגלל הפצועים, ואין לדעת מה נקבל מאגבה". וגם: מלמד, סייף, סילבס, בכר וההימור

|
ברק בכר ודולב חזיזה (עמרי שטיין)
ברק בכר ודולב חזיזה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת בגביע המדינה, אבל ברור שזה לא קנה מידה. אחרי שהירוקים נעצרו בליגת העל עם הפסד 2:1 לבית"ר ירושלים, ברק בכר יקווה לפתוח דף חדש הערב (רביעי, 19:45) מול מ.ס אשדוד בצל העיסוק בעתידו בעונה הבאה. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר לקראת המשחק בתוכנית "שיחת היום".

מה אתה חושב על ההרכב של ברק בכר?
”אני מאוד פסימי, כי גם סק, גם גולדברג וגם עלי מוחמד לא משחקים. אתה לא ידוע מה תקבל מפיטר אגבה שנכנס למקום שלו, מתבשמים יותר מדי בניצחון 1:8 על נצרת. אני לא מבין למה הם מתבשמים שהם ניצחו קבוצה מליגה א’ ברמה של ליגה ב’. איך שהם שיחקו ואיך שהם עמדו היה להם יותר קל לעמוד מול קונוסים”.

זה שעלי מוחמד ייעדר שלושה שבועות עכשיו.
”אקצר לך את השאלה, זאת מכה קשה. הוא בכושר שיא, לא מפסיק לרוץ. הוא שחקן של בוקס טו בוקס”.

עלי מוחמד. "מכה קשה" (רדאד געלי מוחמד. "מכה קשה" (רדאד ג'בארה)

אבל אומרים שאגבה תותח על.
”אני לא מבין דבר אחד, למה להוציא את קני סייף מההרכב? כי הוא היה חולה יומיים. כשאני הצעתי לברק בכר לפני חודשיים לשים את חזיזה ב-’10’, אז מה קרה? אני לא רוצה לקחת פה קרדיט, אבל אני דיברתי עם פלורס לגבי חזיזה ומלמד, וגם עם ברק בכר. אם יובאנוביץ’ לא היה פצוע וסטיוארט לא היה מורחק מלמד היה ישוב ביציע עד היום”.

דיברת עם סילבס לקראת במשחק הערב?
”אם הוא יבוא פחדן זה יעלה לו ביוקר. אם הוא ישחק עם חלוץ אחד אז זה יעלה לו ביוקר. אתה לא יכול לסמוך על עיסאת כי אותו מעניין הת.ז שהוא מקבל ולסדר את השיער שלו, הוא לא מספיק אגרסיבי. והילד אלעד אמיר עשה את הטעות בגול של נצרת”.

תנו לנו תוצאה לסיום
”אני הולך על 2:2 בגלל שאני אוהד מכבי חיפה. אני בוחר את אנסה כאקס פקטור למשחק”.

