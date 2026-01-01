היעד הבא: ה'מוח' שבראש סדר העדיפויות בריאל

ריאל מדריד החליטה שלא לקחת חלק בשוק ההעברות. הזמן יגיד אם הכוונה הזו תחזיק מעמד, לאור מה שעשוי לקרות בינואר עמוס משחקים ועם 4 מסגרות שונות. בכל מקרה, מה שבטוח הוא שהחיפוש אחר כישרונות לעונה הבאה כבר יצא לדרך, גם אם היעדים עדיין לא מוגדרים באופן סופי. בהתאם לכך, כיוון היעדים עשוי להשתנות, אך עמדות הקישור המרכזי והבלם המרכזי, הנחשבות לעדיפויות עליונות, נותרות זהות.

דווקא הקישור הוא זה שמדאיג יותר מכל את הנהלת ריאל מדריד ואת המאמן. הבהירות במשחק עדיין לא נראית, ומבלי להסתכל לאחור או למה ששחקנים אחרים ייצגו בעבר, החיפוש אחר הכוח היצירתי הזה כבר החל. האסטרטגיה של ריאל מדריד בנוגע לרכש נותרת ברורה: כישרון צעיר, אם כי במועדון לא פוסלים ניסיון לצרף גם שחקן מוכח. בהנחה, או כמעט בוודאות, לחזרתו של ניקו פאס, מפת הקישור תיראה שונה לחלוטין מזו של העונה הנוכחית.

למעט אורליאן טשואמני, שאר הקשרים לא עמדו בציפיות, מה שהופך את חיזוק הקישור לעדיפות ראשונה. מבין האפשרויות לצירוף שחקנים צעירים, בולט ההולנדי קיס סמית' מאלקמאר. גם המועדון וגם השחקן סבורים שתקופתו בקבוצה שאותה הוביל לזכייה בליגת האלופות לנוער הגיעה לסיומה.

קיס סמית חוגג (IMAGO)

כשהוא מתקרב ליום הולדתו ה-20, הקשר כבר רשם 58 הופעות בליגה הבכירה, מה שממחיש את יכולתו להכניס דינמיות ולהעלות את רמת המשחק של חבריו. בקיץ האחרון ריחפו ספקות בנוגע לאופן שבו יסתגל למעבר מהמועדון ההולנדי לריאל מדריד, אך היכולת שהציג העלימה אותם.

מספר קבוצות מגלות עניין בקשר. הצוות המקצועי של ריאל מדריד מכיר אותו היטב, לאחר שהיה גורם מרכזי בהדחת הקבוצה מליגת האלופות לנוער בעונת 2023/4. כל הפעילות והמעקב מצד מועדונים שונים צפויים להאיץ את החלטתו בנוגע לעתידו. גם האנגלי אדם וורטון הוצע לעמדה הזו, אך צירופו אינו עומד כעת על הפרק.

אדם וורטון (IMAGO)

בנוגע לאופציה של שחקן מוכח לחלוטין, שנחשב לדמות מפתח, מרחפת האפשרות הכמעט בלתי אפשרית לצירופו של ויטיניה. פ.ס.ז' יודעת שתצטרך לבצע מהלכים בקיץ הקרוב, ולמרות שבכדורגל הצרפתי אין סעיפי שחרור, קיימים הסכמים בין הנהלות לשחקנים, כפי שקורה במקרה של הקשר הפורטוגלי.

באשר לעמדת הבלם, לפני קבלת החלטה יש לבחון לעומק את היכולת של השחקנים הקיימים, אך נכון לעכשיו הסיכויים שאנטוניו רודיגר ודויד אלאבה יישארו אינם גבוהים. מנייתו של חאקובו רמון נמצאת בעלייה לאחר עונה מצוינת בקומו.