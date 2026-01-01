יום חמישי, 01.01.2026 שעה 09:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

היעד הבא: ה'מוח' שבראש סדר העדיפויות בריאל

החיפוש אחר קשר מרכזי שיוכל להביא סדר ובהירות למשחק של צ'אבי אלונסו הוא קריטי לתכנון העתידי של הבלאנקוס. קיס סמית' מוערך על ידי הצוות המקצועי

|
ויטיניה, סמית ו-וורטון (IMAGO)
ויטיניה, סמית ו-וורטון (IMAGO)

ריאל מדריד החליטה שלא לקחת חלק בשוק ההעברות. הזמן יגיד אם הכוונה הזו תחזיק מעמד, לאור מה שעשוי לקרות בינואר עמוס משחקים ועם 4 מסגרות שונות. בכל מקרה, מה שבטוח הוא שהחיפוש אחר כישרונות לעונה הבאה כבר יצא לדרך, גם אם היעדים עדיין לא מוגדרים באופן סופי. בהתאם לכך, כיוון היעדים עשוי להשתנות, אך עמדות הקישור המרכזי והבלם המרכזי, הנחשבות לעדיפויות עליונות, נותרות זהות.

דווקא הקישור הוא זה שמדאיג יותר מכל את הנהלת ריאל מדריד ואת המאמן. הבהירות במשחק עדיין לא נראית, ומבלי להסתכל לאחור או למה ששחקנים אחרים ייצגו בעבר, החיפוש אחר הכוח היצירתי הזה כבר החל. האסטרטגיה של ריאל מדריד בנוגע לרכש נותרת ברורה: כישרון צעיר, אם כי במועדון לא פוסלים ניסיון לצרף גם שחקן מוכח. בהנחה, או כמעט בוודאות, לחזרתו של ניקו פאס, מפת הקישור תיראה שונה לחלוטין מזו של העונה הנוכחית.

למעט אורליאן טשואמני, שאר הקשרים לא עמדו בציפיות, מה שהופך את חיזוק הקישור לעדיפות ראשונה. מבין האפשרויות לצירוף שחקנים צעירים, בולט ההולנדי קיס סמית' מאלקמאר. גם המועדון וגם השחקן סבורים שתקופתו בקבוצה שאותה הוביל לזכייה בליגת האלופות לנוער הגיעה לסיומה.

קיס סמית חוגג (IMAGO)קיס סמית חוגג (IMAGO)

כשהוא מתקרב ליום הולדתו ה-20, הקשר כבר רשם 58 הופעות בליגה הבכירה, מה שממחיש את יכולתו להכניס דינמיות ולהעלות את רמת המשחק של חבריו. בקיץ האחרון ריחפו ספקות בנוגע לאופן שבו יסתגל למעבר מהמועדון ההולנדי לריאל מדריד, אך היכולת שהציג העלימה אותם.

מספר קבוצות מגלות עניין בקשר. הצוות המקצועי של ריאל מדריד מכיר אותו היטב, לאחר שהיה גורם מרכזי בהדחת הקבוצה מליגת האלופות לנוער בעונת 2023/4. כל הפעילות והמעקב מצד מועדונים שונים צפויים להאיץ את החלטתו בנוגע לעתידו. גם האנגלי אדם וורטון הוצע לעמדה הזו, אך צירופו אינו עומד כעת על הפרק.

אדם וורטון (IMAGO)אדם וורטון (IMAGO)

בנוגע לאופציה של שחקן מוכח לחלוטין, שנחשב לדמות מפתח, מרחפת האפשרות הכמעט בלתי אפשרית לצירופו של ויטיניה. פ.ס.ז' יודעת שתצטרך לבצע מהלכים בקיץ הקרוב, ולמרות שבכדורגל הצרפתי אין סעיפי שחרור, קיימים הסכמים בין הנהלות לשחקנים, כפי שקורה במקרה של הקשר הפורטוגלי.

באשר לעמדת הבלם, לפני קבלת החלטה יש לבחון לעומק את היכולת של השחקנים הקיימים, אך נכון לעכשיו הסיכויים שאנטוניו רודיגר ודויד אלאבה יישארו אינם גבוהים. מנייתו של חאקובו רמון נמצאת בעלייה לאחר עונה מצוינת בקומו.

