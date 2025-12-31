יום רביעי, 31.12.2025 שעה 17:34
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

כץ: את השיחות עם רוני לוי אני משאיר לעצמי

לאור התקופה הרעה של הפועל חיפה, יואב כץ בעלי האדומים דיבר ב"שיחת היום": "מה שבנינו יישאר בנינו", "גל אראל יעשה את מה שצריך, בוטח בו ב-100%"

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הפועל חיפה מחזיקה ברצף של שני הפסדים והפרש שערים של 7:0 בשני המשחקים האחרונים אחרי תבוסה 5:0 למכבי ת"א בגביע המדינה ו-2:0 אתמול (שלישי) מול בני סכנין. האדומים מהכרמל עם שלושה ניצחונות ב-14 המשחקים שלהם ויואב כץ מבהיר שהוא לא מרוצה ממה שהוא רואה. הבעלים דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

איך הבוקר שלך עם איך שהקבוצה נראית?
”לא טוב אבל אנחנו נשפר את זה, נגיע מוכנים לדרבי. היו לנו שני משחקים ושני ניצחונות ואז שני הפסדים, עכשיו צריך לבוא שני ניצחונות”.

השיחות שלך עם השחקנים לא עוזרות, אולי תשתנה טקטיקה?
”יכול להיות שאתה צודק אבל בואו נגיד ככה. לשיפוט היה חלק גדול מאוד, אישרו גול אחרי שהיה נגיעת יד ברורה”.

פנית או לא פנית לרוני לוי לבוא לאמן את הקבוצה?
”מה שביני ובין רוני לוי יישאר ביני ובין רוני לוי, אני לא הולך לגלות”.

מה קורה עם גל אראל אז?
”הייתה לי שיחה טובה מאוד איתו היום, שיעברו על ליקויים שיש בקבוצה וצריך לתקן”.

גל אראל (רדאד גגל אראל (רדאד ג'בארה)

גל אראל לא יהיה עם פחות ביטחון בגלל שדיברת עם רוני לוי?
”לא. גל אראל הוא בחור חזק, יש לו הרבה ביטחון עצמי והוא מאמן טוב. הוא יעשה את מה שצריך כדי לשפר את הקבוצה ויש לי ביטחון 100% בו”.

גל אראל יהיה מאמן הפועל חיפה עד סוף העונה?
”אני לא יודע אם אני אצא לרחוב ואדרס היום. אם אתה נותן לי את וול סטריט ג’ורנל של סוף העונה אני נותן לך מאה מיליון דולר”.

מה האווירה בוושינגטון?
”קר מאוד כאן, מקווה שמזג האוויר ישתנה”.

אתה חוגג את השנה החדשה עוד כמה שעות?
”בזמנו בארץ לא חגגו ועד היום אני לא חוגג, אז אני לא חשוב שדברים השתנו”.

איך אתה רואה את הדרבי הקרוב?
”מכבי חיפה בכושר טוב, ואנחנו קצת פחות. דרבי זה דרבי והיו לנו ניצחונות נגדם כשאנחנו היינו במצב לא טוב והם היו במצב טוב”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

מה אתה חושב שחסר לקבוצה?
”נעשו שגיאות, לא חסר שום דבר, צריכים לתקן את השגיאות זה הכל. בעיקר בבחירת השחקנים הזרים”.

אתה תעשה שינויים בינואר?
”אנחנו נתקן את השגיאות, לא יודע אם שינויים כי אחרת זה לא נראה טוב”.

אתה חושש מירידת ליגה?
”אתה צריך להיות טיפש כדי לא לחשוש מזה. אתה תמיד צריך לחשוש מזה. ביקרו אתמול את מה שמימר אמר אתמול בטלוויזיה אבל הוא צודק במאה אחוז.

אתה מצטער שלא נענית לדרישות של רוני לוי והשארת אותו עונה נוספת?
”אנחנו עשינו את הבחירות שאנחנו עשינו, בפרק זמן שעשינו את הבחירות אלה היו בחירות טובות. אם היו טעויות, נתקן אותם”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */