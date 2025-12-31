נמני: הטעויות של לאזטיץ' מתעצמות, זה מטריד

לאן הולכת העונה של מכבי ת"א? הצהובים המשיכו לאכזב גם אתמול (שלישי) עם 1:1 מול עירוני טבריה וגם חזרת האוהדים לא עזרה. ז’רקו לאזטיץ’ לא מצליח להוביל את הקבוצה שלו למומנטום חיובי והניצחון על הפועל חיפה בגביע כבר נשכח, אז האם הוא ישרוד הפעם בתפקיד? אגדת מכבי ת"א ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר על המשבר הצהוב בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

איך אתה רואה את מכבי ת”א? היא אמורה להתמודד על האליפות והקבוצה פשוט נראית רע מאוד?

”צריך קודם כל לפרוט את זה לכמה חלקים. אם אנחנו מסתכלים על אתמול אז כמובן שזה היה מאכזב מאוד. מכבי חוזרת על אותם טעויות ובעיות. אין מספיק איכות בחלק הקדמי, הוא מאוד בינוני. זה משפיע לרעה מפתיחת העונה. אין במכבי ת”א שחקן שיש לו אחד על אחד ויכול בפעולה אישית אחת לנצח משחק. הסוגיה השנייה זאת סוגיית לאזטיץ’, שתיקן בחלק השני של העונה שעברה. השנה הוא פתח את העונה טוב ובמשחקים האחרונים הוא חוזר לטעות והטעויות רק מתעצמות, זה מאוד מאוד מטריד. אתמול כשראית את ההרכב של מכבי ת”א, שדוידה אחרי הצמד פתאום לא עולה בהרכב, עד שמישהו נכנס למומנטום פתאום לא נותנים לו לעלות בהרכב, זאת קבלת החלטות לא נכונה”.

אז אתה אומר שלאזטיץ’ לא למד.

”עוד כמה שעות אנחנו בחודש ינואר, ומכבי ת”א צריכה לחשוב לאן פניה מועדות. אני אומר לכם שהיום ב”ש תגדיל את הפער ל-8 נקודות ותנצח את הפועל ירושלים. לכן, ב-8 הפרש לא נגמר שום דבר, אבל זה פער משמעותי. מכבי ת”א לא יכולה לבוא לסיטואציה שכבר בחודש ינואר היא מחוץ למרוץ”.

אבי נמני (לילך וויס-רוזנברג)

אתה היית נפרד מלאזטיץ’?

”אני חושב שאם לא היה את כל מקרה פצצת התאורה מתחת לבית של לאזטיץ’ מכבי הייתה נפרדת ממנו, אחרי שתי השישיות”.

המעמד שלו כרגע הוא מעורער או עדיין לא מבחינת ההנהלה?

”לדעתי המשחק הקרוב הוא מאוד משמעותי מבחינת לאזטיץ’”.

מה זה המשחק הקרוב. גם אם הוא ינצח במשחק הקרוב אני חושב שמכבי כבר עובדת על עצמה.

”אני לא מיואש ואני תמיד אופטימי. לי היה חשוב שההנהלה תפתור את הבעיות עם הקהל ואני שמח שזה קרה. ג’ק אנגלידיס הצליח להביא את הקהל לשיח. בסוף אי אפשר להיות בסדר עם כל ה-100%”.

אוהדי מכבי תל אביב (סתיו מלך)

הקהל צריך להבין שבחודש פברואר עונשי הגזענות הולכים להיות דרמטיים?

”לכן אני חושב שמכבי עשתה הכנה עם עונשי הגזענות כדי לא לקבל עונשים דרמטיים. הקהל הוא קהל מצוין ואני לא חושב שתהיה שם בעיה. כרגע מכבי ת”א צריכה להתעסק בבעיות המקצועיות, אחרי שהסיפור עם הקהל נרגע והולך למקום חיובי. הסגל של השנה הוא לא מספיק טוב”.

אני מסתכל על המשחקים של הקבוצה קדימה, דרבי, אירופה, מכבי חיפה. אתה חושש שמכבי ת”א עלולה לאבד בחודש הקרוב את המקום השלישי או שאנחנו מגזימים פה?

”השאלה היא במקום, ואתם צריכים להבין שהשנה יש משהו שלא קרה בשנים הקודמות. שנה שעברה גם ב”ש וגם מכבי היו טובות יותר מהשנה, והשנה כולם בערך באותה רמה. גם בית”ר חיזקה את מרכז ההגנה שלהם ועכשיו הם התחזקו עם בוריס אינו שיוכל לעזור להם. בית”ר נכון להיום במומנטום הכי טוב. ב”ש אם עכשיו מנצחת נותנת לעצמה קפיצת מדרגה משמעותית, וגם היא הולכת להתחזק בוודאות בשחקנים בינואר. מכבי לא הקבוצה שתתחזק, גם מכבי חיפה, הפועל ת”א ובית”ר. אף קבוצה לא קופאת על השמרים שלה, כי יש מצב לגנוב פה אליפות”.

תאר לך שלאזטיץ’ ממשיך עם אותם ההרגלים שלו ומגיע למצב שהוא מאבד נקודות בליגה, ויש עוד אירופה וגביע, זה חודש קריטי.

”עם כל האהבה של אנשים במבכי ת”א ללאזטיץ’, אם החבר’ה יבינו שאובדן האליפות הוא ממשי, הם כן יעשו מהלך”.

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

אבל זה יכול להיות כבר מאוחר מדי.

”אני לא ידוע אם מאוחר מדי כי יש עוד שלושה מפגשים עם ב”ש. לחשוב שדברים בלחיצת כפתור הם לא בלחיצת כפתור, איכות של שחקנים היא מאוד משמעותית, ומכבי ת”א חייבת שחקנים יותר איכותיים ממה שיש לה. היא צריכה להביא חלוץ, שחקן שיכול לשחק גם 10 גם בכנף. שני שחקנים כאלה יכולים לעשות למכבי בוסט רציני”.

ראינו חצי עונה, מי לדעתך תיקח את האליפות?

”אני לא רואה אף קבוצה שהיא מעבר, הכל פתוח”.

איך הוא לא סופר מישהו כמו מדמון?

”נגיד וכבר לא השתמשת במדמון, וראית שמכבי לא תפקדה בסוף המחצית הראשונה, תעשה חילוף משולש במחצית ותכניס את מדמון חלוץ, ממש ככה. תעשה רענון בקישור, תכניס את דוידה, אי אפשר לחכות. בסוף הוא חיכה ואז מכבי ספגה”.

אין מישהו מעליו שיכול לבוא ולנער אותו? למכבי אין אור בקצה המנהרה.

”גם עם הסגל הקיים מכבי ת”א צריכה להראות יותר טוב ממה שהיא נראית היום”.