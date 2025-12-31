יום רביעי, 31.12.2025 שעה 13:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

המשטרה תפריד בין הקהלים גם מחוץ למגרש

משטרת ישראל השלימה את ההיערכות לקראת המשחק מחר בין בית"ר ירושלים להפועל ת"א בטדי. מאות שוטרים יתפרסו באזור האצטדיון כבר מהצהריים. כל הפרטים

|
סוסי משטרה מחוץ לטדי (דוברות המשטרה)
סוסי משטרה מחוץ לטדי (דוברות המשטרה)

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת המשחק שיתקיים מחר (חמישי) בשעה 20:30 באצטדיון טדי בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. החל משעות הצהריים יתפרסו באזור האצטדיון וברחבי העיר ירושלים, מאות שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב, סדרנים ומאבטחים, אשר יפעלו לשמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי והחוק, לאבטחת קהל האוהדים ולהכוונת התנועה בצירים.

במסגרת היערכות משטרת ישראל לקראת המשחק, הוחלט על יישום הפרדה מוחלטת בין הקהלים בכל שלבי ההיערכות, מחוץ לאצטדיון ובתוכו, במטרה לשמור על שלום הציבור, הסדר והביטחון. בהתאם לכך, רחוב דוד איילון (בסמוך ליציע הצפוני) ייחסם לתנועת כלי רכב החל משעות הצהריים המוקדמות. הכניסה הרגלית לרחוב זה תותר לאוהדי הפועל תל אביב בלבד. כמו כן, לא תתאפשר תנועת אוהדים בחורשה הסמוכה למגרשי הטניס.

כניסת אוהדי בית"ר ירושלים ליציע המזרחי תתאפשר מרחוב בנבנישתי ומאזור גן האניה (החורשה הסמוכה לארנה). לא תתאפשר חצייה בין היציע המערבי למזרחי דרך רחוב דוד איילון. הקהל מתבקש להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, לפעול באחריות ולגלות סבלנות. בנוסף, במסגרת ההיערכות המבצעית, יופעלו שוטרים סמויים וייעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר ולטפל בנחישות ובאפס סובלנות בכל גילוי של אלימות או הפרת סדר מצד מי מהקהלים.

היערכות משטרת ישראל לבית"ר - הפועל ת"א

דגשים נוספים והנחיות לקראת המשחק באצטדיון טדי:

פתיחת שערים:
שערי האצטדיון ייפתחו לקהל החל מהשעה 18:00. לנוכח הבידוק הביטחוני הצפוי, מומלץ לאוהדים להקדים את הגעתם על מנת להימנע מעומסים ועיכובים בכניסה.

הסדרי תנועה וחניה:
המשטרה מדגישה כי חל איסור על חניית כלי רכב בשולי הכביש ובמקומות שאינם מוסדרים, שכן מדובר בסיכון ממשי למשתמשי הדרך. יש להישמע להנחיות השוטרים ולסדרי התנועה באזור.

דגשים חשובים לציבור האוהדים: 
▪️ חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.
▪️ לא תותר הכנסת אלכוהול לשטח האצטדיון, ולא תותר כניסת אוהדים הנמצאים תחת השפעת אלכוהול.
▪️ חל איסור על הכנסת נשק לתחומי האצטדיון.
▪️ חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה. שימוש באמצעים אלה הוא לא חוקי, מסוכן, ויוביל למעצר, הגשת כתב אישום והרחקה ממגרשי הספורט.
▪️ מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות השוטרים או הסדרנים מהווים עבירה על החוק ויטופלו בהתאם.
▪️ המשטרה תפעל בנחישות נגד כל גילוי של אלימות, בריונות או הסתה, בתוך האצטדיון ומחוצה לו.

מהמשטרה נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים לגלות אחריות, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מאלימות פיזית או מילולית, ולשמור על החוק והסדר הציבורי, לפני המשחק, במהלכו ובסיומו. שימרו על אווירה ספורטיבית, כבדו זה את זה, ותנו לכולם ליהנות מחוויית ספורט בטוחה ומהנה”.

