לואיס אנריקה, פליק וארטטה: המאמנים של 2025

שנת 2025 מסתיימת, וזה הזמן לעשות כבוד למאמנים שרשמו בה הישגים מרשימים.

לואיס אנריקה

פאריס סן ז'רמן הייתה ידועה כאוסף של כוכבים עם אגו גדול מדי שנכשלו ברגע האמת בליגת האלופות. לואיס אנריקה הוביל את הפרויקט לשינוי קיצוני במאפייניה של השלוחה הקטארית, במסגרתו החלה הקבוצה להתבסס על משחק קבוצתי. בתחילת ינואר נדמה היה כי היא עלולה להיפרד מליגת האלופות כבר בשלב הליגה, אבל זה היה הזמן להוכיח אופי חדש לגמרי.

הקאמבק המפואר מול מנצ'סטר סיטי הוציא את סן ז'רמן לדרך חדשה והפך אותה למכונה חסרת מעצורים. לואיס אנריקה חתום על הסטתו של עוסמאן דמבלה לעמדת חלוץ מרכזי מדומה בה זכה בכדור הזהב. הוא העניק לצמד הפורטוגלים הצעירים, ויטיניה וז'ואאו נבש, את המפתחות למרכז המגרש.

הספרדי עשה שימוש מרהיב במגנים, נונו מנדש ואשרף חכימי, כשחקני התקפה לכל דבר. והוא גם ניצח שוק על ירך את סימונה אינזאגי בגמר הצ'מפיונס ליג, עם 0:5 מכונן על אינטר – התוצאה הגבוהה ביותר אי פעם במעמד. יש שיגידו כי זו הייתה השנה הטובה ביותר בקריירה שלו.

לואיס אנריקה (IMAGO)

האנזי פליק

הגרמני לא מסוגל לזוז מילימטר מעקרונותיו בברצלונה, ולפעמים קו ההגנה הגבוה להחריד נראה כמו ניסיון התאבדות מכוון. אז מה? בשורה התחתונה, בארסה היא קבוצה מרתקת מאוד שמציגה כדורגל מרהיב ודוגלת במוטו הכי כייפי שיש – אתם תבקיעו כמה שתוכלו ואנחנו כמה שצריך. זה אמנם לא עבד בחצי גמר ליגת האלופות מול אינטר, כי השחורים-כחולים איכשהו כבשו יותר, אבל ספינת הדגל הקטלונית זכתה באליפות משכנעת, השלימה דאבל עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר הגביע הספרדי, ובאופן כללי התעלתה על הציפיות המוקדמות שהיו כאשר פליק חתם במועדון.

זו קבוצה של מאמן, וניתן לראות את הנחיותיו בבירור כמעט בכל מהלך. פדרי היה כוכב על עוד לפני בואו של פליק, אבל איתו הוא השתדרג בכל זאת. לאמין ימאל פורח איתו. על הנסיקה המטורפת של ראפיניה נכתב כבר הכל. בארסה תמשיך לספוג לא מעט שערים קלים, אבל כל עוד ההצגה נמשכת, זה שווה.

האנזי פליק (IMAGO)

מיקל ארטטה

1:4 על אסטון וילה אתמול (שלישי) היה אקורד סיום מופלא לשנה גדולה מאוד של ארסנל, וארטטה מוכיח שהאמון בו היה מוצדק. הבאסקי סוגר כבר 6 שנים על ספסל התותחנים, והשנה היוצאת הייתה הטובה ביותר עד כה. זה נכון במיוחד מבחינה הגנתית, כי מספר הספיגות של ארסנל פנומנלי, והיריבות מתקשות מאוד להגיע למצבי הבקעה – תשאלו את אותה וילה שהגיעה לאצטדיון האמירויות עם 10 ניצחונות רצופים בכל המסגרות ולא בעטה למסגרת אמש עד שהקרב הוכרע לחלוטין.

לפעמים זה אפילו קצת משעמם, ואוהדים מסוימים נזכרים בימיו של ג'ורג' גרהאם, אבל ארסנל מסוגלת להיות גם קבוצה דורסנית מאוד, ויש לארטטה רעיונות מקוריים לפתרון בעיות. ההסטה של מיקל מרינו לעמדת החלוץ המרכזי הייתה הברקה פנטסטית, וסביר שיש עוד כמה בקנה ב-2026 כי ארסנל מרגישה שזו יכולה באמת להיות העונה שלה.

מיקל ארטטה (IMAGO)

אנטוניו קונטה

איך שלא תסתכלו על זה, קונטה הוא ווינר מזן נדיר. הזכייה באליפות עם נאפולי, בעונתו הראשונה בתפקיד, הייתה סנסציה בקנה מידה משמעותי מאוד. הוא קיבל קבוצה מפורקת למדי, איבד באמצע העונה את חביצ'ה קבראצחליה שהתעקש לעזוב לפ.ס.ז’, ובכל זאת הדיח מהפסגה את אינטר אשר לה סגל עשיר, עמוק ומגוון הרבה יותר משלו.

יש לקונטה מניות רבות בכך שסקוט מקטומיניי הפך לכוכב ולסקורר מדופלם. הוא מצא דרך להחדיר בחניכיו אמונה שהכל אפשרי, גם אם הוא עצמו התבכיין לאורך כל העונה שעברה, ואף שיחרר רמזים עבים על כוונתו להתפטר. קונטה הפך למאמן הראשון (או השני? תלוי את מי שואלים) שזכה באליפויות באותה ליגה בכירה עם 3 קבוצות שונות. פאביו קאפלו עשה זאת עם מילאן, רומא ויובנטוס, אך התארים של הגברת הזקנה נשללו בצל פרשת קלצ'ופולי, אז האם זה עדיין נחשב? אצל קונטה, שחגג עם יובנטוס, אינטר ונאפולי, אין ספקות כלל. ומי יודע, אולי הוא עוד ימשיך בעתיד עם מילאן, רומא ולאציו.

אנטוניו קונטה (IMAGO)

וינסנט קומפני

המינוי של בלם העבר הבלגי למאמן באיירן מינכן התקבל בקיץ 2024 בספקנות מסוימת. הוא היה שחקן ענק, אבל האם קדנציה בברנלי, שהסתיימה בירידת ליגה, באמת הכינה אותו כראוי ללחץ במועדון תובעני כמו אלופת גרמניה? ובכן, בתום שנה וחצי בתפקיד ניתן לקבוע חד משמעית שכן. קומפני היה מוכן, ועוד איך.

הוא נהנה כיום מגיבוי של כל הגורמים בהנהלת המועדון ובסביבתה, וזה לא דבר של מה בכך כי הפוליטיקה הפנימית שם מורכבת ביותר. הוא לקח אליפות בקלילות על חשבון באייר לברקוזן של צ'אבי אלונסו, והעונה המאזן של באיירן חלומי בכל החזיתות. 41 נקודות ו-55 שערי זכות ב-15 מחזורי בונדסליגה, 15 נקודות ב-6 מחזורים בליגת האלופות. שחקני הרכש, ובמיוחד לואיס דיאס, שולבו באופן קרוב לשלמות. יוזואה קימיש חזר למיטבו. קומפני עושה את הכל בשקט תעשייתי, בשילוב נכון של סמכותיות וחייכנות. עתידו כמאמן נראה מבטיח ביותר.

וינסנט קומפני (IMAGO)

פיליפה לואיס

הוא רק בן 40, וכבר יש לו כמעט הכל. פיליפה לואיס, שלמד רבות מדייגו סימאונה כמגן השמאלי של אתלטיקו מדריד, מונה למאמן פלמנגו בשלהי 2024. היה זה התפקיד הראשון שלו, והתוצאות לא פחות ממדהימות. השנה החלה עם זכייה בסופרקופה ובאליפות קריוקה, ואז דהרה פלמנגו לאליפות ברזיל וזכתה גם בגביע ליברטדורס עם 0:1 בגמר על פלמייראס.

העילוי הברזילאי נינוח ונעים הליכות, אך יודע לשלוט היטב במשמעת והתברר כאמן טקטי ברמה הגבוהה ביותר. השאלה הגדולה היא מתי הוא יעבור לאירופה, ואם יהיה בבוא העת יורשו של צ'ולו באתלטיקו. בינתיים, הוא האריך שלשום את חוזהו בפלמנגו עד סוף 2027.

פיליפה לואיס (IMAGO)

ססק פברגאס

עם תקציב נדיר בהחלט, ניתן היה להניח כי קומו תשרוד בליגה הבכירה אחרי העליה ב-2024. עם זאת, מעטים חזו שתהפוך לקבוצת צמרת לכל דבר בזמן כה קצר. ססק פברגאס, שלקח באופן מלא את המושכות לפני שנה וחצי, הוא האדריכל האולטימטיבי של ההישג. בעונה שעברה הוא ביסס את הקבוצה הצפונית במרכז הטבלה, ואת 2025 מסיימת קומו כשהיא מדורגת שישית, עם שאיפה אמיתית להעפיל לאירופה.

ניקו פאס הוא כוכב עולה אדיר, אבל פברגאס הוא זה שהעניק לו חופש פעולה מוחלט וגרם לריאל מדריד לרצות לממש את אופציית הרכישה מחדש. ללא עזרת המנטור, שהיה קשר עם תכונות די דומות, ייתכן שפאס היה עלול ללכת לאיבוד איפשהו.

ססק פברגאס (IMAGO)

רז'יס לה ברי

השנה של סנדרלנד הייתה מטורפת לחלוטין, וגם זה אנדרסטייטמנט. לא רבים נתנו לה סיכוי בליגת המשנה בעונה שעברה, אבל היא העפילה לפרמייר ליג דרך הפלייאוף, וכעת עושה חיים משוגעים בחלק העליון של הטבלה עם כדורגל מאורגן והרפתקני למדי. לה ברי הצרפתי, שהגיע לחתולים השחורים אחרי שירד ליגה עם לוריין, התאים לקבוצה כמו כפפה ליד.

הוא האיש שבנה את ההצלחה הזו מהיסוד, והדרך בה שילב את שחקני הרכש שהגיעו בקיץ האחרון מעוררת התפעלות. סנדרלנד הפסידה 4 פעמים בלבד ב-18 המחזורים הראשונים, ואפילו ניצחה בדרבי את ניוקאסל שבועיים לפני תום השנה, תוצאה עליה חלמו בעיר כל כך הרבה שנים.

רז'יס לה ברי (IMAGO)

רוי בורז'ס

רובן אמורים סיים אתמול תת 2025 בתיקו ביתי נגד נועלת הטבלה וולבס, והתוצאה הזו מחדדת היטב את מה שקרה לו במנצ'סטר יונייטד בשנה המלאה הראשונה בתפקיד. באופן מדהים למדי, בספורטינג ליסבון כבר לא ממש מתגעגעים לעילוי ששינה לגמרי את המועדון. עזיבתו של אמורים בנובמבר 2024 גרמה לזעזוע בצד הירוק-לבן של ליסבון, ויורשו ז'ואאו פריירה הודח תוך שבועות ספורים.

אז המועדון היה זקוק למאמן שלישי תוך זמן קצר, והפעם היה אסור לטעות. ובכן, רוי בורז'ס היה בינגו. ספורטינג שילמה תמורתו לגימראש יותר מ-4 מיליון אירו, והוא בהחלט שווה כל סנט. הפרשנים נדהמו מהקלות בה נכנס בורז'ס לנעליו של אמורים, הוא הצעיד את ספורטינג לדאבל, והעונה נהנים האריות גם מעונה טובה בליגת האלופות, כנראה בדרך לשלב הבא – למרות מכירתו של ויקטור יוקרש לארסנל.