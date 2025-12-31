קלופ: גווארדיולה וליינדרס? שמח בשביל הפפים

סיומה של עונת 2025/26 סימנה סופה של תקופה במנצ'סטר סיטי. קווין דה בריינה, אילקאי גונדואן, קייל ווקר, אדרסון, מנואל אקנג'י וג’ק גריליש עזבו את האתיחאד בקיץ. ביחד איתם עזבו גם העוזרים קרלס פלנקארט, קרלוס ויסנס, איניגו דומינגס וחואנמה לייו, אשר אילצו גם את פפ גווארדיולה לארגן מחדש את הצוות שלו.

באופן מדהים, יד ימינו החדש של גווארדיולה הוא עוזרו לשעבר של יורגן קלופ בליברפול: פפ ליינדרס. המאמן הגרמני שיתף: “אני אוהב את שני הפפים, אין עם זה בעיה. ליינדרס היה השראה עבורי כל יום, למדתי ממנו כל כך הרבה. הם שאלו אותי, בזהירות מסוימת, אם הם יכולים להעסיק אותו, ועניתי, כמובן. גווארדיולה חיפש מנהיגות כזו, ולליינדרס יש אותה. הוא מקור אנרגיה עצום. אני שמח בשביל שניהם”.

“הכישרון, המסירות, מוסר העבודה והמחויבות המוחלטת שלהם תואמים לחלוטין את הערכים העומדים בבסיס האופן שבו פפ רוצה שישוחק כדורגל”, אמר הוגו ויאנה, המנהל הספורטיבי החדש של סיטי, בהתייחסו להחתמותיהם של ג'יימס פרנץ' ולינדרס עצמו.

פפ גווארדיולה ופפ לינדרס (IMAGO)

עם הזמן, פפ ופפ, שפעם היו יריבים, הפכו לבלתי נפרדים. “הכרתי אותו מהתקופה שלו עם קלופ וחשבתי, אם הוא היה עם יורגן כל כך הרבה שנים, הוא בטח טוב”, אמר גווארדיולה, “הוא עשה עבודה יוצאת דופן בליברפול, והייתי בטוח שהוא יכול לתת לנו משהו שהיה חסר לנו בעונה שעברה מבחינת קצב, עוצמה וחזון. אני חושב שהתחברנו בצורה מדהימה מהיום הראשון”.

“פפ נהדר. האנשים בליברפול יודעים את זה. הוא מאמן מדהים. אולי אני העוזר שלו. דיברנו במהלך המשחק, במחצית הראשונה, במחצית השנייה ובזמן המחצית על איך כדאי שיהיו לנו שחקנים נוספים בעמדה התקפית”, הוסיף גווארדיולה, בהתייחסו לשער הניצחון נגד נוטינגהאם פורסט.

פפ גווארדיולה, פפ לינדרס וקולו טורה (IMAGO)

עוזר נוסף בסיטי, קולו טורה, סיפר: “כל בוקר אני מתעורר וחושב כמה אני בר מזל לעבוד עם שני האנשים הפנטסטיים האלה. הם מאמנים פנטסטיים, אבל הם גם אנשים נהדרים. כולנו מכירים את האנרגיה והבנת המשחק של ליינדרס”.