יום רביעי, 31.12.2025 שעה 13:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

קלופ: גווארדיולה וליינדרס? שמח בשביל הפפים

הגעתו של מי שהיה יד הגרמני בליברפול החייתה את סיטי. הקטלוני החמיא לליינדרס: "הוא מדהים, אולי אני העוזר שלו. הייתי בטוח שייתן לנו משהו שחסר"

|
פפ לינדרס מייעץ לפפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ לינדרס מייעץ לפפ גווארדיולה (IMAGO)

סיומה של עונת 2025/26 סימנה סופה של תקופה במנצ'סטר סיטי. קווין דה בריינה, אילקאי גונדואן, קייל ווקר, אדרסון, מנואל אקנג'י וג’ק גריליש עזבו את האתיחאד בקיץ. ביחד איתם עזבו גם העוזרים קרלס פלנקארט, קרלוס ויסנס, איניגו דומינגס וחואנמה לייו, אשר אילצו גם את פפ גווארדיולה לארגן מחדש את הצוות שלו.

באופן מדהים, יד ימינו החדש של גווארדיולה הוא עוזרו לשעבר של יורגן קלופ בליברפול: פפ ליינדרס. המאמן הגרמני שיתף: “אני אוהב את שני הפפים, אין עם זה בעיה. ליינדרס היה השראה עבורי כל יום, למדתי ממנו כל כך הרבה. הם שאלו אותי, בזהירות מסוימת, אם הם יכולים להעסיק אותו, ועניתי, כמובן. גווארדיולה חיפש מנהיגות כזו, ולליינדרס יש אותה. הוא מקור אנרגיה עצום. אני שמח בשביל שניהם”.

“הכישרון, המסירות, מוסר העבודה והמחויבות המוחלטת שלהם תואמים לחלוטין את הערכים העומדים בבסיס האופן שבו פפ רוצה שישוחק כדורגל”, אמר הוגו ויאנה, המנהל הספורטיבי החדש של סיטי, בהתייחסו להחתמותיהם של ג'יימס פרנץ' ולינדרס עצמו.

פפ גווארדיולה ופפ לינדרס (IMAGO)פפ גווארדיולה ופפ לינדרס (IMAGO)

עם הזמן, פפ ופפ, שפעם היו יריבים, הפכו לבלתי נפרדים. “הכרתי אותו מהתקופה שלו עם קלופ וחשבתי, אם הוא היה עם יורגן כל כך הרבה שנים, הוא בטח טוב”, אמר גווארדיולה, “הוא עשה עבודה יוצאת דופן בליברפול, והייתי בטוח שהוא יכול לתת לנו משהו שהיה חסר לנו בעונה שעברה מבחינת קצב, עוצמה וחזון. אני חושב שהתחברנו בצורה מדהימה מהיום הראשון”.

“פפ נהדר. האנשים בליברפול יודעים את זה. הוא מאמן מדהים. אולי אני העוזר שלו. דיברנו במהלך המשחק, במחצית הראשונה, במחצית השנייה ובזמן המחצית על איך כדאי שיהיו לנו שחקנים נוספים בעמדה התקפית”, הוסיף גווארדיולה, בהתייחסו לשער הניצחון נגד נוטינגהאם פורסט.

פפ גווארדיולה, פפ לינדרס וקולו טורה (IMAGO)פפ גווארדיולה, פפ לינדרס וקולו טורה (IMAGO)

עוזר נוסף בסיטי, קולו טורה, סיפר: “כל בוקר אני מתעורר וחושב כמה אני בר מזל לעבוד עם שני האנשים הפנטסטיים האלה. הם מאמנים פנטסטיים, אבל הם גם אנשים נהדרים. כולנו מכירים את האנרגיה והבנת המשחק של ליינדרס”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */