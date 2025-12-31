יום רביעי, 31.12.2025 שעה 12:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

הספר שעולה 5,990 אירו וכולל חתיכה מהברנבאו

14 קילו, 416 עמודים, המעקה מהאצטדיון הישן של ריאל ועבודה שנמשכה 5 שנים: מאחורי הפרויקט הייחודי, "לב לבן", ואיפה החליט פרס להציב את היצירה?

|
הספר בצורת הברנבאו (צילום מסך)
הספר בצורת הברנבאו (צילום מסך)

יש חפצים שמשקלם האמיתי אינו נמדד בקילוגרמים. כזה הוא "לב לבן", יצירה יוצאת דופן שמשקלה 14 קילו והיא נושאת על גבה כמעט 125 שנות היסטוריה של ריאל מדריד. חמישה דורות של אוהדים, לילות של גביעי אירופה, החוזה הראשון של אלפרדו די סטפאנו בפקס, והמכתב המלכותי של אלפונסו ה-13 שהעניק למועדון את התואר “ריאל” – כל אלה מרוכזים ביצירה אחת שמרחיבה את גבולות ההגדרה של “ספר”.

מאחורי הפרויקט עומדת ‘Artika Books’, שפועלת כבר למעלה מ-20 שנה ביצירת ספרי אמנות יוקרתיים בשיתוף אמנים, מוזיאונים וקרנות. הפעם, האתגר היה שונה: לא לזקק את מהותו של אמן אחד, אלא של מועדון עם אוהדים רבים והיסטוריה ארוכה. “אתה לא עובד עם אדם אחד, אלא עם מיליוני אנשים”, מסביר מארק בוי, המנהל הגלובלי של החברה, והתוצאה היא מהדורה מוגבלת של 2,998 עותקים.

העבודה על "לב לבן" החלה לפני כחמש שנים בשיתוף המועדון עצמו. יותר מ-100 אנשי מקצוע לקחו חלק בתהליך, אך היה מבקר אחד קפדן במיוחד: פלורנטינו פרס. נשיא ריאל מדריד היה מעורב עד הפרט האחרון, עבר על כל עמוד ואישר כל תוכן. כשנחשף לגרסה הסופית, קיבל החלטה יוצאת דופן - להציב את היצירה בחדר הישיבות בעיר הספורטיבית של המועדון, לצד 26 גביעי ליגת האלופות (בכדורגל ובכדורסל) ותואר “מועדון המאה של פיפ”א”.

פלורנטינו פרס (ריאל מדריד)פלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

בתוך מארז שמדמה באופן פיסולי את הסנטיאגו ברנבאו החדש - עשוי ABS בצביעה מטאלית - מסתתרים 416 עמודים משולב גם קטע אותנטי ממעקות הפלדה של האצטדיון הישן. הבחירה לשלב את המעקה אינה מקרית, שכן המארז מייצג את הברנבאו החדש וזה משתלב עם פיסת היסטוריה שכבר לא קיימת בברנבאו.

ספרד: הגול היפה ביותר של כל קבוצה ב-2025

“אנחנו מכניסים את כל ריאל מדריד שהכרנו עד היום אל תוך ריאל מדריד של העתיד”, מסביר בוי. אז כמה כל זה עולה? 5,990 אירו, שאינו נתפס בעיני היוצרים כגחמה. “כשמבינים את תהליכי העבודה הידניים ואת העלויות, מבינים שזה לא ספר יקר – אלא יצירה ששווה את מחירה”, טוען בוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */