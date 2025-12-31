יום רביעי, 31.12.2025 שעה 12:55
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
271089-129314הפועל אילת
261080-125614מכבי רחובות
241083-122114עירוני נהריה
221183-130514מכבי אשדוד
211022-103613הפועל חיפה
201091-103413מ.כ. עוטף דרום
191000-104913א.ס. רמה"ש
191035-103512אליצור אשקלון
191261-120914הפועל מגדל העמק
191285-122314אליצור יבנה
171045-99812מכבי קריית גת
171092-101913מכבי פ"ת
171233-114914מכבי חיפה
171056-97012אליצור שומרון
161036-95012מכבי מעלה אדומים
151261-110514מ.ס צפת

רכש מרשים: סנדי כהן הצטרף רשמית למכבי חיפה

הגארד שפתח את העונה הנוכחית בהפועל ת"א, ילבש ירוק כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בעונה שעברה אקס מכבי ת"א קלע 9.1 נקודות בממוצע במדי הפועל עפולה

|
סנדי כהן (רועי כפיר)
סנדי כהן (רועי כפיר)

מכבי חיפה בכדורסל הודיעה היום (רביעי) על רכש מרשים: סנדי כהן חתם רשמית, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הגארד פתח את העונה הזו בהפועל ת"א, ובעונה שעברה העמיד ממוצעים של 9.1 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.8 אסיסטים וחטיפה בהפועל עפולה.

את הקריירה המקצוענית שלו התחיל סנדי כהן במכבי תל אביב, בה שיחק בשנים 2019-2021 וזכה איתה בשתי אליפויות. בהמשך שיחק 4 עונות בבני הרצליה, איתה זכה בגביע היסטורי והעפיל לגמר הפלייאוף ב-2022.

מאמן חיפה, מיקי גורקה, אמר: "בתקופה האחרונה חיפשנו שחקן משמעותי שיחזק את הקבוצה. אני שמח ששחקן עם האיכויות, הניסיון והכישרון של סנדי מצטרף אלינו, ובטוח שהוא יסייע לנו בהמשך העונה".

