ביצוע עונש הפסקת הפעילות של רמת השרון עוכב

נשיאות בית הדין העליון נענתה לבקשה הדחופה שהגישה מ.כ רמת השרון נשים והורתה על עיכוב ביצוע החלטת בית הדין המשמעתי, אשר קבעה הפסקת פעילות מיידית של הקבוצה עד תום העונה והטלת קנס כספי בסך 50 אלף שקלים.

הפרשה התפוצצה במסגרת תוכנית “שיחת היום” של ONE בה חשפנו כי הקבוצה זייפה חוזים ובדיקות רפואיות של שחקניות שפרשו כבר מכדורגל ושיחקו בעבר בקבוצה.

הבקשה הוגשה באמצעות בא כוח הקבוצה, עו"ד יפתח אבן עזרא, בעקבות החלטת בית הדין המשמעתי בראשות הדיין יעקב שמעוני, שניתנה, אתמול (שלישי), 30.12.25 . בהחלטתה קיבלה הנשיאות את הטענה בדבר הדחיפות וההשלכות הרחבות של יישום מיידי של העונש, והורתה כי ביצועו יעוכב עד להכרעה בערעור שהקבוצה צפויה להגיש.

עו״ד יפתח אבן עזרא (יח"צ פרטי)

ההליך המשמעתי נסב סביב פרשה של זיוף הסכמים ובדיקות רפואיות של שחקניות, שבוצעה על ידי שניים מבעלי התפקידים בקבוצה לשעבר. בבקשה, הקבוצה טוענת כי מאיר סמדג'ה, שהוגדר כמי שיזם וביצע את המעשים, הורחק מכל פעילות לתקופה של 15 שנים, ואילו אמיר רסלר, שהיה שותף ישיר לזיוף הבדיקות הרפואיות, הורחק עד לתום שנת 2027. שניים אלה הודו במיוחס להם וסיימו את תפקידם בקבוצה. נאשם נוסף בפרשה, ליאור סילוק, אשר כפר באשמה, הורחק לעונה וחצי.

בבקשתה טענה רמת השרון כי מדובר בענישה חסרת תקדים בליגת העל לנשים, שאינה עומדת ביחס סביר לעונשים שהוטלו על המעורבים הישירים בפרשה, וכי בית הדין לא נימק את החלטתו ולא התייחס לטענות המפורטות שהוגשו מטעמה. עוד הודגש כי מאז האירועים הוחלפה הנהלת הקבוצה במלואה.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

הקבוצה התריעה מפני נזק כבד לשחקניות, לצוות המקצועי ולליגת העל לנשים כולה, שבה משחקות שמונה קבוצות בלבד. לטענתה, הפסקת פעילות מיידית הייתה מביאה לצמצום מספר המשחקים בליגה ולפגיעה ספורטיבית וכלכלית רחבה.

עם קבלת החלטת הנשיאות, תוכל רמת השרון להשתתף במשחקיה הקרובים, לרבות המשחק שנקבע למחר מול מכבי חולון, ב-1 בינואר 2026, עד למתן הכרעה סופית בערעור.