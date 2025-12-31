משקיפה מלמעלה: 1:4 להפועל ב"ש על הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין איגור זלאטנוביץ', ציון: 7

השחקן המצטיין איגור זלאטנוביץ', ציון: 7

הסרבי ממשיך בכושר האישי הנהדר שלו ופרט לגול בעקב, עשה הרבה עבודה

השחקן המאכזב יהונתן ליש, ציון: 4

הבלם הצעיר התקשה מאוד במחצית השנייה

הרכבים וציונים

חגיגת סוף שנה והפועל באר שבע משקיפה מהפסגה ותסיים ראשונה את 2025. הערב (רביעי), המחזור ה-16 בליגת העל המשיך עם משחק מסקרן באצטדיון טוטו טרנר, כאשר הקבוצה מבירת הנגב הייתה בפיגור 1:0, אך הפכה, הביסה 1:4 את הפועל ירושלים והגדילה את הפער מבית”ר ירושלים ומכבי תל אביב.

המשחק נפתח בקצב גבוה מהדקה הראשונה, כשמי שהייתה טובה יותר זאת דווקא האורחת. כבר בדקה הרביעית אוהד אלמגור כמעט כבש את הראשון, כאשר זיהה את ניב אליאסי מחוץ לשער, ניסה בעיטה מפתיעה מ-30 מטרים ופגש את המשקוף. חמש דקות מאוחר יותר, אווקה אשטה כבש בנגיחה בזכות בישול של אלמגור וזה 0:1 לירושלים.

מפה, כמובן שרק קבוצה אחת הייתה על כר הדשא. החבורה של רן קוז’וק נראתה טוב דקות רבות והגיעה ללא מעט הזדמנויות, אך היא פגשה את נדב זמיר בהופעה טובה, כאשר השוער הדף פעם אחר פעם, כשבדקה ה-20 דן ביטון היה קרוב להשוות, אך אופק נדיר הציל מקו השער. אגב, מלך השערים של הליגה והכוכב של ב”ש לא היה חד לאורך כל המשחק והיה נראה מתוסכל.

דן ביטון מתוסכל, לא הערב שלו (מרטין גוטדאמק)

אולם, הלחץ של הקבוצה מבירת הנגב עשה את שלו ובדקה ה-28 גיא מזרחי קיבל כדור עומק נפלא, העביר רוחב ומצא את איגור זלאטנוביץ’, שעם העקב שם גול גדול ובסיום המחצית הראשונה זה 1:1. החצי השני נפתח מצוין עבור קוז’וק, כאשר כבר בדקה ה-47 גנאח קבע מהפך גדול.

מוליכת הליגה חגגה והתעללה בחניכיו של זיו אריה, שהיו נראים חסרים אונים. בדקה ה-62 גנאח סחט הצלה גדולה מזמיר, אך אל הריבאונד הגיע זאהי אחמד שקבע 1:3, שי אליאס נכנס כמחליף בדקה ה-64 וחמש דקות מאוחר יותר הצטרף לחגיגה וחתם את ההתמודדות. אגב, עד הסיום, אלון תורג’מן גם הרעיד את הרשת, אך השער נפסל בעקבות נבדל.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים בסיום (מרטין גוטדאמק)

כעת, הפועל באר שבע חזרה כאמור לנצח בליגה והגדילה את הפער מבית”ר ירושלים לחמש נקודות, כשממכבי ת”א הפער עומד על שמונה ובמחזור הבא קוז’וק יפגוש את בני סכנין. מנגד, הפועל ירושלים נותרה מתחת לקו האדום ובמחזור הבא תארח למשחק חוץ לא קל את מכבי תל אביב.