יום שישי, 02.01.2026 שעה 11:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4117-4319מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2726-2819ברנטפורד9
2721-2219קריסטל פאלאס10
2727-2619פולהאם11
2623-2719טוטנהאם12
2624-2619ניוקאסל13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"אני באמת מופתע, יונייטד שוב לא שיחקה נכון"

ביקורות חריפות באנגליה כלפי אמורים ושחקניו אחרי ה-1:1 המאכזב מול וולבס, גארי נוויל ביקר את המערך: "צפיתי במספיק משחקים, יודע מה נכון או לא"

|
רובן אמורים, טעה בבחירת המערך? (IMAGO)
רובן אמורים, טעה בבחירת המערך? (IMAGO)

האמוציות באנגליה סוערות אחרי עוד אכזבה שסיפקה מנצ’סטר יונייטד. בתקשורת המקומית מתקשים לקבל את חוסר היציבות של הקבוצה כאשר קפטן השדים האדומים בעבר ופרשן ‘סקיי ספורטס’ בהווה, גארי נוויל, היה מהבולטים להביע את התסכול מהמצב הקיים. נוויל הביע ביקורות נוקבות בעיקר על המאמן רובן אמורים שמתקשה לייצר רצף ניצחונות. אי שביעות גדול גם מהיכולת של השחקנים.  

אתמול (שלישי) אירחה מנצ’סטר יונייטד את נועלת הטבלה וולבס ממנה נפרדה ב-1:1 במסגרת מחזור אמצע השבוע של הפרמייר ליג. קבוצתו של רובן אמורים רצתה לסיים את שנת 2025 בפורמה טובה כשהגיעה למשחק אחרי ניצחון 0:1 על ניוקאסל ב’בוקסינג דיי’ ואחרי שניצחה את הזאבים לפני פחות מחודש 1:4 במשחק חוץ. בשל כך לא בפעם הראשונה העונה אוהדי הקבוצה הגיעו עם ציפיות להצליח לחבר רצף ניצחונות, ואולי לעלות על דרך המלך, אך לצערם הם ראו את קבוצתם אובדת עצות מול היריבה החלשה ביותר בליגה.  

לאחר המשחק הסביר שדרן ‘סקיי ספורט’, נוויל, כי במשחקים האחרונים מנצ’סטר יונייטד שיחקה במערך 4-2-3-1 ומעבר לתוצאות נראתה טוב יותר על המגרש. משום כך הביקורת על המאמן הפורטוגלי שבחר לחזור למערך 3-4-3 שפחות הצליח לקבוצתו העונה: “אני באמת מופתע, חושב שראיתי מספיק משחקים של יונייטד בשבועות האחרונים, צפיתי בשישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים ואני יודע מה נכון ומה לא נכון, היום זה שוב לא היה נכון”. 

גארי נוויל, מאוכזב מהרבה סיבות (IMAGO)גארי נוויל, מאוכזב מהרבה סיבות (IMAGO)

קפטן העבר של האדומים הרחיב בדבריו: “ג’ושוע זירקזי צריך לרדוף אחרי שחקנים בצד הימני כמעט כמו מגן, פטריק דורגו מוצב כמגן שמאלי איפה שהוא לא מצליח לשחק טוב, איידן היבן הוצב כבלם ימני, כל אלה גרמו ליונייטד להיראות פחות טוב מבשבועות האחרונים”. צריך להגיד שהיו ליונייטד חיסורים משמעותיים בסגל כמו ברונו פרננדש, מייסון מאונט ואמאד דיאלו, אך בתקשורת לא נותנים מקום לתירוצים מאחר שמדובר ביריבה הממוקמת בתחתית הטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */