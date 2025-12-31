רבע 1, 01:42: הפועל העמק - הפועל חולון 25:20

המשחק האחרון לשנת 2025 בליגת ווינר סל נערך בשעה זו בגן נר, שם מארחת הפועל העמק את הפועל חולון למפגש שהוקדם מן המחזור ה־13. על אף ששתי הקבוצות מדברות חזק בצמרת, הן מגיעות במומנטום הפוך לחלוטין: המארחת, שמדורגת שלישית עם מאזן 2:9, סופרת שלושה ניצחונות רצופים, בעוד האורחת, שנמצאת שני מקומות מתחתיה עם מאזן 4:7, גוררת רצף של שני הפסדים וביצעה זעזוע על הקווים.

המארחת באה למשחק במומנטום חיובי, לאחר שניצחה שלושה משחקים ברציפות, באחרון שבהם שרון אברהמי וחניכיו גברו 83:88 על עירוני נס ציונה. האדומים מגן נר מחזיקים במאזן ביתי של 0:6, הם רוצים להשיג ניצחון רביעי רצוף ולרשום היסטוריה פרטית מבחינתם – לראשונה בתולדות המועדון להגיע למאזן דו־ספרתי של ניצחונות כבר אחרי 12 משחקים. אם יעמדו במשימה, הם גם יבטיחו את מקומם ברביעייה המובילה, מה שימנע מהם מפגש עם שתי התל־אביביות ברבע גמר גביע המדינה.

מנגד, האורחת מגיעה להתמודדות לאחר שהובסה בביתה 114:60 מול הפועל תל אביב ורשמה את אחד מהערבים העגומים בהיסטוריה הארוכה והמפוארת של המועדון בליגה הבכירה. כאמור התוצאה לא עברה בשקט – וסללה את דרכו של דני פרנקו אל מחוץ לקבוצה. העוזר יואב שמיר, שמונה למאמן הזמני עד למציאת מחליף קבוע, ינסה כעת למנוע מהסגולים שלושה הפסדים רצופים לראשונה מאז העונה שעברה – אז רשמו נתון שלילי שכזה רק פעם אחת, לאחר שנכנעו בין השאר ליריבתם הקרובה 89:80 בהיכל טוטו. אם יפסידו גם הפעם, הם יתרחקו ממקומות 1-4, שכן הם נאבקים בין השאר עם בני הרצליה, שמחזיקה מולם ביתרון פנימי.

רבע ראשון:

החמישייה של הפועל העמק: ניב משגב, קיילר אדוארדס, רועי נציה, לוקאס גולדנברג ואלייז’ה צ’יילדס.

החמישייה של הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, נתנאל ארצי, טוד ווית’רס ועידן זלמנסון.

ארבע נקודות מהירות של נתנאל ארצי נענו על ידי שלשה גדולה של קיילר אדוארדס. טוד ווית’רס הגיב בצד השני, אבל אלייז’ה צ’יילדס איזן ל-7:7 בג’אמפ שוט. אדוארדס נשלח לקו לשלוש זריקות, אותן קלע בדיוק רב כדי להעניק יתרון קל להפועל העמק וצ’יילדס צלף מחוץ לקשת כדי להגדיל את היתרון.

ג’ורדן מקריי, יחד עם עידן זלמנסון ונתנאל ארצי הפכו בריצת 0:6, לפני שצ’יילדס השיב את ההובלה למארחת עם עוד שלשה.