מכה נוספת: יובל שניידרמן ייעדר מעל חודש

בהפועל גליל עליון סופגים כרגע מכה אחרי מכה. אחרי פיטוריו של המאמן גוני יזרעאלי, הקבוצה הודיעה הבוקר (רביעי) כי יובל שניידרמן שהרגיש את שריר הירך האחורי וירד מהמגרש, במהלך ההפסד הביתי למכבי ראשון לציון ביום ראשון, עבר בדיקת MRI והוא סובל מקרע בשריר. הגארד צפוי להיעדר לתקופה של בין שלושה לשישה שבועות.



יובל שניידרמן (24, 1.85) תרם עד כה בליגה 7.3 נקודות, 4.3 אסיסטים, 3.3 ריבאונדים ומדד יעילות של 9.6.

במקביל הקבוצה ממשיכה לחפש מאמן. כפי שפרסמנו כאן אתמול, ברק פלג, מאמן מ.כ עוטף דרום, קיבל פנייה, אך השיב בשלילה. גם גיא גודס קיבל הצעה, אך נוטה כרגע להישאר בתפקידו כמנהל המקצועי באליצור אשקלון. מי שעוד צפוי לקבל פניה הוא רועי פרל, שמאז שפוטר מהפועל חיפה בחודש אפריל השנה, נמצא ללא קבוצה.

יובל שניידרמן זורק (אורן בן חקון)

הקבוצה מנסה גם להתחזק בשחקנים נוספים ובוחנת את השוק. בגליל מחפשים שחקנים בעמדות הרכז, 3 ו-4 כשעל הפרק הבאת שני שחקנים זרים, כשאחד מהם כנראה במקום סם אלג'יקי.