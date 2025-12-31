"יש טירוף סביב בית"ר שלא היה גם באליפויות"

אחרי שני ניצחונות ליגה רצופים והעפלה לשמינית גמר גביע המדינה, בית”ר ירושלים תעמוד מחר (חמישי, 20:30) בפני מבחן נוסף במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל, כשמדובר על מפגש ענק מול הפועל תל אביב בטדי. בסיבוב הקודם כזכור, זה נגמר ב-2:3 דרמטי לחבורה של אליניב ברדה. לקראת ההתמודדות, מאמן הירושלמים ברק יצחקי ודור מיכה דיברו היום (רביעי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מיכה פתח ראשון. דור, אתה יודע כמה המשחק הזה חשוב, ההפסד בסיבוב הראשון עדיין יושב בראש?

”ביום יום לא, אמרתי גם אז – זה מסוג ההפסדים שתזכור כל הקריירה. ברור שזה עבר וזה מאחורינו, מחר זה משחק חדש לגמרי. אנחנו מבינים את המשמעות והחשיבות, נגיע ערוכים”.

אתה בעונות נהדרות בגיל לא צעיר, אין לך חוזה לשנה הבאה. מתארים שהיית רוצה להמשיך ולהישאר, איפה הדברים עומדים?

”אני מאוד הייתי שמח להישאר, זה לא סוד שאני נהנה פה מאוד והתחברתי מאוד למועדון. עוד לא התחלנו לדבר, זה שלב מוקדם ואני יכול להבין את המועדון כי יש דברים יותר דחופים כמו החלון של ינואר”.

אתה מסכים עם יצחקי על עניין הצניעות בנוגע להצהרות על אליפות? ניצחון יכול לשים את בית”ר בראש חץ עם הפועל באר שבע.

”צניעות זה הכי חשוב, אסור לשכוח שהשנה שעברה הייתה השנה הראשונה אחרי הרבה זמן שבאמת הייתה עונה טובה לבית”ר. אנחנו רוצים ללכת הכי רחוק שאפשר, אבל לצאת בהצהרות כל שבוע לא יקדם אותנו לשם. צריך להסתכל על המשחק הבא כל פעם”.

איזה תגובות אתם מקבלים מהקהל?

”מלא אהבה, זה כיף, תמיד סיפרו לי על זה שכל ניצחון זו חגיגה אמיתית כאן בבית”ר. בתקופה האחרונה מרגישים את זה ממש וזה מדהים”.

אתה רואה מה קורה במכבי ת”א, אפשר להסיק שהם יצאו ממרוץ האליפות?

”אי אפשר להסיק את זה, לא יכולים להספיד אותם בטח בשלב כזה. בית”ר צריכה להמשיך בדרך שלה, אם נתחיל להסתכל למקומות אחרים אנחנו נאבד את עצמנו”.

במהלך הקריירה שיחקת עם מספר 6 קצת יותר אגרסיבי, עכשיו אתה משחק עם שחקנים יותר טכניים. אתה יותר אוהב את זה? כי גם אתה שחקן כזה.

”זה כיף, אני גם פעם הייתי יותר התקפי ועכשיו קצת ירדתי אחורה. זה מאוד כיף לשחקן עם שחקנים טכניים כמו יונה, זיו וירין לוי.

מה שמיוחד בבית”ר זה חדר ההלבשה.

”אין אגו וזה באמת חדר הלבשה מיוחד, ואני הרבה זמן בכדורגל. אנחנו נהנים מכל רגע”.

ברק יצחקי דיבר אחרי מיכה. מה האווירה סביב המשחק?

”זה נהדר שיש הרבה משחקים גדולים, גם נגד קבוצות שהם כביכול בפרופיל יותר נמוך, מרגישים את החגיגה כי הקבוצה במומנטום טוב. הקהל מאוד מתחבר לזה, גם התקשורת וזה נהפך לסוג של טרנד”.

ב-7 המשחקים האחרונים, 6 ניצחונות. התוצאות מדברות בעד עצמן והן בונות את הציפיות שאולי אתם מנסים להנמיך.

”אין לי בעיה עם כל הניתוחים לגבי הדרך, אבל אני בוחר להישאר בכיוון שלי. אנחנו צריכים להתרכז המשחק הקרוב”.

כמי שהיה חלק מדור הזהב של בית”ר לפני כמעט 20 שנה, התחושות הן דומות?

”כשמדברים איתי על הטירוף שקורה עכשיו מסביב, אני נוהג להגיד שזה לא היה גם באליפות שלנו אז. אני לא רוצה שנאבד מהפוקוס שלנו, המטרה שלי היא לנטרל את רעשי הרקע מסביב ולתת לשחקנים שלי את כל הכלים כדי לשחק טוב”.

כמה הודעות אתה מקבל על כרטיסים, הטלפון שלך מתפוצץ?

”אני לא אחד כזה שמשיג לאנשים כרטיסים, למרות שפה היו בקשות כאלה ואחרות גם שבועיים לפני המשחק. אני מעדיף פחות להתעסק בזה ולהתרכז בכדורגל”.

ביותר מדי משחקים בית”ר סופגת שער ראשון, הצלחת להבין מאיפה זה בא?

”כמובן שיש לי את המסקנות שלי, אני שמח מצד שני שאנחנו יודעים לגלות אופי ולחזור וזה הכי חשוב. כשמתחיל להיות לחץ בטח בטדי, אתה מאבד את הדרך, אני לא רוצה שזה יקרה לנו וזה לא קורה לנו. מנגד אנחנו צריכים לשפר את זה שלא ניכנס לפיגור מוקדם”.

עוד דבר שבולט הוא צהובים מוקדמים לשחקנים מהחלק האחורי. יש אמירות של מאמן על הדברים האלה?

”אנחנו קבוצה מאוד אינטנסיבית אז יש מגעים. אם חלילה דברים כאלה קורים, כמו שעשיתי בטבריה, אני לא אתבייש לעשות שינוי מוקדם. גם את זה צריך לקחת בחשבון ואולי להיזהר יותר”.

איך מתכוננים מבחינה מנטלית להפועל ת”א לאור המשחקים מולה העונה?

”אנחנו יודעים איך היא בדיוק הולכת לשחק. במשחקים בפרופיל גבוה, אין יותר מדי מה לדבר מבחינת מוטיבציה עם השחקנים. היריבה היא טובה מאוד ומאוד מאומנת, שיודעת לייצר מגוון שיטות תוך כדי המשחק. נצטרך להיות מוכנים”.

מה זה אומר לך שהמועדון כבר הביא עוד שחקן ומה זה אומר לשחקנים שלך?

”בלי קשר רצינו להתחזק, דיברנו על זה כבר לפני חודשיים. כמובן שעוד שחקן לסגל, בטח אחד ששיחק בישראל ומכיר את המדינה, ההתאקלמות שלו תהיה יותר קלה והוא יצטרך להביא את היכולות שלו. אני לא רואה את זה כהצהרת כוונות”.

הקהלים יודעים באינטריגות שלהם בין הקבוצות, יש לך ציפיות מהאוהדים?

”אני מקווה שהמשחק יעבור בשקט, גם בהפסד הכואב (3:2) לא זכור לי שהיה משהו חריג במשחק הזה. גם בגביע הטוטו עבר בשלום. אין סיבה שזה לא יקרה. אני חושב שההודעה של אברמוב הייתה מאוד חשובה”.

אתה מכיר את מכבי ת”א, מוקדם להספיד אותה?

”כן, מכבי ת”א מועדון מאוד חזק ואני חושב שהם יעברו את המשבר”.

יש לך כאב ראש מאוד גדול מבחינת האופציות בסגל כשכולם כשירים, אתה יכול לשתף אותנו?

”זה קורה מדי פעם ששחקן יהיה או לא בהרכב או ביציע שזה מאוד מבאס. אבל השחקנים שלי יודעים שהכל מקצועי, אני לא רוצה לעשות הבדל בין שחקן כזה לאחר. הם יודעים להעריך את זה. זה לא פשוט עבורי, אבל אלה חייו של המאמן, מתגברים גם על זה”.