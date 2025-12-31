יום רביעי, 31.12.2025 שעה 15:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

ברדה: יחסי הכוחות הם 50:50, יש לנו מה למכור

מאמן הפועל ת"א לקראת בית"ר י-ם מחר: "הם קבוצה מצוינת, אבל יש להם גם נקודות תורפה. הסיכויים שטוריאל ישחק נמוכים. לויזו? נראה מה יהיה באימון"

|
אליניב ברדה (שחר גרוס)
אליניב ברדה (שחר גרוס)

הפועל ת”א ניצחה העונה 2:3 את בית”ר ירושלים משער דרמטי של עמרי אלטמן בדקה ה-98 בליגת העל, אבל הצהובים שחורים נקמו עם זכייה בגביע הטוטו על חשבון היריבה המושבעת אחרי 1:2 בגמר לפני חודשיים. מחר (חמישי, 20:30) יגיע מפגש מסקרן נוסף בין הקבוצות והבוקר מאמן האדומים, אליניב ברדה, דיבר במסיבת העיתונאים של הפועל ת”א, שהועברה בשידור חי כאן באתר.

אתם מגיעים למשחק נגד קבוצה בפורמה מצוינת, הסגל שלכם חסר. אתם יכולים להוציא נק’ בטדי?
”ביתר בעונה מצוינת ובפורמה טובה, אבל אנחנו מתרכזים בהפועל תל אביב ורוצים להיות הכי טובים שאפשר. פגשנו אותם פעמיים, ניצחנו והפסדנו, אז מבחינתי יחסי הכוחות הם 50:50. אנחנו משחקים נגד יריבה מצוינת, אבל גם לנו יש מה למכור”.

המאזן שלהם בבית לא טוב, אבל גם שלכם בחוץ לא טוב.
”אני רוצה להתייחס בעיקר להפועל, אנחנו צריכים לשפר את הדבר הזה. היינו קרובים לנצח את המשחק מול ק”ש וקרה מה שקרה”.

סתיו טוריאל ישחק?
”הסיכויים לא גבוהים”.

ומה לגבי לויזו?
”נחכה לראות מה קורה באימון”.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

עונת החזרה שלכם לליגת העל עד כה טובה. מה אתם צריכים לעשות כדי לקפוץ מדרגה?
”צריך לזכור שהורידו לנו שתי נקודות ומשחק חסר, אז יכולנו להיות במקום אחר בטבלה. מה שאפשר לעשות זה לעשות סיבוב שני טוב מהראשון ולשפר את מאזן משחקי החוץ שלנו ואני בטוח שנעשה את זה”.

חודש לא נורמלי לפניכם מבחינת לוח משחקים.
”כל שחקן ואוהד כדורגל היה רוצה מפגש עם הקבוצות שנמצאות כרגע במקום שמוביל לפלייאוף העליון, זו חוויה בלתי רגילה ונצטרך לבוא מוכנים לכל משחק”.

איך תתמודד עם הסגל החסר?
”יש לנו הרבה פציעות, אבל נשתמש במי שיכול לשחק”.

איך מתכוננים לבית”ר ירושלים?
”אנחנו מתעסקים בהפועל תל אביב, רוצים להמשיך בדרך ובכדורגל שלנו. לבית”ר המון חוזקות, נצטרך לעצור אותם, למצוא את נקודות התורפה ושם לפגוע בהם. הם קבוצה מצוינת, אבל יש לנו את הדברים שאנחנו מתכננים לעשות”.

יש שיח בחדר ההלבשה על לא להיגרר לפרובוקציות? 
”אנחנו באים לשחק את המשחק שלנו ולא מתעסקים בכל מה שמסביב”. 

אליניב ברדה ואנדריאן קרייב (שחר גרוס)אליניב ברדה ואנדריאן קרייב (שחר גרוס)

קרייב: “אני אוהב את המשחקים מול בית”ר ירושלים”

איך אתה מרגיש בהפועל תל אביב ובכלל בישראל?
”אני אוהב הכל כאן, אני מרגיש טוב מאוד בקבוצה, לי ולבת הזוג שלי נעים לחיות פה”.

ספר על ההחלטה להגיע להפועל תל אביב.
”זו לא הייתה החלטה קלה, אבל דיברתי עם הקבוצה במשך תקופה, עם ברדה והסקאוט הראשי ואהבתי את מה שהם הראו לי והסבירו לי”.

אנדריאן קרייב (שחר גרוס)אנדריאן קרייב (שחר גרוס)

ברדה מכיר אותך עוד כששיחקת נגד הפועל ב”ש שלו עם לבסקי סופיה.
”זכרתי שהם קבוצה טובה והם גם היום כזו. אבל היה מאוד מפתיע כשהגעתי לראות שיש עוד קבוצות טובות מאוד בליגה”.

איך אתה חווה את האוהדים של הקבוצה?
”האוהדים שלנו מדהימים, כשאתה משחק טוב הם אוהבים אותך, כשלא אז הם אולי לא יאהבו אותך, אבל זה הכדורגל, ועד עכשיו הם מראים לנו הרבה אהבה”.

מה אתה יודע על היריבות עם בית”ר ירושלים?
”אני יודע הרבה, אוהב את המשחקים נגדם, נתכונן טוב ונרצה לשמח את האוהדים שלנו”.

אנדריאן קרייב (שחר גרוס)אנדריאן קרייב (שחר גרוס)

מה המטרה שלך בהפועל תל אביב?
”להיות אחד מהשחקנים החשובים בקבוצה ולהעפיל העונה לאירופה. אם אנחנו רוצים להיות מהקבוצות הטובות בישראל, אנחנו צריכים להראות את זה על המגרש וזה מה שאנחנו שואפים לעשות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */