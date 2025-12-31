ספר יחזור בהדרגה, מחמאות בריינה לכובשים

בבני ריינה יכולים היו אתמול (שלישי) לאחר הניצחון הקריטי מול עירוני קריית שמונה 1:3 לנשום לרווחה. בקבוצה ידעו היטב שהפסד מול ק"ש יסתום את הגולל על האפשרות לשרוד בליגת העל וניצחון עשוי לעשות שינוי ולתת תקווה. ריינה מעבר לניצחון ולכך שצמצמה את הפער מק"ש שנמצאת מעל הקו האדום ל-6 נקודות בלבד, גילתה אופי והפכה פיגור לניצחון חשוב.

המאמן האדם האדיה שלאורך כל התקופה החדיר בשחקנים את האמונה ששום דבר אינו אבוד, זכה למחמאות על דרך ניהול המשחק שלו. בקרב השחקנים מי שזכו למחמאות היו כובשי השערים איאד חלאילי, אוסו קוובנה ומוחמד שכר הוותיק והטוב.

מי שצפה מהיציע בחבריו היה הקשר הזר אנטוניו ספר שחזר לארץ אחרי שיקום ארוך ויחל בהדרגה לחזור ולהתאמן. ספר נמצא בשלב האחרון של השיקום. מדובר בתוספת כח משמעותית ביותר לריינה שכן ספר מעבר לכך שהוא הזר היקר ביותר בקבוצה, הוא אחד הזרים הטובים בליגת העל שיכול לעזור לריינה במאמציה להישאר בליגה.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

איאד חלאילי שאחיו ענאן חלאילי צפה בו מהיציע נראה מאושר מתמיד: "אני יוצא בהרגשה מצוינת מהמשחק. אפשר להרים את הראש. אני מאמין שנמשיך במומנטום הטוב שיש לנו אחרי הגביע ואתמול בליגה". עד לפתיחת החלון מצפים לריינה שני משחקים מול הפועל פתח תקווה ובית"ר ירושלים. לא מן הנמנע שהקבוצה מהמגזר תתחזק בשני שחקנים לפחות כדי לנסות ולשרוד בליגה.