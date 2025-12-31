יום רביעי, 31.12.2025 שעה 10:44
כדורגל ישראלי

ספר יחזור בהדרגה, מחמאות בריינה לכובשים

הקשר נחת בארץ בתום השיקום וישוב צעד אחר צעד להתאמן. אחרי ה-1:3 על ק"ש, בקבוצה שיבחו את האדיה, שכר, אוסו וחלאילי ששמח: "אפשר להרים את הראש"

|
שחקני בני ריינה חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה חוגגים (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה יכולים היו אתמול (שלישי) לאחר הניצחון הקריטי מול עירוני קריית שמונה 1:3 לנשום לרווחה. בקבוצה ידעו היטב שהפסד מול ק"ש יסתום את הגולל על האפשרות לשרוד בליגת העל וניצחון עשוי לעשות שינוי ולתת תקווה. ריינה מעבר לניצחון ולכך שצמצמה את הפער מק"ש שנמצאת מעל הקו האדום ל-6 נקודות בלבד, גילתה אופי והפכה פיגור לניצחון חשוב.

המאמן האדם האדיה שלאורך כל התקופה החדיר בשחקנים את האמונה ששום דבר אינו אבוד, זכה למחמאות על דרך ניהול המשחק שלו. בקרב השחקנים מי שזכו למחמאות היו כובשי השערים איאד חלאילי, אוסו קוובנה ומוחמד שכר הוותיק והטוב.

מי שצפה מהיציע בחבריו היה הקשר הזר אנטוניו ספר שחזר לארץ אחרי שיקום ארוך ויחל בהדרגה לחזור ולהתאמן. ספר נמצא בשלב האחרון של השיקום. מדובר בתוספת כח משמעותית ביותר לריינה שכן ספר מעבר לכך שהוא הזר היקר ביותר בקבוצה, הוא אחד הזרים הטובים בליגת העל שיכול לעזור לריינה במאמציה להישאר בליגה.

אדהם האדיה (חגאדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

איאד חלאילי שאחיו ענאן חלאילי צפה בו מהיציע נראה מאושר מתמיד: "אני יוצא בהרגשה מצוינת מהמשחק. אפשר להרים את הראש. אני מאמין שנמשיך במומנטום הטוב שיש לנו אחרי הגביע ואתמול בליגה". עד לפתיחת החלון מצפים לריינה שני משחקים מול הפועל פתח תקווה ובית"ר ירושלים. לא מן הנמנע שהקבוצה מהמגזר תתחזק בשני שחקנים לפחות כדי לנסות ולשרוד בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */