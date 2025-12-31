יום רביעי, 31.12.2025 שעה 10:43
כדורגל ישראלי

שייח יוסף: אצל שרון מימר חלומות מתגשמים

הקשר שכבש ב-0:2 של סכנין על הפועל חיפה: "שמח על הניצחון ולא פחות על הקרדיט שאני מקבל". המאמן התייחס לינואר: "צריכים עוד שני שחקנים לפחות"

|
מוסטפא שייח יוסף (עמרי שטיין)
מוסטפא שייח יוסף (עמרי שטיין)

בבני סכנין ידעו אתמול (שלישי) להתאושש יפה מההדחה בגביע אחרי שניצחו 0:2 בסמי עופר את הפועל חיפה. אם בתחילת העונה בקבוצה מהמגזר חשבו רק איך לשרוד בליגה, המועדון מוצא היום את עצמו במקום החמישי בטבלה עוד לפני המשחקים של מכבי חיפה ומכבי נתניה שניצחונות שלהם הערב ישנו מעט את התמונה של שש הקבוצות הראשונות. 

בסכנין יש מי שחושב שצמד המילים "פלייאוף עליון" לא אמור להיות זר לקבוצה ולכן יש להתחזק בשני שחקנים נוספים. שרון מימר התייחס לאפשרות של החיזוק ואמר: "הייתה לי שיחה טובה מאד עם אבו יונס ויש הבנה שאנחנו צריכים להתחזק בעוד שני שחקנים לפחות כדי לתת לנו עומק ואיכות, וזה ייצר קבוצה יותר תחרותית וטובה. יש עוד עונה ארוכה. נעבוד ביחד להביא רק שחקנים שישדרגו ולא כאלה שנביא רק כדי להגיד שהבאנו".

על הניצחון אמר מימר: "חשוב היה לנו אחרי הגביע לא להיות במומנטום רע אלא לשנות מומנטום בליגה, ואני מצדיע לשחקנים שלי. בחצי הראשון הגענו לשני מצבים. היה קרב חפירות מול קבוצה שהגיעה עם שני ניצחונות בליגה. מחצית שנייה באנו ושטפנו את המגרש".

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

מי שכבש את השער השני אחרי שנכנס כמחליף היה שייח יוסף מוסטפא שאמר: "שמח על השער והניצחון ולא פחות על הקרדיט שאני מקבל אצל שרון מימר. אצל מימר חלומות מתגשמים ואני מקווה שהקבוצה ואני נמשיך באותו מומנטום של התקופה האחרונה. זה היה ניצחון חשוב מאד ועכשיו הפנים למשחק מול הפועל באר שבע".

