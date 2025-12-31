יום רביעי, 31.12.2025 שעה 09:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"המצב לא סימפטי, אני צריך ללמוד את המצב"

בהפועל חיפה מתוסכלים לאחר ההפסדים למכבי ת"א ולסכנין (2:0), כץ תקף: "העמדתי תקציב גבוה ובחירת השחקנים הייתה כושלת, חלק לא מתאימים לליגת העל"

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה יש סיבה לדאגה. אחרי התבוסה הקשה 5:0 בגביע מול מכבי תל אביב היה רצון גדול מאד להתאושש אתמול מול סכנין, אבל האדומים מחיפה הציגו את אחת המחציות החלשות שלהם במחצית השנייה והם נחלו הפסד 2:0 לסכנין. הקבוצה עשתה צעד אחורה והיא צריכה להיזהר שלא להסתבך בקרבות התחתית, בטח כאשר לפניה שני משחקים כמו הדרבי והפועל ב"ש.

השחקנים עצמם היו בהלם מוחלט בסיום המשחק בחדר ההלבשה ולא במקרה. אם במחצית הראשונה הקבוצה סיכנה את שערה של סכנין יותר מפעם אחת, במחצית השנייה הקבוצה נעלמה לגמרי וגם כל הניסיונות של גל אראל להחיות את ההתקפה עם כניסתם של שחקנים כמו רותם חטואל, אניס פורת עיאש ואיתי בוגנים לא צלחו.

הבעלים יואב כץ אמר: “מה שקורה אצלנו בשני המשחקים האחרונים, בגביע ואתמול בליגה לא נראה טוב. מתברר שהשיחה שקיימתי עם השחקנים בזום לאחר האימון המסכם לא עזרה. אני חושב ואמרתי לא אחת, העמדתי תקציב מאד גדול ובחירת השחקנים הייתה כושלת.

גל אראל (אורן בן חקון)גל אראל (אורן בן חקון)

“בחירת השחקנים חוזרת לנו כבומרנג, חלק לא מתאימים לליגת העל. אני צריך ללמוד את המצב, המצב לא סימפטי בכלל. אנחנו צריכים להתחיל לשחק כמו קבוצת תחתית כדי לא להסתבך, חייבים לשנות את הגישה ולהבין שצריך להתעורר. סכנין ידעו להתאושש מהפסד וההדחה בגביע ואנחנו לא”.
בהפועל חיפה מודעים לצורך הגדול להתחזק בינואר בהתאם לתקציב שקיים. מעבר חיזוק שעשתה הקבוצה בדמותו של הקשר הגיאורגי סנדרו אלטנשוילי שאמור לנחות בימים הקרובים, חייבת לצרף שני שחקנים נוספים, אחד מהם בתפקיד הבלם. מי שממשיך להתאמן בקבוצה הוא הבלם מייקל צ'לאקה שמותיר עד כה רושם חיובי.

אסור לפספס
