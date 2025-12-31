יום רביעי, 31.12.2025 שעה 10:43
"מחקנו את התבוסות שלנו מהסיבוב הראשון"

בטבריה מרוצים מה-1:1 עם מכבי ת"א ומסכמים ימים מוצלחים נגד הגדולות, מחמאות לצוות המקצועי ("הכנה נפלאה") ולשרון. גוטליב: "רק לומד מהטעויות"

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה מאושרים (חגי מיכאלי)

בעירוני טבריה יצאו, כמובן, מרוצים מאוד מהתיקו (1:1) בבלומפילד מול מכבי תל אביב, שהשלים עשרה ימים בהחלט מוצלחים מול שלוש הגדולות, בהם הוציאו 4 נקודות בליגה מול המוליכה ומול האלופה וגם בהדחה בגביע מול בית''ר עמדו מולה כשווים והפסידו בגלל שספגו שערים מאוד לא שגרתיים. 

המחמאות הגדולות ניתנו בעיקר לצוות המקצועי, שהכין את הקבוצה נהדר למשחקים האלה: "בעומס שאנחנו לא רגילים אליו, עם מעט מאוד זמן הכנה לכל משחק, עם שחקנים פצועים וחסרים, עמדנו כשווים ויותר מזה מול הגדולות. חודדה הכין את הקבוצה נפלא. הייתה עמידה טקטית פנטסטית שלנו. מחקנו את התבוסות מהסיבוב הראשון".

אלירן חודדה התייחס להבדלים בין הסיבוב הראשון לשני במשחקים מול מכבי ת''א והפועל באר שבע, כשנשאל על מהו הסוד שלו להוציא נקודות מהגדולות: "בסיבוב הראשון זה ממש לא היה כך וספגנו תבוסות, אבל למדנו והפקנו לקחים. עשינו את ההתאמות ואני שמח שזה נראה אחרת לגמרי בסיבוב השני".

אלירן חודדה (סתיו מלך)אלירן חודדה (סתיו מלך)

מחמאות ניתנו לשוער, עידו שרון, שסיפק שתי הצלות חשובות במחצית השנייה: "עידו לקח קצת קשה את החלק שלו בשערים בגביע, אבל אלירן האמין בו והוא הוכיח שהוא שוער מצוין". אמרו במועדון. 

מי שעוד "גאל את עצמו" ממשחק הגביע היה כמובן ניב גוטליב, שאחרי החמצה ענקית והשער העצמי שכבש בשבת, הוא הרשית את שער השוויון, שהעניק נקודה לטבריה. "כיף להבקיע בבלומפילד במשחק כזה", אמר גוטליב

כשנשאל על השער העצמי וההחמצה בגביע ואיך הוא לקח את זה, אמר גוטליב: "אני לומד מהטעויות בכל משחק, אבל לא בשביל להתבאס. אני לא מוריד את הראש אחרי טעויות, אלא תמיד מסתכל קדימה. הפנים כבר למכבי נתניה". 

כעת, הצפוניים יתחילו להתכונן לשבת ולמשחק מול מכבי נתניה (אצטדיון בראל, 18:30) ובקבוצה כבר אמרו: "אם לא ניראה כמו שנראינו מול שלוש הגדולות, גם מול נתניה – לא עשינו כלום".

