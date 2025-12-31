יום רביעי, 31.12.2025 שעה 09:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בלי סק, גולדברג ומוחמד: "מבחן גדול למחליפים"

מכבי חיפה תנסה לחזור לנצח בליגה ב-19:45 מול אשדוד, עיסאת ואלעד אמיר יפתחו, חזיזה יועדף על פני אוחנה בעמדת ה-10. וגם: ההחלטה על עתידו של סק

|
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים מהשער שכבש עבדולא סק במשחקה של נבחרתו סנגל אתמול (שלישי) מול בנין במסגרת אליפות אפריקה. "מדובר במפלצת", אמרו בחיפה שאמורה מיד עם חזרתו של הבלם לארץ לקבל החלטה לגבי עתידו של סק שמסיים חוזה הקיץ.

כבר במהלך ינואר הוא יהיה חופשי לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לגבי העונה הבאה, בדומה לשון גולדברג שבוודאות נמצא בתוכניות לעונה הבאה ואמור לקבל הצעה חדשה להארכת חוזהו. להבדיל מהעונה הקודמת, סק מציג יכולת טובה מאוד שלא נעלמת מאנשי המועדון שלדעת רבים מהם יש להאריך את חוזהו.

ללא סק וגולדברג, חיפה תופיע הערב (19:45) באשדוד למשחק בו תנסה לחזור למסלול הניצחונות בליגה אחרי ההפסד האחרון לבית"ר ירושלים. "מדובר במוקש לא קטן, אבל זה מבחן ואתגר לכולם, גם אם יש חיסורים - זה מבחן גדול למחליפים", ציינו בקבוצה.

עבדולאי סק חוגג אחרי השער (IMAGO)עבדולאי סק חוגג אחרי השער (IMAGO)

מי שיחליפו את סק וגולדברג יהיו ליסב עיסאת ואלעד אמיר. ברק בכר לא מתכון לשנות את ההרכב שניצח בגביע להוציא את השוער גיאורגי ירמקוב במקומו של שריף כיוף. פועל יוצא מזה שמיכאל אוחנה שפתח מול בית"ר, יירד לספסל כמו בגביע לטובת דולב חזיזה שלדעת כולם מרגיש נוח ובא יותר לביטוי מעמדתו כקשר קדמי לצידו של איתן אזולאי.

חסרונו של עלי מוחמד משמעותי ביותר במיוחד לנוכח כושרו של הקשר בתקופה האחרונה. מי שימשיך למלא את החלל כקשר אחורי יהיה פיטר אגבה לו יהיה זה מבחן ראשון אמיתי לתפקיד אליו יועד מהרגע שהוחתם ולא הצליח להשפיע. החלק היותר מרענן בקבוצה צפוי להיות גם הפעם החלק הקדמי שכולל את סילבה קאני באגף ימין, גיא מלמד כחלוץ מטרה וקנג'י גורה באגף שמאל.

הרכב משוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סילבה קאני, גיא מלמד וקנג'י גורה.

