יום רביעי, 31.12.2025 שעה 10:43
כדורגל עולמי

"גול לא סביר", "רונאלדו כובש לא משנה מה"

בעולם הגיבו לשער ה-957 והמשונה של כריסטיאנו, שהרשית עם הגב בתיקו של אל נאסר: "גיל 40 פשוט לא מאט אותו". הפורטוגלי הצהיר: "אנחנו בדרך הנכונה"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

המרדף אחרי השער ה-1,000 ממשיך. אחרי שאמר כי הוא בוודאות יגיע למספר הגולים הזה בקריירה, כריסטיאנו רונאלדו כבש אתמול (שלישי) בפעם ה-957, זאת במהלך ה-2:2 של אל נאסר עם אל אטיפאק במסגרת המחזור ה-11 של הליגה הסעודית. הפנומן רחוק 43 שערים מהמטרה.

הגול של CR7 נגד ג'ורג'יניו ווינאלדום וחבריו היה לא רגיל. בדקה ה-67, ז’ואאו פליקס שלח בעיטה מתוך הרחבה, כאשר הכדור פגע בגב של רונאלדו ונכנס לרשת כדי לקבוע מהפך לזכות אל נאסר – שלא הספיק להם עבור ניצחון בסופה של ההתמודדות.

בעולם עוקבים מקרוב כמובן על מטרת ה-1,000 של כריסטיאנו והתייחסו לפנומן עצמו ולביצוע הלא שגרתי: “רונאלדו התקרב עוד יותר לאבן דרך היסטורית, גיל 40 לא מאט אותו”, נכתב ב-’bein sports’. “שער קצת לא סביר”, תיארו את הגול ה-957 ב’מארקה’ הספרדי.

גם בפורטוגל התייחסו לגול עם גבו של כוכב אל נאסר: “הבעיטה של פליקס נכנסה רק כי היא הוסטה מהגב של כריסטיאנו, הוא כובש לא משנה מה”. למרות התיקו ואיבוד הנקודות, רונאלדו עצמו העלה פוסט מעודד לאינסטגרם: “אנחנו בדרך הנכונה ויודעים מה עלינו לעשות ב-2026”. 

