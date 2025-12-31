"2025 הייתה נהדרת, יודעים מה נרצה ב-2026"

המחזור ה-19 של הפרמייר ליג הביא לנו מפגש פסגה לוהט אמש (שלישי), בו ארסנל יצאה עם עוד רגע של הצהרת כוונות אחרי 1:4 אדיר על אסטון וילה. הלונדונים שמרו לשבוע נוסף על המקום הראשון בליגה האנגלית וגם שמו סוף לרצף הניצחונות המשוגע של הקבוצה מברמינגהאם שאיימה להפוך לגמרי את מרוץ האליפות בממלכה.

גבריאל ז’סוס, שהיה אחראי על השער הרביעי של התותחנים וחזר לכבוש בתום תקופה ארוכה: “זה היה מדהים. קשה לשחק נגד אסטון וילה, היא כל הזמן מנסה לפגוע בנו. ניצחנו הערב בזכות המנטליות שלנו”. החלוץ דיבר גם על שובו של גבריאל למרכז ההגנה: “אפשר לראות את ההבדל, הוא אוהב להגן כמו שאני אוהב לתקוף והוא גם יודע להבקיע”.

גבריאל עצמו דיבר גם הוא בסוף ההתמודדות: “זה היה יום מציף עבורי, אני כל כך שמח לחזור. אני חושב שהיום היה משחק מבריק לכולם, עם איך שעבדנו יחד. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה. לא קל לשחק נגד וילה, היא ניסתה לעכב אותנו, אבל היינו מדהימים”.

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

עם סיום 90 הדקות, אונאי אמרי ירד לחדר ההלבשה ולא לחץ את ידו של מיקל ארטטה כנהוג, דבר שתפס כותרות בתקשורת באנגליה. מאמן וילה התייחס והסביר: “השגרה שלי מהירה, אני לוחץ ידיים ויורד מהמגרש. חיכיתי, ארטטה חגג עם הצוות שלו אז החלטתי להיכנס פנימה. זו לא בעיה, אני לא יכול לחכות לנצח. היה קר”.

ארטטה נשאל גם כן על אותו עניין והשיב: “ראיתי את זה, אבל הכל טוב זה בסדר”. מאמן ארסנל הוסיף ושלח מסר ברור: “שנת 2025 הייתה שנה נהדרת, ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, עם הדרך שבה המועדון והצוות גרמו לי ליהנות מהעבודה כל יום מחדש. בשנת 2026 אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. נצטרך לעבוד קשה מאוד בשביל זה”.