ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"2025 הייתה נהדרת, יודעים מה נרצה ב-2026"

ארטטה חגג את ה-1:4 על אסטון וילה ושלח מסר: "נצטרך לעבוד קשה", ז'סוס: "ניצחנו בזכות המנטליות". אמרי לא לחץ את ידו של מאמן ארסנל: "היה קר"

|
מיקל ארטטה (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)

המחזור ה-19 של הפרמייר ליג הביא לנו מפגש פסגה לוהט אמש (שלישי), בו ארסנל יצאה עם עוד רגע של הצהרת כוונות אחרי 1:4 אדיר על אסטון וילה. הלונדונים שמרו לשבוע נוסף על המקום הראשון בליגה האנגלית וגם שמו סוף לרצף הניצחונות המשוגע של הקבוצה מברמינגהאם שאיימה להפוך לגמרי את מרוץ האליפות בממלכה.

גבריאל ז’סוס, שהיה אחראי על השער הרביעי של התותחנים וחזר לכבוש בתום תקופה ארוכה: “זה היה מדהים. קשה לשחק נגד אסטון וילה, היא כל הזמן מנסה לפגוע בנו. ניצחנו הערב בזכות המנטליות שלנו”. החלוץ דיבר גם על שובו של גבריאל למרכז ההגנה: “אפשר לראות את ההבדל, הוא אוהב להגן כמו שאני אוהב לתקוף והוא גם יודע להבקיע”.

גבריאל עצמו דיבר גם הוא בסוף ההתמודדות: “זה היה יום מציף עבורי, אני כל כך שמח לחזור. אני חושב שהיום היה משחק מבריק לכולם, עם איך שעבדנו יחד. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה. לא קל לשחק נגד וילה, היא ניסתה לעכב אותנו, אבל היינו מדהימים”.

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

עם סיום 90 הדקות, אונאי אמרי ירד לחדר ההלבשה ולא לחץ את ידו של מיקל ארטטה כנהוג, דבר שתפס כותרות בתקשורת באנגליה. מאמן וילה התייחס והסביר: “השגרה שלי מהירה, אני לוחץ ידיים ויורד מהמגרש. חיכיתי, ארטטה חגג עם הצוות שלו אז החלטתי להיכנס פנימה. זו לא בעיה, אני לא יכול לחכות לנצח. היה קר”.

ארטטה נשאל גם כן על אותו עניין והשיב: “ראיתי את זה, אבל הכל טוב זה בסדר”. מאמן ארסנל הוסיף ושלח מסר ברור: “שנת 2025 הייתה שנה נהדרת, ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, עם הדרך שבה המועדון והצוות גרמו לי ליהנות מהעבודה כל יום מחדש. בשנת 2026 אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. נצטרך לעבוד קשה מאוד בשביל זה”.

