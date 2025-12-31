רצף הניצחונות של הפועל ירושלים ביורוקאפ המשיך אמש (שלישי) וגדל לתשעה בדרך למאזן של עשרה ניצחונות אל מול שני הפסדים, אחרי 69:105 על מנרסה וכשלקבוצתו של יונתן אלון שני ניצחונות יותר מהמדורגות במקום השני והשלישי, צדביטה אולימפיה לובליאנה ובחצ'שהיר. הקבוצה ששיחקה אתמול על הפרקט בפיס ארנה במדים האדומים לבנים, נראתה במחצית השנייה בדיוק כמו הקבוצה לה אלון פילל ובתום המחזור ה-12, הירושלמים סופרים תשעה ניצחונות רצופים במפעל ועשרה בסך הכל כאמור.

המחצית הראשונה לא הייתה טובה בפן ההגנתי, הצד הזה שעליו רתח מאמנה של החבורה מהבירה במשחקים האחרונים בזירה המקומית ועשרים הדקות הראשונות היו בסימן ספרדי, כאשר מנרסה קלעה 49 נקודות. אך הסיפור כולו היה המחצית השנייה. עוד לפני המשחקים במועדון וגם באי ההיכל דיברו על המפגש הקודם בין הקבוצות שהסתיים בהפסד של הפועל ירושלים, אך גם בלילה דרמטי מאין כמותו וכאמור למחזור ה-12 הירושלמים הגיעו כבר דרוכים, ולאור התוצאה הסופית נראה שתחילה להביס את היריבה הפך למשהו אופנתי, ושנית בקבוצה קיבלו וייב של אא"ק אתונה, בערך.

הסיבה לתחושות ברורות הרי מול שתי הקבוצות – אא"ק אתונה בליגת האלופות לפני שלוש שנים, ובספרד היו לקבוצה מהבירה חוויות מאוד לא נעימות, רק שאז למשחק השלישי והמכריע בסדרה הארנה הייתה מלאה עד אפס מקום, אתמול היו באולם קצת יותר מ-6,400 כפי שסיפרו הירושלמים. הערב היה מיוחד מהצגת השחקנים ודרך חלק מהפעילויות על מסך הענק שמעל הפרקט, בכל זאת היה זה משחק הבכורה של הפועל ירושלים בביתה שלה.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

בסביבת ירושלים סיפרו כי במחצית אליה ירדו בפיגור, ידעו כי אם ימשיכו לשחק פשוט ויעיל מנרסה בסופו של תיכנע כך שמחדר ההלבשה שחקניו של אלון עלו על הפרקט כאילו יצאו מפי לוע של תותח, ההתקפה זרמה וההגנה פשוט שרטה, לחצה והענישה בדרך למחצית שנייה שהסתיימה לה בתוצאה 20:60 ו-69:105 בסך הכל. במועדון בטוחים: "זו אפילו לא הגרסה הכי טובה של הקבוצה שלנו", כשהמטרה היא כמובן זכייה ביורוקאפ בכדי להגיע ליורוליג בעונה הבאה.

קאדין קרינגטון שסיים את המשחק עם 15 נקודות ו-3 ריבאונדים אמר לאחר המשחק: "זה היה נהדר, האוהדים שלנו עודדו אותנו. זו הייתה מחצית ראשונה מלאת מהמורות, אבל זה מה שהאוהדים עושים, הם דוחפים אותך וזה מה שהיה חסר לנו בשנתיים האחרונות כך שזה הרגיש נהדר". על ההגנה במחצית השנייה: "פשוט נעלנו בהגנה. ידענו במי אנחנו רוצים להתמקד ומי שחקני המפתח שאנחנו רוצים להוציא מהמשחק, ועשינו עבודה נהדרת".

קאדין קרינגטון חולף על פני רטין אובאסוהן (אורן בן חקון)

מה המאמן אמר לכם במחצית? בכל זאת אפשרתם 49 נקודות.

"הוא לא היה צריך לומר דבר זה הכל היה עלינו. אנחנו יודעים מה אנחנו חייבים לעשות ואנחנו יודעים כמה הקבוצה שלנו טובה כשאנחנו נועלים בהגנה קודם כל, וכמובן שיש לנו כל כך הרבה כלי נשק בהתקפה כך שההתקפה באה בקלות".

נראה שלהביס את היריבות נכנס לאופנה, זה מדבק?

"כן, זה מדבק אני מניח, משחקי הבית חזרו לישראל וזו תקופה נהדרת כרגע כך שנקווה שנמשיך את זה".

איך זה הרגיש לך לחזור לכאן אחרי שנתיים?

"זה הרגיש נהדר, לשחק שוב בבית עם כל האוהדים שכאן ולא צריך לנסוע כך שזה הרגיש טוב מאוד".

אנחנו חייבים לשאול אותך על הדאנק כי בניסיון הראשון נחסמת ובפעם השנייה באת עם נקמה בעיניים.

"זה היה עבור 'קאש' (קאשיוס ווינסטון, מ.ב) כי הוא לא חשב שאני יכול לקפוץ כך, אז הייתי צריך להראות לו. אבל כן פשוט להיות אגרסיבי וללכת לטבעת, אני עדיין יכול לקפוץ מעט, אז פשוט להיות אגרסיבי ולנסות לסחוט פאול".

אוהדי הפועל ירושלים בארנה (אורן בן חקון)

יובל זוסמן: "כיף. נכון, לא הייתי מול אא"ק, קשה להשוות. היה באמת אדיר היום, הקהל תמך בנו בצורה מרשימה. אתם רואים איזה הבדל יש לביתיות, היא הייתה חסרה לנו מאוד. ממשיכים קדימה. שמחנו ביחד עם האוהדים ואנחנו מקווים שנמשיך לעשות את העבודה שלנו.

מה קרה במחצית? דיברנו על זה שהם לא יכולים לקלוע 49 נקודות בחצי הראשון. ברגע שאנחנו לוקחים אחריות אישית, וכל אחד עושה עבודה יותר טובה בהגנה ויותר מפוקס, נלחמים על ריבאונד ההגנה וחוטפים יותר כדורים, אנחנו מגיעים לנקודות קלות יותר בהתקפה. ברגע שעשינו את העצירות האלה הצלחנו לרוץ כמו שאנחנו מצפים וזה עשה את ההבדל. אני מקווה שיתרון הביתיות יעזור לנו, יש לנו עוד משחק אחד פה. זה קצת מצער כי אם היה לנו משחקים ביתיים כל השנה לא היינו מפסידים אף משחק פה.

איך מביאים את היכולת מהיורוקאפ לליגה? עושים את מה שעשינו עכשיו. היום הראינו את הצד הכי טוב שלנו. ברגע שאנחנו מפוקסים ודורשים מעצמנו ולא מחכים שמישהו אחר יעשה בשבילינו, אלא כל אחד שם את הלב שלו על המגרש – בסוף זה מסתדר. הגענו ל-105 נקודות כי עשינו דברים טובים בשביל להגיע למצב הזה. כשקבוצה קולעת עלינו 69 תמיד נהיה פייבוריטים לנצח. יש לנו הרבה מאוד כישרון התקפי, אני מקווה שנמשיך לעשות את זה".