בליץ' נשלח לבדיקות בלילה אחרי שנפגע בפניו

קשר מכבי ת"א, כריסטיאן בליץ’, חזר רק לאחרונה מפציעה, אבל ייתכן שהוא שוב יושבת לתקופה ממושכת. הוא שוב עזב את הדשא עם כאבים, הפעם במהלך ה-1:1 אמש (שלישי) עם עירוני טבריה באצטדיון בלומפילד, בו נכנס כמחליף בדקה ה-64.

בליץ’ נפגע אחרי מפגש עוצמתי עם דויד קלטינס כאשר היה נראה שהוא נפגע בפניו, והוא גם ירד מהדשא מעט צולע. במהלך הלילה הוא נשלח לבדיקות ובמכבי ת"א יבדקו אותו יותר לעומק במהלך היום כדי להבין יותר במדויק את חומרת הפגיעה.

לאזטיץ׳: מאמין שמכבי יכולה לקחת אליפות

היעדרות של בליץ’, בין אם מהמשחק ביום שבת באצטדיון טדי מול הפועל ירושלים, ובין אם לתקופה ארוכה יותר, אם אכן זה מה שיקרה – מגיעה למכבי ת"א בתזמון גרוע במיוחד, לא שיש תזמון טוב לפציעות. הצהובים, כידוע, במשבר גדול והתוצאה לא ממש הורידה את מפלס הלחץ.