3 ניצחונות ב-11 מחזורים: אין מאמן ששרד את זה

אחת הקלישאות המוכחות והברורות בכדורגל היא שבעת כישלון, אי אפשר להחליף את כולם, ולכן המאמן לרוב משלם את המחיר. במכבי תל אביב זה הוכח לא מעט בעידן מיץ' גולדהאר ומספיק כדי להסתכל על שלושת המאמנים הזרים האחרונים שהחלו עונה ולא סיימו אותה. שוטא ארבלדזה פוטר אחרי שהשיג רק שלושה ניצחונות ב-10 משחקים, וזאת לצד כישלון במפעל האירופי עם אותו משחק זכור לשמצה מול זניט.

גאורגיוס דוניס פוטר אחרי 11 מחזורים בהם ניצח רק 4 משחקים, וזאת למרות הצלחה באירופה, כאשר הקבוצה שלו העפילה לשלב 32 האחרונות של הליגה האירופית. גם פטריק ואן לוון הצליח באירופה בעונה בה פוטר כשמכבי דורגה ראשונה בבית שלה בקונפרנס ליג, אבל בליגה הוא פתח עונה עם 2 ניצחונות בלבד ב-7 המחזורים הראשונים.

אמש (שלישי) אחרי 1:1 מול עירוני טבריה בבלומפילד, ז’רקו לאזטיץ' עומד על רצף לא פחות רע משל המאמנים הקודמים שצוינו. ב-11 משחקי ליגה אחרונים, יש למכבי ת"א 3 ניצחונות בלבד מול הפועל חיפה, קריית שמונה וריינה, שכולן נאבקות נגד הירידה. בנוסף, ישנן 6 תוצאות תיקו מול טבריה, נתניה, הפועל פ"ת, אשדוד, חיפה וסכנין, והפסדים לבית"ר (6:2) והפועל באר שבע. זה נכתב כדרך אגב, אבל אי אפשר באמת להתעלם מזה שמכבי ת"א הפסידה 6:2 בבית שלה לבית"ר ירושלים, זה הרי לא היה סתם עוד הפסד כחלק מרצף שלילי, זה היה הפסד ששינה עונה לגמרי.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)

כל אלה באים לצד תוצאות רעות באירופה שם לקבוצה נקודה אחת וחמישה הפסדים קשים, כולל אחד מביש מול ליון 6:0. בסך הכל, במצטבר, ללאזטיץ' יש רק 4 ניצחונות ב-17 המשחקים האחרונים בכל המסגרות. אם מורידים את התיקו נגד אשדוד שהוא לא עמד על הקווים, עדיין מגיעים לרצף גרוע כמו זה של ארבלדזה, למשל, וחלש כמו של דוניס לכל הפחות. להבדיל, כל השלושה פוטרו כי פתחו כך את העונה מהרגע הראשון, וכמובן לא זכו באליפות שנה קודם עם מכבי.

אז לאזטיץ' קיבל עוד קרדיט, וקרדיט גדול, ואין ספק שגם האירוע שבו אוהדים הלכו לביתו וירו זיקוק גרם למועדון כולו לעמוד מאחורי המאמן, ואפילו השבוע כאשר התחילו לדבר על נושא החיזוק היה ניכר שבמועדון מוכנים לתת לו את הגב ולהביא לו שחקנים חדשים כצעד של הבעת אמון, אך ספק אם מישהו שם באמת חשב שהקבוצה לא תצליח לנצח בבית את טבריה והיא עלולה לסיים את המחזור בפיגור 8 נקודות מהפסגה. בשורה התחתונה, אף מאמן זר בעידן גולדהאר לא שרד מאזן כזה בתחילת העונה, וקשה לראות איך לאזטיץ' כן יצליח כי בשורה התחתונה מכבי ת"א רחוקה כבר עוד משחק אחד מלאבד כיוון לגמרי בליגה, וזה לא מתקבל על הדעת.

אצל האלופה היה ייאוש גדול אחרי המשחק ואחד השחקנים אמר בלילה לחבריו: "זה נראה שהכל הולך לכיוון רע. אם לא לוקחים 0:5 על הפועל חיפה רק ביום שבת וממריאים איתו, אז מתי כבר נמריא לרצף חיובי?", וזאת לצד ביקורת נוקבת מאוד שהייתה על ניהול המשחק של לאזטיץ' מול טבריה. ההחלטה לא לפתוח עם אושר דוידה, דווקא אחרי צמד, כמו גם האיחור בחילופים כשהקבוצה הפסיקה לשחק כמו שצריך החל מהדקה ה-35 והיה ברור שהיא זקוקה לשינוי, היו במוקד.

ז'רקו לאזטיץ' (סתיו מלך)

בקבוצה לא הבינו מדוע בחילופים, שכמעט כמו תמיד הגיעו באיחור וישר אחרי שער השוויון של טבריה, בחר לאזטיץ' להוציא דווקא את עידו שחר, הקשר היחיד שתפקד מבחינה התקפית. במקום זה הוא הכניס את כריסטיאן בליץ' על שחר ונשאר עם שני קשרים אחוריים על הדשא כשהוא צריך גול. אח"כ כשניסה לסדר את זה והוציא את סיסוקו, במקום להכניס קשר שיכול לייצר משהו כמו איתמר נוי, המאמן הלך עם אלעד מדמון בעמדת הקישור - כשהוא בכלל חלוץ, וכל זאת כאשר סייד אבו פרחי לא רשם משחק טוב מספיק וגם דור פרץ היה במשחק רע והיה יכול להיות מוחלף הרבה לפני הדקה ה-85.

גם ההחלטה להחזיר את עלי קמארה להרכב לא הייתה ברורה. דווקא אחרי משחק טוב של איתי בן חמו מול הפועל חיפה, ובטח על רקע מה שקורה עם קמארה בתקופה האחרונה. לאזטיץ' עוד ניסה להגן על קמארה ואמר אחרי המשחק במסיבת העיתונאים: "אשתו בהריון ונמצאת לקראת סופו, אולי זה בגלל זה, הם בסוף כולם בני אדם והם מגיבים אחרת לכל הסיטואציות שהיו פה בחודשיים האחרונים. לכולם יש רגעים טובים ורעים, זה חלק מעונה ארוכה. אחרי נתניה היה ברור שהוא היה צריך קצת זמן להתאושש והוא פתח טוב את המשחק, היו לו עליות וירידות אבל זה נורמלי".

נשאלת כמובן השאלה, אם קמארה מתקשה כי הוא טרוד בעניינים אחרים ומשפחתיים, וזה כמובן אנושי ומובן מאוד, מדוע כמאמן הוא בחר להחזיר אותו ולא המשיך עם בן חמו שכבר כן קיבל את ההזדמנות והיה טוב. קמארה רשם משחק בינוני מאוד ובדקות האחרונות לא היה רחוק מלעלות למכבי בהפסד. בשורה התחתונה, זה עוד משחק שמנוהל בצורה לא ברורה מצד לאזטיץ', מההרכב ודרך החילופים. אם שחקן שכל העונה חיכו שיחזור למצוא את הרשת, ועשה זאת רק ביום שבת, לא פותח בשלישי כשאתה חייב ניצחון בליגה - זה אומר לא מעט. יחזקאל אגב היה יכול לפתוח כמגן ימני ויש מצב שזה גם היה נראה הרבה יותר טוב לצד דוידה, מאשר השילוב עם נועם בן הרוש שלא עבד אתמול לא לצד יחזקאל ולא לצד דוידה.

בן מנספורד וג'ק אנגלידיס (חגי מיכאלי)

לאזטיץ׳: מאמין שמכבי יכולה לקחת אליפות

אם כל זה לא מספיק, כריסטיאן בליץ' שוב עזב את המשחק כשהוא כאוב, זכר למפגש עוצמתי עם דויד קלטינס כאשר היה נראה שהוא נפגע בפניו, והוא גם ירד מהדשא מעט צולע. במכבי ת"א יבדקו אותו יותר לעומק במהלך היום כדי להבין אם הוא יכול לעמוד לרשותם בשבת בטדי מול הפועל ירושלים. אפרופו הפועל ירושלים, זהו עוד משחק ששוב מקבל כותרת לא הגיונית במועדון כמו מכבי ת"א אחרי 16 מחזורים - משחק שאסור בשום צורה לאבד בו נקודות אחרת העונה באמת תלך למקום שממנו כבר אי אפשר יהיה לצאת. מכבי ת"א כמועדון לא יכולה להרשות לעצמה להיות במקומות כאלה כבר אחרי 16 מחזורים, יהיו הסיבות והתירוצים אשר יהיו.