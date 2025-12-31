יום רביעי, 31.12.2025 שעה 07:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3171-334128דטרויט פיסטונס
69%2951-310526ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3312-332229טורונטו ראפטורס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3521-356630קליבלנד קאבלירס
50%3401-331728שיקגו בולס
48%3138-313227אורלנדו מג'יק
43%3626-357830אטלנטה הוקס
41%3358-324529מילווקי באקס
36%3275-323028שארלוט הורנטס
35%2965-286526ברוקלין נטס
22%3356-306527וושינגטון וויזארדס
17%3508-320129אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2924-327027אוקלהומה ת'אנדר
71%3330-353928דנבר נאגטס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
69%2951-309826סן אנטוניו ספרס
66%3336-345729מינסוטה טימברוולבס
64%2922-289825לוס אנג'לס לייקרס
59%3055-313227פיניקס סאנס
55%3264-336229גולדן סטייט ווריורס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
41%3479-340129פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
30%3060-297327לוס אנג'לס קליפרס
29%3410-314428סקרמנטו קינגס
27%3680-345730ניו אורלינס פליקנס

סל ניצחון לאדג'קומב, דריק ווייט עשה היסטוריה

פילדלפיה חגגה אחרי 136:139 על הגריזליז משלשה של הגארד 2.2 שניות לסוף ההארכה, 34 נק' לאמביד ולמקסי. 7 חסימות לגארד של בוסטון בניצחון על יוטה

|
ג'ואל אמביד ו-וי.ג'יי אדג'קומב חוגגים (רויטרס)
ג'ואל אמביד ו-וי.ג'יי אדג'קומב חוגגים (רויטרס)

היום האחרון של 2025 ב-NBA נפתח עם דרמה: פילדלפיה ניצחה לפנות בוקר (רביעי) את ממפיס בהארכה מסל של וי.ג’יי אדג’קומב. לאחר מכן בוסטון גברה על יוטה במשחק שבו דריק ווייט עשה היסטוריה. בהמשך: לוס אנג’לס לייקרס – דטרויט וקליפרס – סקרמנטו.

ממפיס – פילדלפיה 139:136 (אחרי הארכה)

הסיקסרס עצרו את רצף ההפסדים שלהם על שלושה אחרי קרב שהוכרע רק 2.2 שניות לסיום ההארכה: בשוויון 136:136 אדג’קומב לקח שלשה וקלע, סדריק קווארד החטיא מחוץ לקשת בניסיון לכפות הארכה שנייה ופילדלפיה חגגה. לפני כן, ג’ואל אמביד העלה את הסיקסרס ליתרון של שתי נקודות, 1:18 דקות לסוף, ג’ה מוראנט השווה עם 18.3 שניות על השעון ואז הגיע אדג’קומב.

אמביד (10 ריבאונדים ושמונה אסיסטים) קלע 34 נקודות, כמו גם טייריס מקסי (12 אסיסטים), אדג’קומב סיים עם 25 נקודות ופול ג’ורג’ הוסיף 17. ג’ה מוראנט בלט עם 40 מנד, קווארד (16 ריבאונדים) הוסיף 28, ג’ארן ג’קסון ג’וניור (12 ריבאונדים) וסנטי אלדמה 15 כל אחד וג’יילן וולס 14.

סל הניצחון של וי.גסל הניצחון של וי.ג'יי אדג'קומב מעל ג'ה מוראנט (רויטרס)

יוטה – בוסטון 129:119

דריק ווייט סיפק משחק יוצא דופן והוביל את הסלטיקס לניצחון עם 27 נקודות, מהן 13 ברבע הרביעי, הוסיף שיא קריירה של שבע חסימות ובסך הכל רשם שורה סטטיסטית נדירה של 27 נקודות, שבעה ריבאונדים, שישה אסיסטים ושבע חסימות – שילוב שרק 13 שחקנים בתולדות ה-NBA הגיעו אליו, והוא הראשון שעשה זאת מעמדת הגארד. ג’יילן בראון תרם 23 נקודות ו-10 אסיסטים, אך נעצר על רצף של תשעה משחקים עם 30 נקודות ומעלה, שיא שמציב אותו בשוויון עם לארי בירד האגדי.

דריק ווייט (רויטרס)דריק ווייט (רויטרס)

בוסטון שניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים, קיבלה גם 20 נקודות מאנפרני סימונס ו-18 מפייטון פריצ’רד, וידעה לסגור עניין בדקות הסיום. מנגד, קיונטה ג’ורג’ בלט עם 37 נקודות עבור הג’אז, יוסוף נורקיץ’ הוסיף שיא עונתי של 26 ולאורי מרקאנן תרם 22, אך איבודי כדור רבים (13) שעלו ל-23 נקודות קלות של הסלטיקס פגעו במארחת.

