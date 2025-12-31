רגע לפני ששנת 2025 מסתיימת ובמקומה מתחילה שנת 2026, ארסנל הבטיחה אמש (שלישי) את הפסגה בפרמייר ליג אחרי שהצליחה להביס 1:4 באצטדיון האמירויות את אסטון וילה, שהגיעה אחרי 11 משחקים רצופים בהן ניצחה.

באנגליה מיהרו להכריז: “זה מרגיש כמו ניצחון שהוא הצהרה עבור ארסנל”, אמר פרשן ‘סקיי ספורטס’ ניק רייט. “השחקנים התקשו לנצל את המצבים שלהם במשחקים האחרונים. לא כך היה הערב. הם היו פשוט חסרי רחמים במחצית השנייה”.

מי שהצטרף לדבריו הוא אגדת ליברפול, ג’יימי קראגר: “זו תוצאה גדולה עבורם ממספר סיבות. זו הפעם הראשונה שארסנל הביסה יריבה. היא העלימה לחלוטין את אסטון וילה. מבחינה פסיכולוגית, זה הרגיש יותר משלוש נקודות”.

גבריאל חוגג את הניצחון (IMAGO)

בלם עבר המשיך והחמיא למי ששב למרכז ההגנה של התותחנים, כשגם כבש את השער הראשון במשחק: “זה שגבריאל חזר זה חשוב עבורם. הוא השחקן הכי משפיע בפרמייר ליג, וראינו את זה במשחק”.

גם חלוץ העבר של קריסטל פאלאס ופרשן ה-BBC, קלינטון מוריסון, בחר להחמיא, אלא שהוא התמקד בשחקן אחר: “ההבדל היה מרטין אודגור. במחצית השנייה הוא אמר לווילה ‘זה המקום שלנו. אני לוקח את המשחק מהצוואר שלו’, והוא פשוט התחיל להיכנס לשטחים ולשנות את התמונה”.