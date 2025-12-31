גולדהאר, הגיע הזמן לעשות זעזוע במכבי ת"א

פודקאסט מכבי תל אביב התכנס לסכם את ה-1:1 מול טבריה, ואחרי ספסולו של אושר דוידה שכבש צמד רק בשבת, וההחלטה להחזיר את עלי קמארה ישירות להרכב דווקא אחרי ששחקן אחר לקח את ההזדמנות והיה טוב, ועם כל ניהול המשחק שלו וחוסר המענה לשינוי שעשה המאמן מנגד - כל אלה הובילו את חברי הפודקאסט להסכמה, במצב הנוכחי לאזטיץ׳ יותר מזיק למכבי מאשר עוזר לה.

מיץ׳ גולדהאר כבר פספס הזדמנות מקצועית מוצדקת להיפרד מלאזטיץ׳, וגם עכשיו המאמן ממשיך לספק לו הזדמנות נוספת כזו עם רצף תוצאות לא הגיוני ולא מתקבל בשום צורה במכבי ת״א של 4 ניצחונות ב-17 המשחקים האחרונים.

אם זה לא מספיק, מכבי ת״א ללא ספק נפלה העונה עם לפחות שני זרים, דווקא בקיץ בו איבדה זר כל כך איכותי וישראלים כל כך בולטים, כך שגם החלפה של המאמן לא בטוח שתספיק כדי לתקן את כל הבעיות של הקבוצה. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש. האזנה נעימה.