יום רביעי, 31.12.2025 שעה 01:56
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

גולדהאר, הגיע הזמן לעשות זעזוע במכבי ת"א

פודקאסט הצהובים מסכם את ה-1:1 המאכזב מול טבריה והגיע למסקנות: הבעלים פספס הזדמנות. ההחלטה לדבוק בלאזטיץ', הזרים והבעיות בסגל. האזינו לפודקאסט

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)

פודקאסט מכבי תל אביב התכנס לסכם את ה-1:1 מול טבריה, ואחרי ספסולו של אושר דוידה שכבש צמד רק בשבת, וההחלטה להחזיר את עלי קמארה ישירות להרכב דווקא אחרי ששחקן אחר לקח את ההזדמנות והיה טוב, ועם כל ניהול המשחק שלו וחוסר המענה לשינוי שעשה המאמן מנגד - כל אלה הובילו את חברי הפודקאסט להסכמה, במצב הנוכחי לאזטיץ׳ יותר מזיק למכבי מאשר עוזר לה.

מיץ׳ גולדהאר כבר פספס הזדמנות מקצועית מוצדקת להיפרד מלאזטיץ׳, וגם עכשיו המאמן ממשיך לספק לו הזדמנות נוספת כזו עם רצף תוצאות לא הגיוני ולא מתקבל בשום צורה במכבי ת״א של 4 ניצחונות ב-17 המשחקים האחרונים. 

אם זה לא מספיק, מכבי ת״א ללא ספק נפלה העונה עם לפחות שני זרים, דווקא בקיץ בו איבדה זר כל כך איכותי וישראלים כל כך בולטים, כך שגם החלפה של המאמן לא בטוח שתספיק כדי לתקן את כל הבעיות של הקבוצה. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש. האזנה נעימה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */