יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

התקרבו להפועל: ולנסיה ומונאקו ניצחו ביורוליג

הספרדים גברו על פרטיזן ועלו למקום השני ביורוליג. הקבוצה מהנסיכות סוגרת זמנית את השלישייה לאחר 74:90 על ברצלונה. פאריס הפסידה לווילרבאן בדרבי

|
מייק ג'יימס (IMAGO)
מייק ג'יימס (IMAGO)

בעוד שהפועל תל אביב עדיין בפסגת היורוליג, על אף ההפסד הביתי לז’לגיריס, שוחקו הערב (שלישי) שלושה משחקים נוספים במסגרת המחזור ה-19 של המפעל הבכיר באירופה בכדורסל. מונאקו ניצחה 74:90 את ברצלונה, ולנסיה גברה 73:86 על פרטיזן בלגרד ופאריס הפסידה 94:89 לווילרבאן בדרבי הצרפתי.

ברצלונה – מונאקו 90:74

הקבוצה מהנסיכות פתחה מצוין עם מחצית ראשונה טובה מאוד, שהסתיימה ב-30:47 לזכותה. במחצית השנייה הקטלונים לא הצליחו לחזור, החבורה של ספנוליס יצאה עם ידה על העליונה וחגגה העפלה זמנית למקום השלישי, בעוד שיריבתה לצמרת, הפועל תל אביב הפסידה. מייק ג’יימס הוביל את המנצחת עם 19 נק’, דאריו בריזואלה קלע 25 מנגד.

ולנסיה – פרטיזן בלגרד 73:86

הספרדים פגשו את הקבוצה הסרבית מהחלק התחתון של הטבלה. באופן מפתיע ההתמודדות הייתה צמודה והאורחת אף הובילה בשלבים רבים של המשחק, אך בדקות ההכרעה המארחת הראתה אופי והצליחה לברוח. בעקבות הניצחון, ולנסיה עלתה למקום השני בטבלת היורוליג כשהיא מחזיקה במאזן של 6:13, זהה לזה של איטודיס וחניכיו.  

וילרבאן – פאריס 89:94

הדרבי הצרפתי במפעל הבכיר באירופה היה צמוד לאורך כל ההתמודדות ובסוף הרבע המכריע, וילרבאן היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה. גלין ווטסון הוביל את המארחת עם 28 נקודות, נאדר היפי בלט אצל הקבוצה מעיר הבירה כשקלע 26. 

