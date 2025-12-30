"השחקנים לא הבינו שבאווירה כזו צריך לתת עוד"

הפועל תל אביב ספגה את הפסדה השישי העונה ביורוליג, דווקא במשחק החזרה להיכל מנורה במסגרת המחזור ה-19 של המפעל. האדומים עוד הובילו במחצית נגד ז’לגיריס, אך בסופו של דבר נכנעו 93:80 לליטאים שגברו על הקבוצה מישראל שאיבדה את פסגת הטבלה.

מאמן מחזיקת היורוקאפ, דימיטריס איטודיס, דיבר בסיום: “ז’לגיריס הייתה טובה יותר, הגיע לה לנצח. אני רוצה להתנצל בפני האוהדים, השחקנים לא הבינו שבאווירה הזו הם צריכים להרים את עצמם ולהיות יותר אגרסיבים. הובלנו, אבל נפלנו ברגעים המכריעים בריבאונד, בחלק הפיזי, אני מאוד עצבני ולא מרוצה מזה”.

עוד מהאיש על הקווים של האדומים: “פספסנו המון זריקות טובות, זה משהו משמעותי מאוד שהשפיע על המשחק. הצעקות שלי על בלייקני ברבע הרביעי? זה פעם ראשונה שמאמן מקבל עבירה טכנית על כך שהוא צועק על שחקן שלו להרים את עצמו. כשראיתי אותנו בפיגור של 10 נקודות, אני חייב להיות שם. זה עצבן אותי מאוד”.

איטודיס הוסיף: “המשחק דרש מאיתנו הגנה טובה, ז’לגיריס הייתה טובה והיא גם החליפה בין סוגי ההרכבים שלה בצורה טובה. כמו שאמרתי, החמצנו זריקות, אבל גם אם אתה מחמיץ אתה צריך לשלוט ולהגדיר את הקצב, ולשלוט במיינדטסט. עשינו את זה כמה פעמים וכבר חזרנו בעבר מפיגורים גדולים, היום לא הצלחנו לעשות את זה”.