המשטרה הודיעה: 3 אוהדים נעצרו בסמי עופר

בני סכנין ניצחה הערב (שלישי) 0:2 את הפועל חיפה בסמי עופר, במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל בו גם התרחש אירוע חריג באצטדיון החיפאי כאשר בקבוצה מהמגזר טוענים כי אוהדי היריבה שרפו דגל שלהם ביציע.

המשטרה הודיעה על שלושה עצורים באותה ההתמודדות: “אפס סובלנות לאלימות במגרשים. במהלך משחק הכדורגל שנערך באצטדיון סמי עופר בחיפה בין הקבוצות הפועל חיפה ובני סכנין, עצרה המשטרה שלושה אוהדים בחשד למעורבות בהפרות סדר ובהתנהגות המסכנת את שלום הציבור.

על פי החשד, המעורבים הדליקו אבוקות ביציע וסיכנו את קהל הצופים במקום. העצורים: בן 21, תושב קריית מוצקין, בן 33, תושב נשר וקטין, תושב חיפה. החשודים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה, והטיפול בעניינם יימשך בהתאם לממצאי החקירה.

משטרת ישראל מבהירה: לא תתאפשר כל התנהלות אלימה או מסכנת חיים במגרשי הספורט. לאור התנהלות אוהדים שסיכנה את שלום הציבור במהלך המשחק, תיבחן במשטרה קבלת החלטה לעניין ציוד העידוד, לרבות הטלת הגבלות וצעדים נלווים הכול במטרה להבטיח אירועי ספורט בטוחים לכלל האוהדים והמשפחות”.