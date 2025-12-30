יום שלישי, 30.12.2025 שעה 23:49
כדורגל ישראלי

המשטרה הודיעה: 3 אוהדים נעצרו בסמי עופר

בצל טענות סכנין על שריפת דגל שלה ע"י קהל הפועל חיפה, נעצרו חשודים כולל קטין: "הדליקו אבוקות וסיכנו את הצופים במקום". מה יבחנו במשטרת ישראל?

|
אבוקות ביציעי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אבוקות ביציעי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

בני סכנין ניצחה הערב (שלישי) 0:2 את הפועל חיפה בסמי עופר, במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל בו גם התרחש אירוע חריג באצטדיון החיפאי כאשר בקבוצה מהמגזר טוענים כי אוהדי היריבה שרפו דגל שלהם ביציע.

המשטרה הודיעה על שלושה עצורים באותה ההתמודדות: “אפס סובלנות לאלימות במגרשים. במהלך משחק הכדורגל שנערך באצטדיון סמי עופר בחיפה בין הקבוצות הפועל חיפה ובני סכנין, עצרה המשטרה שלושה אוהדים בחשד למעורבות בהפרות סדר ובהתנהגות המסכנת את שלום הציבור.

על פי החשד, המעורבים הדליקו אבוקות ביציע וסיכנו את קהל הצופים במקום. העצורים: בן 21, תושב קריית מוצקין, בן 33, תושב נשר וקטין, תושב חיפה. החשודים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה, והטיפול בעניינם יימשך בהתאם לממצאי החקירה.

משטרת ישראל מבהירה: לא תתאפשר כל התנהלות אלימה או מסכנת חיים במגרשי הספורט. לאור התנהלות אוהדים שסיכנה את שלום הציבור במהלך המשחק, תיבחן במשטרה קבלת החלטה לעניין ציוד העידוד, לרבות הטלת הגבלות וצעדים נלווים הכול במטרה להבטיח אירועי ספורט בטוחים לכלל האוהדים והמשפחות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */