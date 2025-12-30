סכנין טוענת: שרפו דגל אולטראס שלנו בסמי עופר

המחזור ה-16 בליגת העל הביא לנו הערב (שלישי) מפגש בין הפועל חיפה לבני סכנין בסמי עופר, בו הקבוצה מהמגזר השיגה שלוש נקודות בפעם השנייה ברציפות בזכות 0:2. האדומים מהכרמל בצד השני, חזרו לחוסר היציבות עם הפסד שמיני העונה דווקא אחרי שני ניצחונות.

בתוך כך, בסכנין טוענים שאוהדי הפועל חיפה שרפו דגל שלאולטראס סכנין במהלך ההתמודדות. דובר המועדון בראשות מוחמד אבו יונס, מונדר חלאילה, הגיב לאותם אירועים: “ראינו שמדובר בדגל של אולטראס סכנין, הוא נשרף תוך כדי המשחק. זה תקדימי, מיותר ובזוי לחלוטין. בסיטואציה הפוכה הכותרות היו תוך כדי המשחק”.

בהפועל חיפה הגיבו באופן רשמי לאירועים וגינו: “אנחנו מגנים כל גילוי אלימות”, המועדון אף עדכן בהתפתחות לאור אותו מקרה ביציעי סמי עופר: “המשטרה פעלה ועצרה שלושה אוהדים”.

אבוקות ביציעי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

המאמן המפסיד גל אראל אמר בסיום: “הפסד מאכזב, אני חושב שהגענו להרבה חצאי מצבים והיה המון אי דיוקים בפס האחרון. דיברתי עם השחקנים במחצית ואמרתי להם להיות סבלניים ולא לאבד את הריכוז, לצערי הם כבשו שער שלטעמי לא היה, אבל נקסט – מכבי חיפה”.

“כדור שלג אחרי הגביע? לא חושב שהביטוי הזה רלוונטי, אנחנו עם שני ניצחונות בליגה. הגביע הוא מפעל אחר. פתחנו את הסיבוב השני בצורה טובה, רצינו עוד ניצחון ולצערי זה לא קרה, אך כמו שאמרתי אנחנו כבר מסתכלים על המשחק הבא”, הוסיף אראל.

גל אראל (עמרי שטיין)

על הדרבי החיפאי: “כמובן שהיה הרבה יותר נוח להגיע אחרי ניצחון, אבל נתאושש, ננתח ונבוא בצורה הכי טובה”. על ינואר: “יש את הקשר הגיאורגי שמגיע אלינו בשבת, אנחנו מחפשים בלם ואני מקווה שנמצא מישהו שיוכל לשדרג אותנו. החוזה של איסט? בסוף הוא שחקן של הפועל חיפה ואני משתמש בו, בעל הבית צריך להתייחס לזה כי יש מי שמחליט”.

אראל דיבר על האוהדים: “אני מבין לליבם, אין לי מילה רעה להגיד עליהם ולהפך. ברור שזה מאכזב וכשהקבוצה מפסידה יש טענות, זה בסדר וזה מקובל. בשבוע הבא יש דרבי ואין יותר מדי ברירות, נעשה הכל כדי שאותם אוהדים ייצאו מהמשחק הזה עם חיוך”.

קהל אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

לירן סרדל: “דיברנו לפני המשחק שניצחון ייתן לנו להסתכל למעלה בטבלה והפסד ייקח אותנו למקומות אחרים. לצערי הפסדנו, איכזבנו, אבל חייבים להסתכל קדימה כי יש לנו דרבי. נצטרך להחליף דיסקט לפני מכבי חיפה, חשוב מאוד להתאושש פיזית ומנטלית. נבדוק מה עשינו לא בסדר ונבוא בשיא המוכנות, זו אווירה אחרת לגמרי. נצטרך להתעלות. מבין את התסכול של הקהל שלנו”.

האיש על הקווים של המנצחת, שרון מימר, דיבר גם הוא: “אני מצדיע לשחקנים שלי, הם באו ונתנו משחק גדול מהדקה הראשונה ושוב הוכיחו לי כמה הם גברים. אני נהנה מכל רגע לעבוד איתם, לא סתם אנחנו נמצאים במקום הזה. יש כאן חיילים שעובדים בכל אימון בצורה מקסימלית, וגם מגיע כל הכבוד בצוות שלידי”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

על הפלייאוף העליון: “אני תמיד מסתכל להביא את ה-33-34 נקודות כדי להישאר בליגה, אם יהיה משהו מעבר נשמח. אנחנו לא לא רוצים את זה, אבל נסתכל על זה בהמשך”. על הגביע: “היה לנו הרבה חולים ופצועים, שיחק הרכב שלא שיחק הרבה זמן, לא הלך לנו. זו מעידה חד פעמית וזה קורה לכל קבוצה”.

על חלון ההעברות של חודש ינואר: “אנחנו צריכים להתחזק בעוד שניים-שלושה שחקנים כדי להעמיק את הסגל ולייצר תחרות, הייתה לי שיחה טובה עם אבו יונס לפני יומיים בדיוק על הנושא הזה ויש כוונה לסיים את העונה בצורה הכי טובה שאפשר”.

ג’בייר בושנאק: “ניצחון מאוד חשוב שמעלה אותנו לצמרת, יש לנו קבוצה מאוד טובה וצוות טוב שמאמן אותנו ומכין אותנו בצורה יפה לכל משחק. אנחנו תמיד באים נחושים ועובדים על המגרש 90 דקות, אנחנו במקום שאנחנו צריכים להיות בו. חדר ההלבשה מאוד טוב, זה מה שמייחד אותנו. פלייאוף עליון? לכל משחק באים בשביל לנצח ולעשות תוצאה טובה, מה שיהיה יהיה”.