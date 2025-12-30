נערים א': נתניה ניצחה את ק״ש במשחק רב שערים

לראשונה מאז חזרת ליגת העל של שנתון נערים א' לפעילות אחרי תקופת השזרוע, טבלת הליגה מאוזנת שוב, זאת לאחר קיומו הערב (שלישי) של משחק ההשלמה מהמחזור ה-12 בין מכבי נתניה, שמדורגת בחלק העליון של מרכז טבלת ליגת העל, לבין עירוני קרית שמונה - שמדורגת במקום האחרון בטבלה, אך מוחרגת מירידת ליגה, בעקבות השלכות המצב הביטחוני על העיר.

מכבי נתניה התייצבה למשחק בסגל חסר בשל פצועים ושחקנים שעלו לקבוצת הנוער. בהרכב עלו ארבעה שחקנים שהוקפצו מקבוצת נערים ב': הבלם עידו דניאלי, החלוץ אורן נחמיאס ושני הקשרים הלל קוז'וק וליאו אסרף.

מכבי נתניה ידעה שעליה לנצח כדי להיות בפער של שש נקודות מעל המקום התשיעי, שמוביל בתום הליגה הסדירה, בעוד שני מחזורים, אל משחקי הפלייאוף התחתון. מכבי נתניה לא נתקלה ביריבה נוחה וקלה, אך עמדה במשימה עם ניצחון 4:5 דרמטי.

ירין אבוחצירה (נזיה סולטאן)

בדקה ה-24 נפסקה בעיטה חופשית מכ-22 מטרים לזכות מכבי נתניה. ירין אבוחצירה בעט בצורה מושלמת לפינה הנגדית והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. ירין אבוחצירה, שבתחילת דרכו שיחק בקבוצות טרום א' וילדים ג' של עירוני קרית שמונה, בתקופה בה אביו, שמעון - חלוץ עבר, שיחק בעירוני קרית שמונה.

בדקה ה-30 שחקן קרית שמונה התנהג בצורה לא הולמת כלפי שחקן יריב, מה שהביא להרחקתו משדה המשחק ולהשארת קרית שמונה בעשרה שחקנים. בדקה ה-34 הגבהת קרן מצד שמאל הסתיימה בנגיחה מהרחבה של ירין אבוחצירה לרשתה של קרית שמונה - 0:2 לזכות מכבי נתניה.

אבוחצירה כבש את שערו ה-14 בכל המסגרות, כשחשוב לציין: מדובר בשחקן היחיד בליגות הבכירות, ששיחק העונה בשלוש קבוצות גיל: נערים ב', נערים א' ונוער. בדקה ה-38 התקפה של קרית שמונה, שהחלה בהוצאת כדור חוץ בחלק המגרש של מכבי נתניה, יצרה ערבוביה ברחבה, בסיומה זיד עפיפי בעט לרשת וצימק את יתרונה של נתניה ל-1:2.

ירין אבוחצירה במעמד החתימה (מכבי נתניה)

המחצית השנייה המשיכה בקצב גבוה של שערים. בדקה ה-63 חדירה לרחבת נתניה מצידו של אביעד מלכה, שבעט את הכדור לגופו של השוער אילן בולטיאנסקי. על הכדור החוזר הסתער זיד עפיפי, שבעט לרחבה, השלים צמד ובשערו השביעי העונה קבע שוויון 2:2.

בדקה ה-68 היתרון חזר לנתניה: זוהר שגב, שלאחרונה חתם על חוזה לשלוש עונות, חדר לרחבת קרית שמונה, בעט לעבר השער, אך הכדור פגע בשחקן הגנה של קרית שמונה וחדר לרשת - 2:3 לזכות נתניה.

דקה אחת לאחר מכן, בעיטה של נתניה מחוץ לרחבה פגעה במשקוף השער, ניסיון נגיחה נהדף על ידי השוער האורח, אחמד בכרי, אך קשר נתניה, הלל קוז'וק, הבן של רן - מאמן באר שבע, ששיחק גם הוא בעבר בקרית שמונה, היה שם כדי לדחוק מקרוב לרשת והעלה את קבוצתו ליתרון 2:4.

בדקה ה-86 מסירת רוחב מאגף ימין של קרית שמונה מצאה את מתן קוסטיקה, שהשתלט על הכדור מחוץ לרחבת נתניה ובעט מסף הרחבה בעיטה שטוחה לפינה וצימק את יתרונה של נתניה ל-3:4.

בדקה ה-87 התקפה מתפרצת מהירה של קרית שמונה הסתיימה בבעיטה מהרחבה של רועי וקנין, שעלה כמחליף והצליח לכבוש שער שוויון 4:4.

המילה האחרונה הייתה של מכבי נתניה. דקה אחת בתוך תוספת הזמן נתניה יצאה להתקפת מעבר מצוינת, בסיומה אילאי קורדובני, שעלה כמחליף, חדר לרחבה ובעט ברגל שמאל בעיטה שטוחה לפינה הנגדית של הרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 4:5 לזכות מכבי נתניה.

יובל עקיבא, מאמן מכבי נתניה, אמר בסיום: "פגשנו היום קבוצה נחושה ועקשנית, מאומנת ומוכשרת, שחזרה פעמיים מפיגור של שני שערים, ששווה מיקום גבוה יותר מהמקום שבו היא מדורגת. נמשיך לעבוד קשה במטרה להתקדם בטבלה ולקדם שחקנים".