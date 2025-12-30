טבריה לקחה נק' מפתיעה: תמונת מצב בתחתית

המחזור ה-16 של ליגת העל החל לו היום (שבת) עם שלושה משחקים נהדרים, שסיפקו תוצאות מפתיעות במיוחד. מכבי בני ריינה גברה 1:3 על עירוני קריית שמונה, בני סכנין ניצחה 0:2 את הפועל חיפה ועירוני טבריה סחטה 1:1 ממכבי תל אביב בבלומפילד.

זה הזמן לעשות סדר. במקום האחרון נמצאת ריינה עם 7 נקודות. במקום ה-13 הפועל ירושלים עם 11 נקודות ומשחק חסר אותו תשחק מחר מול הפועל באר שבע בטרנר ובמקום ה-12 עירוני קריית שמונה עם 13 נקודות.

במקום ה-11 הפועל פתח תקווה עם 17 נקודות ומשחק חסר, אותו תשחק מחר מול מכבי נתניה בחוץ. במקום העשירי עירוני טבריה עם 18 נקודות, במקום התשיעי מ.ס אשדוד עם 18 נקודות ומשחק חסר שתשחק מחר מול מכבי חיפה ובמקום השמיני הפועל חיפה, גם היא עם 18 נקודות.

תחתית הטבלה בליגת העל

מקום 8: הפועל חיפה – 18 נקודות

מקום 9: מ.ס אשדוד – 18 נקודות (משחק חסר)

מקום 10: עירוני טבריה – 18 נקודות

מקום 11: הפועל פתח תקווה (משחק חסר) – 17 נקודות

מקום 12: עירוני קריית שמונה – 13 נקודות

מקום 13: הפועל ירושלים (משחק חסר) – 11 נקודות

מקום 14: מכבי בני ריינה – 7 נקודות