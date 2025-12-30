פדרמן: משפחתי העבירה למכבי מיליון בחודש

בעלי מכבי תל אביב בכדורסל, דני פדרמן, שיגר מכתב חריף לפודקאסט האוהדים "מכביבול", בעקבות דברים שנאמרו בו על המחאה נגד ההנהלה ועל מעורבותו בנעשה במועדון. במכתב, שנשלח כהתראה משפטית ולא כתביעה, ביקש פדרמן לתקן שורה ארוכה של טענות שלדבריו אינן נכונות, ואף חשף נתונים כספיים משמעותיים על היקף ההשקעה של משפחת פדרמן בקבוצה בשנים האחרונות.

פדרמן פתח בכך שלטענתו, לא נשלח מכתב תביעה אלא מכתב התראה לפני נקיטת הליכים, שנשלח בשעות אחר הצהריים, שעות לפני פתיחת המשחק, ולא במהלכו, כפי שנטען בפודקאסט. עוד ציין כי פרסום המכתב נעשה על ידי גורמים תקשורתיים ללא בקשת תגובה ממנו, ולא ביוזמתו.

בהתייחס למחאה עצמה, הדגיש פדרמן כי אין לו התנגדות עקרונית למחאות אוהדים ואף ציין שלא אחת הסכים בעבר עם ביקורת כלפי הנהלת המועדון. עם זאת, לדבריו, חלק מרכזי מהמחאה חצה קו אדום והפך להפצת מידע שקרי, מכפיש ומשמיץ. ״מחאה היא לגיטימית, אבל הפצת שקרים ולשון הרע כבר לא״, כתב.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

במרכז המכתב עומדת רשימה של טענות שהופצו, לטענתו, על ידי ארגון ״הגייט״, אותם פדרמן מגדיר כשקרים מוחלטים. בין היתר הוכחשו הטענות כי הוא חוסם הגדלת תקציב או החתמת שחקנים, כאשר פדרמן חשף כי משפחתו העבירה למועדון כמיליון שקלים בחודש במהלך שתי העונות האחרונות, וכי חלקה בכיסוי ההפסדים המצטברים עומד על יותר מ-60 מיליון שקלים.

עוד דחה פדרמן טענות נוספות שעלו במחאה, בהן האשמות על ״מכירת משחק״, התערבות בהחלטות מקצועיות או ניסיון להסית שחקנים נגד המאמן. לדבריו, מדובר בהמצאות חסרות בסיס שאין להן אחיזה במציאות, וחלקן אף סותרות זו את זו. פדרמן הבהיר כי מעולם לא התנה השקעה כספית בפיטורי מאמן וכי לא נטל חלק בהחלטות שיוחסו לו.

דני פדרמן (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

בחלק האישי והטעון ביותר במכתב, התייחס פדרמן לאיומים וקללות שלטענתו הופנו כלפיו וכלפי משפחתו, כולל הודעות פוגעניות, שירים אלימים ואירועים בסביבת ביתו. לדבריו, אף שאינו נרתע ממחאות, המציאות הזו הפכה את ההגעה למשחקים לחוויה בלתי אפשרית עבורו. ״יום חמישי הפך מהיום הכי מרגש בשבוע ליום שמעורר בי חלחלה״, כתב.

לסיום, הדגיש פדרמן כי מטרת המכתב אינה השתקת ביקורת אלא דרישה להפסקת הפצת שקרים, הסרת פרסומים כוזבים ונטילת אחריות. הוא הוסיף עקיצה כלפי מבקריו, כשהזכיר את חזרת משחקי היורוליג לישראל והקהל שמילא את ההיכל, וטען כי הדבר התאפשר בזכות פעולות ישירות שלו, בעוד הוא עצמו נותר בבית. ״להגיד שאני פועל נגד מכבי, יש לזה טעם מר״.