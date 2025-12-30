יום שלישי, 30.12.2025 שעה 22:17
ליגה סעודית 25-26
317-3511אל נאסר1
2813-2711אל טאאוון2
2611-2710אל הילאל3
228-1511אל אהלי4
1810-1710אל קאדיסיה5
1715-1910אל איתיחאד6
1715-1510ניאום7
1620-1711אל אטיפאק8
1419-2411אל חאליג'9
1315-1011אל חאזם10
1215-1111אל פייחה11
1122-1311אל פאתח12
919-1310אל חולוד13
918-1011דאמאק14
813-710אל שבאב15
823-1111אל ריאד16
522-911אל אחדוד17
123-811אל נג'מה18

רחוק 43 שערים מה-1,000: רונאלדו שוב כבש

אחרי שאתמול אמר בטקס בדובאי, בו נבחר לשחקן המזרח התיכון: "אגיע בוודאות ל-1,000 שערים", כוכב אל נאסר כבש ב-2:2 מול אל אטיפאק את השער ה-957

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

יום בלבד אחרי שנבחר לשחקן המזרח התיכון של השנה בטקס בדובאי, שם התבטא ואמר: “אגיע בוודאות ל-1,000 שערים בקריירה”, כריסטיאנו רונאלדו התקרב למטרה הזו עוד הערב (שלישי).

הפנומן הפורטוגלי כבש את השער השני של אל נאסר ולמעשה השלים מהפך במשחק החוץ של הקבוצה מול אל אטיפאק במסגרת המחזור ה-11 של הליגה הסעודית, אך לבסוף המשחק הסתיים בחלוקת נקודות.

אל אטיפאק עלתה ל-0:1 מפתיע בדקה ה-16 מרגליו של אקס ליברפול, ג’ורג’יניו ווינאלדום, אך ז’ואאו פליקס השווה את התוצאה בדקה ה-47 ו-CR7 השלים את המהפך 20 דקות לאחר מכן. בזכות השער, רונאלדו הגיע ל-957 שערים בקריירה, רחוק 43 מה-1,000. אולם בדקה ה-80 ווינאלדום השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק – 2:2.

