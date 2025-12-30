רחוק 43 שערים מה-1,000: רונאלדו שוב כבש

יום בלבד אחרי שנבחר לשחקן המזרח התיכון של השנה בטקס בדובאי, שם התבטא ואמר: “אגיע בוודאות ל-1,000 שערים בקריירה”, כריסטיאנו רונאלדו התקרב למטרה הזו עוד הערב (שלישי).

הפנומן הפורטוגלי כבש את השער השני של אל נאסר ולמעשה השלים מהפך במשחק החוץ של הקבוצה מול אל אטיפאק במסגרת המחזור ה-11 של הליגה הסעודית, אך לבסוף המשחק הסתיים בחלוקת נקודות.

אל אטיפאק עלתה ל-0:1 מפתיע בדקה ה-16 מרגליו של אקס ליברפול, ג’ורג’יניו ווינאלדום, אך ז’ואאו פליקס השווה את התוצאה בדקה ה-47 ו-CR7 השלים את המהפך 20 דקות לאחר מכן. בזכות השער, רונאלדו הגיע ל-957 שערים בקריירה, רחוק 43 מה-1,000. אולם בדקה ה-80 ווינאלדום השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק – 2:2.