"ענאן נתן לי ביטחון, מאמין שריינה תישאר בליגה"

מכבי בני ריינה, נועלת טבלת ליגת העל, השיגה הערב (שלישי) שלוש נקודות חשובות וניצחון שני בסך הכל העונה אחרי 1:3 על עירוני קריית שמונה שמנגד ממשיכה להסתבך במאבקי התחתית לאור הפסד נוסף. כריסטיאן מרטינס כבש ראשון בפנדל לזכות האורחת באצטדיון בראל, אך אוסו קוובנה, איאד חלאילי ומוחמד שכר הפכו.

בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח אדהם האדיה: “אפשר להגיד שניצחנו פעמיים ברציפות אחרי הגביע, היום היה כל כך חשוב לקחת נקודות בבית ולהישאר בעניינים. שאפו ענק לשחקנים, לא קל לבוא ככה עם כל מה שעובר עלינו במשך תקופה. הוכחנו שיש קבוצה טובה שלא מתבטלת וחזרנו אחרי פיגור מוקדם”.

עוד מהאדיה: “הניצחון על כפר שלם הביא ביטחון למשחקים וגם הייתה אווירה טובה לפני המשחק היום, אלה דברים שמרגיעים ובסופו של דבר באנו מוכנים מבחינה טקטית. עשינו תוצאה מצוינת. מאבק הירידה? אני אופטימי ואף פעם לא מרים ידיים, הקבוצה עשתה הרבה משחקים טובים ולפעמים לא היה מזל. אני מכיר את החומר שיש לי, לפעמים אנחנו מפסידים על חוסר ריכוז. היום הכל התחבר”.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

על הפנדל שקיבלה היריבה הוסיף האדיה: “אני לא יודע אם הוא היה או לא היה, אבל כמה קל לשרוק העונה נגד ריינה, השנה ה-VAR הרג אותנו, לפעמים צדק ולפעמים לא, אבל זה לא משנה כי יצאנו מזה כמו גדולים. ספר עכשיו חוזר להתאמן והוא תוספת כוח משמעותית”.

“היה לי ביטחון מלא בשחקנים גם במחצית, אמרתי להם שאנחנו צריכים לעשות את השער השלישי כדי שיהיה לנו קל בחצי השני. בסופו של דבר משחקים 90 דקות ולאורך כולן ראיתי קבוצה ששיחקה יחד, הייתה הקרבה ונחישות. אני מאמין שדרך עבודה קשה ועם מקצה שיפורים בינואר, נוכל להמשיך”, סיכם מאמן ריינה.

שחקני בני ריינה חוגגים (חג'אג' רחאל)

איאד חלאילי הוסיף על מאמנו: “בינתיים זה השער הכי גדול שלי בקריירה, התרגשתי שהכדור נכנס לחיבורים. זה משהו שאני עובד עליו באימונים, גם הבעיטה וגם האחד על אחד. מי נותן לי השראה? הכניסות מצד ימין זה ענאן, מצד שמאל זה דוקו של מנצ’סטר סיטי. ענאן האדם הכי קרוב אליי, כשהוא הגיע לפה זה נתן לי ביטחון. הוא עשה לי שיחה מנטלית לפני המשחק וברוך השם זה השתלם. אני מאמין שנישאר בליגה, אנחנו קבוצה טובה ויש כאן חבורה של גברים שאפשר לסמוך עליהם”.

גם המאמן בצד השני, שי ברדה, התראיין בסיום: “אני מאוכזב ומאוד מתוסכל. התחלנו טוב, לצערי אנחנו מקבלים גולים שאסור לנו לקבל. האחריות היא שלי וצריך לדעת למצוא פתרונות בסגל הקצר הזה עד ינואר. המצב שלנו בטבלה בגלל הסגל הקצר? אני במועדון שלוש שנים, אין לי רבע מילה על ההתנהלות. אנחנו צריכים לדעת להתחזק, לעולם לא אדבר על שום דבר אחר”.

שי ברדה (חג'אג' רחאל)

על העזיבה של סאקו בנגורה: “כל מועדון שמקבל סכום כזה צריך ללכת על המהלך, זו הייתה עסקה מיידית. גם עם בנגורה הפסדנו הרבה פעמים בהפרש של שער אחד, אנחנו צריכים לדעת לייצר תחרות בתוך הקבוצה קודם כל. בנינו את הקבוצה עם זרים וצעירים, צריך לדעת לשנות את זה. מרטינס ואבו רומי? אני לא יכול לעמוד על שום רגליים אחוריות, יש הנהלה והיא תקבל את ההחלטות שלה”.

“זה לא עוד מועדון רגיל בשבילי. העליתי את הקבוצה ליגה ואני מאמין שנצליח לייצר הצלחה גם עכשיו. אפשר לראות את זה כמעט בכל קבוצה, כשהולך שחקן מאוד משמעותי, אך יחד עם זאת אין לנו זמן ועלינו גם לפגוע ברכש בינואר”, הוסיף האיש על הקווים של ק”ש.

סאקו בנגורה (חג'אג' רחאל)

על החילוף של אריאל שרצקי: “זה מה שחשבתי באותו רגע. אני מאוד אוהב את אריאל, הייתה לו שנה פנטסטית איתי בליגה הלאומית. אנחנו נטפל בהכל במסגרת המועדון, אני חד משמעית מודאג מהמצב. נצטרך לדעת לעשות שינויים ואני מקווה מאוד שיגיעו שחקנים. זה לא תירוץ, האחריות היא קודם כל שלי”.

מוחמד אבו רומי: “אנחנו בתקופה לא טובה ויש מלא מה לתקן. הפנים למשחק הבא, אין הרבה מה להגיד. אני במעקב של קבוצות גדולות? גם אני בתקופה לא טובה ומנסה לצאת מזה, משתדל לעבוד בשקט. בעזרת השם נתקן את כל הדברים הלא טובים. אסיים את העונה בקריית שמונה? בעזרת השם”.