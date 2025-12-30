אלישע לוי סיים את תפקידו בנבחרות הנשים

ל-ONE נודע לראשונה כי אלישע לוי סיים את תפקידו כמנהל המקצועי של נבחרות הנשים בהתאחדות לכדורגל. לאחר עבודה של שתי קדנציות, בהן הוביל את הנבחרות בשנתיים האחרונות ונהנה, לוי החליט להמשיך הלאה. בהתאחדות מספרים שהוא מיצה את דרכו בתפקיד, זאת לאחר שעשה את המיטב ואת מירב המאמצים כדי לקדם את כדורגל הנשים.

אחרי כמעט שלושה עשורים בהם עמד על הקווים במגוון קבוצות וגם בנבחרת הגברים של ישראל, אלישע לוי מונה למנהל המקצועי של נבחרות הנשים באוקטובר 2024 וניסה כאמור לעשות את המקסימום, אך ישנה בעיה קשה בכדורגל הנשים בישראל.

ההתאחדות לכדורגל תצטרך לעשות חושבים לאן היא רוצה להגיע ומה היא רוצה להשיג, והאם לא הגיע הזמן ששמעון מימון, האחראי על כדורגל הנשים בהתאחדות, יפנה סוף סוף את מקומו.

ו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "אני מודה לאלישע על תרומתו המקצועית לכדורגל הנשים ונבחרות הייצוג. אלישע, נאמן לפועלו לאורך שנים ארוכות, איש מקצוע מהמעלה הראשונה, חרוץ ומעל לכל חבר צוות שיודע להוביל ומחויב לקדם ולפתח את המשחק. נמשיך ליהנות מכל התכונות הנפלאות שלו כחבר הוועדה המקצועית של ההתאחדות לכדורגל".

אלישע לוי: "הייתה לי זכות גדולה לתרום גם לכדורגל הנשים ולעבוד עם בעלי ובעלות תפקיד, צוותים ובעיקר שחקניות שהרעב שלהם ללמוד, להתפתח ולקדם את הענף ראויים לכל הערכה. אני מאמין כי ההשקעה של ההתאחדות לכדורגל בענף, יחד עם המחויבות חסרת הפשרות של השחקניות והתמקצעות של צוותי האימון, בליגות ובנבחרות, תוביל את כדורגל הנשים למקום הראוי לו".