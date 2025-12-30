עבדולאי סק כבש, סנגל עלתה ליתרון על בנין

שלב הבתים של אליפות אפריקה מתקרב לסיומו כשעוד שני משחקים מסקרנים התקיימו הערב (שלישי), זאת במסגרת המחזור השלישי של בית מספר 3. ניגריה שכבר הבטיחה עוד קודם את העפלתה לשמינית הגמר, גברה 1:3 על אוגנדה ונותרה בראשות הטבלה. גם טוניסיה השיגה את הכרטיס לשלב הבא עם 1:1 נגד טנזניה.

אוגנדה – ניגריה 3:1

הניגרים חתמו את שלב הבתים במאזן מושלם של תשע נקודות מתוך תשע אפשריות. פול אונואצ’ו פתח את החגיגה עם שער ראשון בדקה ה-28, רפאל אונידיקה השלים צמד מהיר במחצית השנייה (62’, 67’) ורוג’רס מאטו רק צימק לאוגנדים (75’). עוד במהלך ההתמודדות, המפסידה נאלצה להחליף את השוער הראשון דניס אוניאנגו בשוער השני סלים ג’מאל, שקיבל אדום 10 דקות בלבד לאחר שעלה על כר הדשא (56’) בעקבות נגיעת יד ביזארית מחוץ לרחבה. אוגדנה הודחה סופית.

טנזניה – טוניסיה 1:1

הטוניסאם לא הציגו יציבות במעמד שלב הבתים, אך אחרי ניצחון והפסד, תיקו העלה את מאזנם לארבע נקודות סך הכל – שהספיקו להם לתפוס מקום בין 16 האחרונות של הטורניר מהמקום השני בבית. אצל החבורה של סאמי טרבלסי, אסמאעיל גרבי הבקיע בפנדל מדויק (43’). עם תום ההפסקה, פייסל סאלום איזן עבור הטנזנים (48’).

תמונת העולות לשמינית הגמר

למעשה, לא כל משחקי הבתים נגמרו סופית, אך כבר עכשיו אנו יודעים מי הן 16 הנבחרות שיהיו בשמינית הגמר כשהחלק החסר הוא שיבוץ המשחקים עצמם בשלב הבא לאור מאבקי המיקום.

כל העולות לשמינית גמר אליפות אפריקה: מרוקו, מאלי, מצרים, דרום אפריקה, ניגריה, טוניסיה, טנזניה, סנגל, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בנין, אלג’יריה, בורקינה פאסו, סודן, חוף השנהב, קמרון, מוזומביק.