יום שלישי, 30.12.2025 שעה 22:16
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
41-42סנגל1
41-22הרפ' הדמוקרטית קונגו2
31-12בנין3
04-02בוטסואנה4
 בית 5 
60-42אלג'יריה1
32-22בורקינה פאסו2
33-12סודאן3
03-12גינאה המשוונית4
 בית 6 
41-22חוף השנהב1
41-22קמרון2
33-32מוזמביק3
04-22גאבון4

עבדולאי סק כבש, סנגל עלתה ליתרון על בנין

בלם מכבי חיפה העלה את נבחרתו ליתרון כשכבש בדקה ה-38 במסגרת שלב הבתים של אליפות אפריקה. ניגריה גברה 1:3 על אוגנדה, 1:1 לטנזניה וטוניסיה

|
עבדולאי סק (IMAGO)
עבדולאי סק (IMAGO)

שלב הבתים של אליפות אפריקה מתקרב לסיומו כשעוד שני משחקים מסקרנים התקיימו הערב (שלישי), זאת במסגרת המחזור השלישי של בית מספר 3. ניגריה שכבר הבטיחה עוד קודם את העפלתה לשמינית הגמר, גברה 1:3 על אוגנדה ונותרה בראשות הטבלה. גם טוניסיה השיגה את הכרטיס לשלב הבא עם 1:1 נגד טנזניה.

אוגנדה – ניגריה 3:1

הניגרים חתמו את שלב הבתים במאזן מושלם של תשע נקודות מתוך תשע אפשריות. פול אונואצ’ו פתח את החגיגה עם שער ראשון בדקה ה-28, רפאל אונידיקה השלים צמד מהיר במחצית השנייה (62’, 67’) ורוג’רס מאטו רק צימק לאוגנדים (75’). עוד במהלך ההתמודדות, המפסידה נאלצה להחליף את השוער הראשון דניס אוניאנגו בשוער השני סלים ג’מאל, שקיבל אדום 10 דקות בלבד לאחר שעלה על כר הדשא (56’) בעקבות נגיעת יד ביזארית מחוץ לרחבה. אוגדנה הודחה סופית.

טנזניה – טוניסיה 1:1

הטוניסאם לא הציגו יציבות במעמד שלב הבתים, אך אחרי ניצחון והפסד, תיקו העלה את מאזנם לארבע נקודות סך הכל – שהספיקו להם לתפוס מקום בין 16 האחרונות של הטורניר מהמקום השני בבית. אצל החבורה של סאמי טרבלסי, אסמאעיל גרבי הבקיע בפנדל מדויק (43’). עם תום ההפסקה, פייסל סאלום איזן עבור הטנזנים (48’).

תמונת העולות לשמינית הגמר

למעשה, לא כל משחקי הבתים נגמרו סופית, אך כבר עכשיו אנו יודעים מי הן 16 הנבחרות שיהיו בשמינית הגמר כשהחלק החסר הוא שיבוץ המשחקים עצמם בשלב הבא לאור מאבקי המיקום.

כל העולות לשמינית גמר אליפות אפריקה: מרוקו, מאלי, מצרים, דרום אפריקה, ניגריה, טוניסיה, טנזניה, סנגל, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בנין, אלג’יריה, בורקינה פאסו, סודן, חוף השנהב, קמרון, מוזומביק.

