 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2510-2112מכבי נווה שאנן2
2416-2612מ.ס. טירה3
2311-1812הפועל כרמיאל4
2112-1912מכבי אתא ביאליק5
2015-2012מ.כ. צעירי טירה6
1818-1612עירוני נשר7
1617-1212בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1313-1212הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2213-2212מ.כ. ירושלים2
2115-2612מכבי עירוני אשדוד3
1915-1812מ.כ. כפ"ס4
1914-1412מ.ס. דימונה5
1916-1512מכבי קרית מלאכי6
1921-1912בית"ר יבנה7
1716-1512שמשון תל אביב8
1619-1512הפועל הרצליה9
1517-2112מ.כ. חולון ירמיהו 10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1219-1812בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

לאחר למעלה משנה בבית: שלומי דורה מצא קבוצה

המאמן בן ה-52 יאמן את מכבי אתא ביאליק מליגה א' צפון, שתהיה קבוצתו ה-16 בקריירה, וסיים את דרכו בנבחרת הנערות. קבוצתו האחרונה הייתה הפועל עכו

|
שלומי דורה (שחר גרוס)
שלומי דורה (שחר גרוס)

קצת אחרי אמצע ספטמבר 2024 פוטר שלומי דורה מהפועל עכו. מאז, לא עמד על הקווים בקבוצה כלשהי, מלבד עבודתו בנבחרת הנערות (אותה סיים כעת) והנה, מכבי אתא ביאליק, שנפרדה באחרונה מאבי סבג, פנתה אליו והוא החליט להצטרף לאתגר המסקרן בליגה א' צפון. מחר (רביעי) יגיע לאימון בכורה, לקראת ההתמודדות מול הפועל עירוני עראבה, זאת במסגרת המחזור ה-13, משחק שיתקיים בשישי (כאוכב, 13:00).

שלומי דורה מגיע למכבי אתא ביאליק כשנמצאת היא במקום הרביעי בטבלת ליגה א' צפון, כשלרשותה שבעה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, במאזן שערים חיובי 13:21, יחד עם 23 נקודות, כשרק חמש נקודות בינה לבין מכבי אחי נצרת, המוליכה. יהיה מסקרן לראות לאן יוביל דורה את הקבוצה שחלמה מתחילת העונה על הליגה הלאומית.

בעברו, דורה אימן בהפועל חיפה, הפועל רמת גן, בני סכנין, מכבי אחי נצרת, הפועל עכו, מכבי נתניה, הפועל קריית שמונה, הפועל אשקלון, הפועל עפולה, מ.ס כפר קאסם, הפועל אום אל פאחם, הפועל נוף הגליל, סקציה נס ציונה ואיחוד בני שפרעם. מכבי אתא ביאליק תהיה לקבוצתו ה-16 במספר על הקווים בכדורגל הישראלי.

דורה, שמאמן בימים אלו את נבחרת הנערות עד גיל 19, עדכן את ההתאחדות לכדורגל על החלטתו לחזור לאמן במסגרת קבוצתית. רונן מושקוביץ, משנה למנכ”ל ההתאחדות, אמר: “אנחנו מודים לשלומי על התקופה יחד ועל התרומה המקצועית שהביא לנבחרת אותה הוביל. כדורגל הנשים, ודאי השחקניות שהדריך, יצאו נשכרים מעבודה עם איש מקצוע איכותי. איחולי הצלחה בהמשך ותודה על השותפות”.

