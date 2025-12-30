לאחר למעלה משנה בבית: שלומי דורה מצא קבוצה

קצת אחרי אמצע ספטמבר 2024 פוטר שלומי דורה מהפועל עכו. מאז, לא עמד על הקווים בקבוצה כלשהי, מלבד עבודתו בנבחרת הנערות (אותה סיים כעת) והנה, מכבי אתא ביאליק, שנפרדה באחרונה מאבי סבג, פנתה אליו והוא החליט להצטרף לאתגר המסקרן בליגה א' צפון. מחר (רביעי) יגיע לאימון בכורה, לקראת ההתמודדות מול הפועל עירוני עראבה, זאת במסגרת המחזור ה-13, משחק שיתקיים בשישי (כאוכב, 13:00).

שלומי דורה מגיע למכבי אתא ביאליק כשנמצאת היא במקום הרביעי בטבלת ליגה א' צפון, כשלרשותה שבעה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, במאזן שערים חיובי 13:21, יחד עם 23 נקודות, כשרק חמש נקודות בינה לבין מכבי אחי נצרת, המוליכה. יהיה מסקרן לראות לאן יוביל דורה את הקבוצה שחלמה מתחילת העונה על הליגה הלאומית.

בעברו, דורה אימן בהפועל חיפה, הפועל רמת גן, בני סכנין, מכבי אחי נצרת, הפועל עכו, מכבי נתניה, הפועל קריית שמונה, הפועל אשקלון, הפועל עפולה, מ.ס כפר קאסם, הפועל אום אל פאחם, הפועל נוף הגליל, סקציה נס ציונה ואיחוד בני שפרעם. מכבי אתא ביאליק תהיה לקבוצתו ה-16 במספר על הקווים בכדורגל הישראלי.

דורה, שמאמן בימים אלו את נבחרת הנערות עד גיל 19, עדכן את ההתאחדות לכדורגל על החלטתו לחזור לאמן במסגרת קבוצתית. רונן מושקוביץ, משנה למנכ”ל ההתאחדות, אמר: “אנחנו מודים לשלומי על התקופה יחד ועל התרומה המקצועית שהביא לנבחרת אותה הוביל. כדורגל הנשים, ודאי השחקניות שהדריך, יצאו נשכרים מעבודה עם איש מקצוע איכותי. איחולי הצלחה בהמשך ותודה על השותפות”.