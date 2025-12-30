לקראת חיפה: באשדוד מקווים שאוואני יוכל לפתוח

אחרי ההפסד 3:0 להפועל תל אביב וההדחה מגביע המדינה, במ.ס. אשדוד כבר חודשיים בלי ניצחון והם יודעים שיהיו חייבים לעצור את כדור השלג. בקבוצה מקווים להפתיע מחר (רביעי, 19:45) במשחק בית קשה מול מכבי חיפה ולהשיג נקודות חשובות, כדי לא להיגרר שוב למאבקי הישרדות, שנה שלישית ברציפות.

למאמן חיים סילבס מצפה כאב ראש לא קטן בגלל הרבה חיסורים. איליי טמם מוצהב ולא ישחק, חמודי עאמר מורחק, נועם מוצ'ה פצוע וניר ביטון לא הצליח להתאמן באופן מלא. אליהם מצטרפים גם הנעדרים הקבועים אורי עזו, טום בן זקן ואדיר לוי.

עוד בגזרת ה-11, סילבס צפוי לפתוח בהתמודדות נגד הירוקים עם רז מאיר כמגן ימני וזו תהיה הופעת הבכורה שלו בהרכב. אור דסה, שפתח בגביע מול הפועל ת”א, צפוי להמשיך בהרכב.

חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

במועדון ימתינו עד מחר בבוקר כדי לדעת אם טימותי אוואני כשיר לפתוח. הבלם האוגנדי חזר להתאמן אחרי זעזוע מוח, אך עדיין לא מרגיש במאה אחוז, ואם לא יהיה כשיר – סילבס עשוי לאלתר שוב בהגנה ולהציב את עמנואל אג'יי כבלם.