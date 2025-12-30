עם 0:3: מכבי שוהם שמרה על המאזן הטוב ביותר

בסופ"ש האחרון נערך המחזור ה-11 בליגת דן 2 של שנתון ילדים א'. חמשת המשחקים שנערכו הסתיימו בהכרעות, 18 שערים נכבשו בהם. רשמים מכל אחד מהמשחקים, בכתבה זו.

מכבי שוהם - מכבי גבעת שמואל 0:3

מפגש קבוצות "צו פיוס", שפתח את המחזור ה-11, בו אירחה הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בליגה, מכבי שוהם, את מכבי גבעת שמואל, שקיוותה לחולל הפתעה ולזכות בניצחון שלישי העונה.

מכבי שוהם בהדרכתו של שרון מרציאנו - ששיחק בשנות התשעים כקשר בליגת העל במדיהן של מכבי תל אביב והפועל ראשון לציון, זכתה בניצחון עשירי ב-11 משחקים. היה זה משחק שבו הבלמים של שוהם היו בכושר הבקעה מצוין: מתן אבזיז כבש צמד שערים, הקפטן אביב יונגר הוסיף שער - אתמול (שני) רשם הופעת בכורה מוצלחת בקבוצת נערים ג', כשעלה כמחליף בדקה ה-40 במשחק הניצחון 2:3 על האורחת מראשל"צ, א.ס רמת אליהו.

מ.כ אור יהודה - בני יהוד 0:1

ניצחון חמישי בעשרה משחקים לשחקניו של ירון שמואלי, שניצחו במפגש קבוצות "צו פיוס" את משחק הדרבי האזורי. שער שכבש אוריאל ברקליפה בדקה ה-10 עשה את ההבדל בין הקבוצות.

בית"ר פ"ת - הכח עמידר ר"ג 5:2

הסגולים בהדרכתו של עומר דולברג שומרים על המאזן השני בטיבו בליגה, לאחר שזכו בניצחון שמיני העונה ב-11 משחקים. בית"ר פ"ת נותרה על מאזן של חמישה ניצחונות. כבשו להכח עמידר ר"ג: עמית גדי אסוס - ארבעה שערים, רומי עגייב - שער אחד. כבשו לבית"ר פ"ת: כפיר עובד, איתי סלמאן.

הפועל קרית אונו - שמשון ת"א דרום 2:1

האורחים מת"א בהדרכתו של איתי קיי זכו בניצחון חמישי העונה. ארי אמדו כבש צמד לזכות המנצחת, הראל חגאי כבש לזכות המארחת.

הפועל מחנה יהודה צפון - מ.כ גני תקווה 1:3

הקבוצה מפ"ת, שהיא גם היחידה שהצליחה לזכות בנקודה במשחק מול מכבי שוהם, רשמה ניצחון שישי על קבוצה, שלפני המשחק ניצחה בשבעה מעשרה משחקים. כבשו לזכות מחנה יהודה: שליו לוי - צמד, שגב שחרור. כבש לזכות גני תקווה: עוז פוקס.

הפועל מחנה יהודה צפון ילדים א' (באדיבות המועדון)

זאב מנצור, מאמן הקבוצה המנצחת: "אנחנו קבוצה טובה שהולכת ומשתפרת. הניצחון שהושג מהווה המשכיות לתקופה טובה שבה אנו מצויים. לפני שבועיים במשחק נגד שוהם, השחקנים הביאו את מה שתורגלו באימון - סגרנו את החלוצים והקישור שלהם בצורה מעולה, יצאנו להתקפות מסודרות והרבנו להחמיץ. הפעם זה נראה טוב יותר מבחינה התקפית, אנו עובדים באימונים לשיפור איכות סיומת לשער.

מקווה שבהמשך נשתפר. המטרה שלנו זה קידום שחקנים באופן אישי וקבוצתי. התוצאות מגיעות כבונוס. יותר חשוב לי - הביחד של הילדים, החברות והכבוד לקבוצה שאתה משחק בה, כשהמוטו ברור - "האדם לפני השחקן". מאחל לכולנו, המאמנים, ליהנות כמאמן/מחנך של הילדים".